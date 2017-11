DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.: Hauptversammlung stimmt Übernahme der Europa Apotheek Venlo einstimmig zu (deutsch)

SHOP APOTHEKE EUROPE N.



V.: Hauptversammlung stimmt Übernahme der Europa Apotheek Venlo einstimmig zu

^ DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Fusionen & Übernahmen SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.: Hauptversammlung stimmt Übernahme der Europa Apotheek Venlo einstimmig zu

SHOP APOTHEKE EUROPE: Hauptversammlung stimmt Übernahme der Europa Apotheek Venlo einstimmig zu

- 100% Zustimmung zu sämtlichen Tagesordnungspunkten

- Übernahme und Kapitalerhöhung noch im November geplant

Venlo/Köln, 6. November 2017. Die heutige außerordentliche Hauptversammlung der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. unterstützt den Wachstumskurs des Unternehmens mit der Zustimmung zur Übernahme der Europa Apotheek Venlo durch den vollständigen Erwerb aller Anteile der Muttergesellschaft EHS Europe Health Services B.V. Mit einer Zustimmung von 100% des anwesenden stimmberechtigten Grundkapitals nahm die Hauptversammlung sämtliche von Vorstand und Aufsichtsrat eingebrachten Beschlüsse an. Insgesamt waren 57,83% des Grundkapitals vertreten. Dies entspricht 5.245.250 Aktien (von gesamt 9.069.878 Aktien).

Mit ihren Stimmen ebnen die Aktionäre den Weg für die Akquisition der Europa Apotheek Venlo und bringen ihre positive Einschätzung zum Übernahmeangebot der SHOP APOTHEKE EUROPE zum Ausdruck. Die dazu erforderliche Kapitalerhöhung soll kurzfristig nach der Billigung des entsprechenden Wertpapierprospekts durch niederländische Finanzmarktaufsichtsbehörde AFM und der Notifizierung an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) durchgeführt werden. Die Übernahme der Europa Apotheek Venlo kann somit voraussichtlich noch im laufenden Monat vollzogen werden. Die Notierungsaufnahme der neuen Aktien von SHOP APOTHEKE EUROPE im regulierten Markt der Frankfurter Börse (Prime Standard) unter dem bekannten Börsenkürzel "SAE", der ISIN NL0012044747 und der Wertpapierkennnummer (WKN) A2AR94 soll ebenfalls kurzfristig nach Abschluss der Transaktion erfolgen.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa mit einem Fokus auf OTC- und apothekenüblichen Beauty- und Personal-Care-Produkten. Mit der im November 2017 geplanten Übernahme der Europa Apotheek wird SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft mit einem erweiterten Produktsortiment für die ganze Familie signifikant ausbauen. Durch die Kombination entsteht die am schnellsten wachsende integrierte Online-Apotheke mit einem pro-forma Umsatz in Höhe von rund EUR 318 Mio. für das Jahr 2016.

Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an knapp 2,4 Millionen aktive Kunden (Stand September 2017). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.

SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte in den ersten neun Monaten 2017 einen Umsatz von rund 191 Mio. Euro und ein Wachstum von +53% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP APOTHEKE EUROPE weitere Standorte in Köln, Düsseldorf und im belgischen Tongeren. SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert.

PRESSEKONTAKTE.

Publikums- und Fachmedien: Sven Schirmer Mobil: +49 152 28 50 63 61 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Finanz- und Wirtschaftsmedien: Thomas Schnorrenberg Mobil: +49 151 46 53 13 17 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Investor Relations: Dr. Ulrich Wandel Telefon: +31 77 850 6117 E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. Dirk Hartogweg 14 5928 LV Venlo Niederlande Telefon: 0800 - 200 800 300 Fax: 0800 - 90 70 90 20 E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com Internet: www.shop-apotheke-europe.com ISIN: NL0012044747 WKN: A2AR94 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

