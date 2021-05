DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE: Starker Jahresauftakt mit 22,4 Prozent Umsatzwachstum und einer bereinigten EBITDA-Marge von 2,0 Prozent. (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

06.05.2021

* Konzernumsatz wächst im ersten Quartal um 22,4 Prozent auf 284 Millionen

Euro.

* DACH-Segment +15 Prozent, Segment International +71 Prozent.

* Ergebnisentwicklung im Plan: Bereinigte EBITDA-Marge von 2,0 Prozent.

* Rekordanstieg der Kundenzahl um 1,8 auf 6,8 Millionen im Jahresvergleich

und um mehr als eine halbe Million im ersten Quartal.

* Digitales Medikationsmanagement durch die Akquisitionen von SMARTPATIENT

und MEDAPP ausgebaut; Einstieg in den niederländischen Rx-Markt dadurch

ermöglicht.

* Prognose für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt.

Sevenum, Niederlande, 6. Mai 2021. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., aktiv in

sieben europäischen Ländern, hat den Konzernumsatz im ersten Quartal 2021 um

22,4 Prozent auf 284 Millionen Euro gesteigert. Die Bruttomarge verbesserte

sich um 4,1 Prozentpunkte auf 25,6 Prozent, während die Zahl der aktiven

KundInnen im Jahresvergleich um über 500.000 auf 6,8 Millionen gewachsen

ist. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht dies einem Anstieg um 1,8

Millionen. Insgesamt verbuchte SHOP APOTHEKE EUROPE ein weiteres Quartal mit

kräftigem Wachstum und einer bereinigten EBITDA-Marge von 2,0 Prozent. Somit

liegt das Unternehmen voll im Plan mit der Gesamtjahresprognose.

"Wir fokussieren uns weiterhin auf Wachstum, ohne dabei unser Ergebnis aus

den Augen zu verlieren. Dabei haben wir gezielt in die Bereiche investiert,

die unser Wachstum vorantreiben und gleichzeitig einen echten Mehrwert für

unsere KundInnen bieten. Mit den Übernahmen der beiden auf digitales

Medikationsmanagement spezialisierten Unternehmen SMARTPATIENT und MEDAPP

haben wir - auch in Vorbereitung auf das bevorstehende e-Rx-Geschäft -

weitere wichtige Meilensteine unserer Unternehmensstrategie erreicht", sagt

CEO Stefan Feltens.

Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal 2021 um 22,4 Prozent auf 284,1

Millionen Euro nach 232,0 Millionen Euro im Vorjahr. Vom Gesamtumsatz des

ersten Quartals 2021 entfielen 45 Millionen Euro auf das Geschäft mit

verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) - 17 Prozent weniger als im

Vorjahr. Dies liegt einerseits an der stark erhöhten Nachfrage nach

rezeptpflichtigen Medikamenten im März 2020 als direkte Folge des

Covid-19-Ausbruchs in Europa, andererseits an der in diesem Jahr

weitestgehend ausgebliebenen sonst üblichen Erkältungswelle und nicht

zuletzt am Rx-Bonusverbot in Deutschland. Dagegen steigerte SHOP APOTHEKE

EUROPE in Deutschland seinen Marktanteil beim Geschäft mit rezeptfreien

Medikamenten (OTC) deutlich. Zudem beschleunigte sich das Umsatzwachstum im

Segment International auf 71 Prozent.

Mit einer Zuwachsrate von 46,1 Prozent wuchs das Bruttoergebnis auf

Konzernebene signifikant stärker als der Umsatz - von 49,9 Millionen Euro in

den ersten drei Monaten 2020 auf 72,9 Millionen Euro in diesem Jahr. Im

Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich die Bruttomarge entsprechend um 4,1

Prozentpunkte auf 25,6 Prozent. Dies ist vor allem auf durchschnittlich

höhere Nettoverkaufspreise, verbesserte Einkaufsbedingungen sowie einen

unterschiedlichen Produkt- und Ländermix zurückzuführen.

Die Aufwendungen für Vertrieb und Distribution (S&D) stiegen im Vergleich

zum Vorjahr von 39,2 Millionen Euro auf 59,0 Millionen Euro. Die S&D-Quote

lag mit 20,8 Prozent um 3,9 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert.

Hintergrund sind Wachstumsinvestitionen sowie der temporäre Parallelbetrieb

von zwei Logistikzentren in den Niederlanden.

Der Verwaltungsaufwand betrug 10,9 Millionen Euro (Vorjahr: 6,8 Millionen

Euro) -einschließlich Sondereffekten in Höhe von 2,5 Millionen Euro

(Vorjahr: 1,1 Millionen Euro). Der Anstieg der bereinigten

Verwaltungskostenquote um 0,4 Prozentpunkte ist im Wesentlichen eine Folge

von Kosten im Zusammenhang mit der SMARTPATIENT Akquisition.

Insgesamt belief sich das bereinigte EBITDA auf 5,7 Millionen Euro gegenüber

4,9 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Dies führt zu einer bereinigten

EBITDA-Marge von 2,0 Prozent gegenüber 2,1 Prozent im Vorjahr. Nach

Abschreibungen in Höhe von 5,5 Millionen Euro (Vorjahr: 3,4 Millionen Euro)

verbleibt ein EBIT von -2,4 Millionen Euro nach 0,5 Millionen Euro. Der

Nettofinanzaufwand verminderte sich um 2,3 Millionen Euro bzw. 59,6 Prozent

auf -3,4 Millionen Euro. Somit ergibt sich ein Nettoergebnis von -5,8

Millionen Euro gegenüber -5,0 Millionen Euro im Vorjahr.

DACH-Segment mit stark verbesserter Bruttomarge; Wachstumsrate im Segment

International beschleunigt.

Das Segment DACH (Deutschland, Österreich und Schweiz) verzeichnete im

ersten Quartal einen Umsatzanstieg um 14,9 Prozent von 200,8 Millionen Euro

auf 230,7 Millionen Euro. Dabei wuchs das Bruttoergebnis gegenüber dem

Vorjahr um 40,6 Prozent auf 58,6 Millionen Euro. Entsprechend verbesserte

sich die Bruttomarge um 4,6 Prozentpunkte auf 25,4 Prozent. Das bereinigte

EBITDA im Segment DACH stieg um 3,2 Millionen Euro auf 10,2 Millionen Euro

(Vorjahr: 7,0 Millionen Euro).

Der Umsatz im Segment International (Belgien, Frankreich, Italien und die

Niederlande) stieg im ersten Quartal um 71,2 Prozent von 31,2 Millionen Euro

2020 auf 53,3 Millionen Euro dieses Jahr. Das Bruttoergebnis nahm um 73,4

Prozent auf 14,3 Millionen Euro zu, so dass die Bruttomarge mit 26,8 Prozent

um 0,4 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert in Höhe von 26,4 Prozent lag.

Das bereinigte EBITDA des Segments International lag bei -4,5 Millionen Euro

nach -2,0 Millionen Euro im Vergleichszeitraum.

Jasper Eenhorst, CFO von SHOP APOTHEKE EUROPE: "Wir haben im ersten Quartal

zwei strategisch bedeutende Akquisitionen getätigt und eine positive

bereinigte EBITDA-Marge erzielt, die mit 2 Prozent auf Vorjahresniveau

liegt. Die Tatsache, dass wir momentan zwei Logistikstandorte parallel

betreiben, wirkt sich zwar in den ersten sechs bis neun Monaten dieses

Jahres auf unser Ergebnis aus, schafft aber die nötige Kapazität zur

Umsetzung unserer ambitionierten Ziele. Auch hat sich die konsequente

Fokussierung auf unsere KundInnen ausgezahlt: Neben dem starken

Umsatzwachstum hat sich der Net Promotor Score auf 71 Prozent verbessert und

belegt damit einmal mehr die anhaltend hohe Zufriedenheit unserer

KundInnen."

Für das Gesamtjahr 2021 erwartet der Vorstand von SHOP APOTHEKE EUROPE ein

organisches Umsatzwachstum von rund 20 Prozent oder mehr sowie eine positive

bereinigte EBITDA-Marge von 2,3 bis 2,8 Prozent (2020: 2,2 Prozent).

Der Q1-Zwischenbericht kann auf der Corporate Website von SHOP APOTHEKE

EUROPE (www.shop-apotheke-europe.com) im Bereich Investor Relations

eingesehen und heruntergeladen werden. Definitionen von Non-IFRS-Begriffen

sind im Glossar des Geschäftsberichts 2020 (Seiten 146 und 147) zu finden.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden

Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich,

Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.

Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen

Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München,

Warschau, Mailand, Paris und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE

EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000

Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und

Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige

Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung.

Derzeit vertrauen mehr als 6,8 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE

EUROPE.

Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle

steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen

Beratungsservice.

Im Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland im

Sommer 2021 expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen

Gesundheitsdienstleistungen. So wurde im Januar 2021 als Teil der Strategie

von SHOP APOTHEKE EUROPE, sich von einem reinen Online-Händler zu einer

kundenzentrierten Online-Apotheken-Plattform zu entwickeln, der führende

Anbieter im Bereich des Medikationsmanagements SMARTPATIENT akquiriert.

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit September 2020 im MDAX gelistet.

