DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. platziert EUR 75 Mio. Wandelanleihen zur Unterstützung des externen Wachstums. (deutsch)

SHOP APOTHEKE EUROPE N.



V. platziert EUR 75 Mio. Wandelanleihen zur Unterstützung des externen Wachstums.

DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e):

Kapitalmaßnahme/Anleiheemission

12.04.2018 / 15:22

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER

VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA

UND JAPAN ODER IN EINER GERICHTSBARKEIT, IN DER DAS ANBIETEN ODER VERKAUFEN

DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

* Ausgabepreis: 100 %.

* Kupon: 4,500 %.

* Prämie: 25,0 %.

* Laufzeit: 5 Jahre

* Verwendung des Nettoerlöses: primär zur Finanzierung von Akquisitionen

im OTC-Segment in Deutschland, um das Wachstum der SHOP APOTHEKE EUROPE

N.V. weiter zu beschleunigen

Venlo, 12. April 2018 - SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ("Shop Apotheke" oder die

"Gesellschaft"), führende Online-Apotheke in Europa, hat heute erfolgreich

bei institutionellen Investoren nicht nachrangige, unbesicherte

Wandelanleihen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Stückelung von

je EUR 100.000 platziert (die "Wandelanleihen"). Der Gesamtnennbetrag der

begebenen Wandelanleihen beläuft sich auf EUR 75 Mio. Der Vorstand hat mit

vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrates heute beschlossen, den Bedingungen

der Anleihebegebung zuzustimmen.

Die Wandelanleihen sind in neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien der

Gesellschaft (die "Neuen Aktien") oder in bestehende Aktien gleicher

Gattung, die von der Gesellschaft als eigene Aktien gehalten werden,

wandelbar. Der Beschluss sieht die Ausgabe von Schuldverschreibungen und die

Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft in Höhe von 19,9 %

des derzeit ausgegebenen und ausstehenden Grundkapitals vor. Das Bezugsrecht

der Aktionäre auf die Wandelanleihen und somit auch auf die Neuen Aktien ist

ausgeschlossen worden.

Der Nettoerlös dient in erster Linie zur Finanzierung von Akquisitionen im

OTC-Bereich. Der Fokus liegt dabei vor allem auf dem deutschen Markt, um das

Wachstum der Gesellschaft in dem am weitesten entwickelten Markt weiter zu

beschleunigen. Zusätzlich dienen die erlösten Mittel auch allgemeinen

Unternehmenszwecken.

Michael Köhler, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., sagt: "Shop Apotheke ist

eine der spannendsten Wachstumsstorys in Europa. Neben uns existiert keine

andere paneuropäische Marke im Apothekenmarkt, weder online noch offline.

Mit dem Erlös aus der Anleiheemission wollen wir unsere führende

Marktposition in Europa weiter ausbauen und die Chance ergreifen, die Marke

Shop Apotheke in den nächsten Jahren in Kontinentaleuropa als das Synonym

für Online-Apotheke zu etablieren."

Dr. Ulrich Wandel, CFO der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., ergänzt: "Nichts ist

beständiger als der Wandel. Die Akquisitionen von Farmaline im Jahr 2016 und

Europa Apotheek im Jahr 2017 zeigen, dass wir bereit sind, eine aktive Rolle

bei der laufenden Marktkonsolidierung zu spielen. Mit dem Erlös sind wir in

der Lage, weitere Akquisitionen umzusetzen und gleichzeitig unser starkes

organisches Wachstum in sieben europäischen Ländern weiterhin dynamisch

voranzutreiben."

Die Anleihe wird mit einem Zinssatz von 4,500 % per annum verzinst, der

halbjährlich nachschüssig zahlbar ist. Die anfängliche Wandelprämie wurde

mit EUR 46,6864 festgelegt. Dies entspricht einer Prämie von 25,0 % auf den

volumengewichteten, durchschnittlichen Aktienkurs während des heutigen

Bookbuilding-Verfahrens.

Die Wandelanleihen sollen innerhalb von zwei Wochen nach der Abwicklung zum

Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market)

eingeführt werden.

Die Wandelanleihen wurden in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren nur

bei institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten in Anlehnung

an die Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der jeweils

gültigen Fassung sowie außerhalb Australiens, Kanadas und Japans platziert.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG fungierte bei der Begebung und Platzierung

als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende und am stärksten wachsende

Online-Apotheke in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek

Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische

Marktführerschaft mit einem erweiterten Produktsortiment für die ganze

Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie

rezeptpflichtige Medikamente signifikant ausgebaut.

Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem

deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen,

spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die

TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com klarer Marktführer.

SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr

breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an rund 2,7 Millionen

aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische

Beratung und Betreuung. SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016

im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)

notiert.

PRESSEKONTAKTE.

Publikums- und Fachmedien:

Sven Schirmer

Mobil: +49 152 28 50 63 61

E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Finanz- und Wirtschaftsmedien:

Thomas Schnorrenberg

Mobil: +49 151 46 53 13 17

E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Investor Relations:

Dr. Ulrich Wandel

Telefon: +31 77 850 6117

E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dienen

ausschließlich Informationszwecken und erheben keinen Anspruch auf

Vollständigkeit. Es kann nicht auf die in dieser Pressemitteilung

enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit und Vollständigkeit

vertraut werden. Diese Pressemitteilung enthält oder stellt kein Angebot und

keine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und ist

auch nicht als solche zu verstehen.

Die Verbreitung dieser Veröffentlichung sowie Angebot und Verkauf der Aktien

können in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder,

der im Besitz dieses Dokuments oder der darin enthaltenen Informationen ist,

sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine

Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung

kapitalmarktrechtlicher Bestimmungen in dem jeweiligen Land darstellen.

Diese Pressemitteilung dient nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung

oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich

ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Australien oder Japan oder

sonstigen Ländern, in denen ein Angebot oder Verkauf der hierin genannten

Wertpapiere rechtswidrig sein könnte. Die in dieser Pressemitteilung

genannten Wertpapiere wurden und werden weder nach dem U.S. Securities Act

von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act"), noch nach

den Gesetzen eines US-Bundesstaates, noch gemäß den anwendbaren

Kapitalmarktgesetzen von Australien, Kanada oder Japan, registriert und

dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des

Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die hierin genannten

Wertpapiere werden ausschließlich außerhalb der USA, im Rahmen von "offshore

transactions" (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert),

verkauft und zum Kauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen

dürfen die hierin genannten Wertpapiere weder in Kanada, Australien oder

Japan verkauft oder zum Kauf angeboten werden, noch an Stelle oder zugunsten

von Einwohnern, Ansässigen oder Staatsbürgern von Kanada, Australien oder

Japan verkauft und zum Kauf angeboten werden. In den USA, Kanada, Australien

und Japan wird kein öffentliches Angebot der hierin genannten Wertpapiere

erfolgen.

MiFID II Professionelle Kunden/Nur geeignete Gegenparteien/Keine PRIIPs KID

- Der Hersteller Zielmarkt (MiFID II product governance) ist nur für

geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (aller Vertriebskanäle)

geeignet. Es wurde kein PRIIPs key information document (KID) erstellt, da

kein Angebot an Kleinanleger ("Retail") im EWR erfolgt.

Diese Pressemitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich ausschließlich

an qualifizierte Investoren, (i) die über professionelle Erfahrung unter

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der derzeit gültigen Fassung (nachfolgend als

"Order" bezeichnet) verfügen, oder (ii) die unter Artikel 49(2)(a) bis (d)

der Order fallen, und (iii) an solche Personen, an die sie rechtmäßig

verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als "relevante

Personen" bezeichnet). Alle Personen, (i) die nicht relevante Personen im

Vereinigten Königreich sind, oder (ii) die nicht qualifizierte Investoren in

Mitgliedstaaten des EWR mit Ausnahme des Vereinigten Königreiches sind,

dürfen nicht auf Grund dieser Presseerklärung tätig werden oder auf diese

vertrauen.

12.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.

Dirk Hartogweg 14

5928 LV Venlo

Niederlande

Telefon: 0800 - 200 800 300

Fax: 0800 - 90 70 90 20

E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com

Internet: www.shop-apotheke-europe.com

ISIN: NL0012044747

WKN: A2AR94

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

674121 12.04.2018

