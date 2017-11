DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE schließt Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage ab und erwirbt damit vollständig die Europa Apotheek Venlo (deutsch)

SHOP APOTHEKE EUROPE schließt Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage ab und erwirbt damit vollständig die Europa Apotheek Venlo

SHOP APOTHEKE EUROPE schließt Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage ab und erwirbt damit vollständig die Europa Apotheek Venlo

Venlo/Köln, 08. November 2017. SHOP APOTHEKE EUROPE N. V. hat die Übernahme der Versandapotheke Europa Apotheek Venlo durch den Erwerb des gesamten Grundkapitals der Muttergesellschaft EHS Europe Health Services B. V. ("EHS") erfolgreich abgeschlossen. Der Kauf erfolgte durch die Ausgabe von insgesamt 2.950.578 neuen SHOP APOTHEKE EUROPE N. V. Aktien im Nennwert von je EUR 0,02 (die "Neuen Aktien") an die Aktionäre der EHS gegen Einbringung ihrer Anteile an EHS. Die Neuen Aktien sind auf den Inhaber lautend. Sie sind dividendenberechtigt ab dem 1. Januar 2017 und werden voraussichtlich ab dem 10. November 2017 im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem bestehenden Börsenkürzel "SAE", der ISIN NL0012044747 und der Wertpapierkennnummer (WKN) A2AR94 notiert. Sämtliche Neuen Aktien unterliegen einer Sperrfrist von 180 Tagen nach dem ersten Handelstag der Neuen Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Wertpapierprospekt wurde am 7. November 2017 durch die niederländische Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autoriteit Financiële Markten) gebilligt und am selben Tag an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert.

Durch den Abschluss der Transaktion hat sich die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien der SHOP APOTHEKE EUROPE N. V. von 9.069.878 auf 12.020.456 Aktien erhöht.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa mit einem Fokus auf OTC- und apothekenüblichen Beauty- und Personal-Care-Produkte. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft mit einem erweiterten Produktsortiment für die ganze Familie signifikant ausgebaut. Durch die Kombination entsteht die am schnellsten wachsende integrierte Online-Apotheke mit einem pro-forma Umsatz in Höhe von rund EUR 318 Mio. für das Jahr 2016.

Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an mehr als 2,4 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.

SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte in den ersten neun Monaten 2017 einen Umsatz von rund 191 Mio. Euro und ein Wachstum von +53% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP APOTHEKE EUROPE weitere Standorte in Köln, Düsseldorf und im belgischen Tongeren. SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert.

