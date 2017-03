DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.: Einladung zur Telefonkonferenz für Journalisten (deutsch)

SHOP APOTHEKE EUROPE N.



V.: Einladung zur Telefonkonferenz für Journalisten

Einladung zur Telefonkonferenz für Journalisten Veröffentlichung des Geschäftsberichts zum 31. Dezember 2016

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. lädt interessierte Journalisten zur Telefonkonferenz ein.

Finanzvorstand Dr. Ulrich Wandel wird die Geschäftszahlen 2016 sowie den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr am

Montag, 27. März 2017 um 10.30 Uhr

detailliert persönlich erläutern.

Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz ist eine vorherige Registrierung unter http://reg.meetyoo.de/?token=5g%2F5nqrkiho%3D&lang=de erforderlich. Im Anschluss erhalten die Teilnehmer eine E-Mail mit Ihren persönlichen Zugangsdaten.

Konferenzsprache ist Deutsch.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist die führende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa mit Schwerpunkt auf OTC- und apothekenüblichen Pflege-Produkten. Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com - gemessen am Webdatenverkehr - klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an rund 1,8 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.

SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 177 Mio. Euro. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP APOTHEKE EUROPE weitere Standorte in Köln, Düsseldorf, Paris und im belgischen Tongeren. SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert.

PRESSEKONTAKTE.

Publikums- und Fachmedien: Sven Schirmer Mobil: +49 152 28 50 63 61 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Finanz- und Wirtschaftsmedien: Thomas Schnorrenberg Mobil: +49 151 46 53 13 17 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Investor Relations: Dr. Ulrich Wandel Telefon: +31 77 850 6117 E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. Dirk Hartogweg 14 5928 LV Venlo Niederlande Internet: www.shop-apotheke-europe.com

