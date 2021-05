DGAP-News: SFC Energy erhält größten US-Auftrag der Firmengeschichte über mehr als 100 EFOY Pro 2400 Duo Brennstoffzellen von LiveView Technologies (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "SFC Energy":

Brunnthal/München, Deutschland, 25. Mai 2021 - Die SFC Energy AG ( F3C:DE,

ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und

Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile

Hybrid-Stromversorgungslösungen, setzt die kraftvolle Geschäftsentwicklung

weiter fort. Mit LiveView Technologies (LVT) gewinnt SFC Energy einen

weiteren Neukunden. Das Unternehmen aus Orem im US-Bundesstaat Utah ordert

mehr als 100 EFOY Pro 2400-Brennstoffzellen über den Vertriebspartner LaTech

Equipment.

Die Aggregate kommen in den Rapid Deployment Trailern von LVT zum Einsatz.

Hierbei handelt es sich um mobile Kameratürme zur Videoüberwachung

verschiedenster Bereiche. So stellen Supermarktketten die Trailer auf ihren

Parkplätzen zur Überwachung und effizienteren Nutzung der Parkflächen auf.

Auf Baustellen schützen sie vor dem Eindringen unbefugter Personen. Häufig

besteht an den Einsatzorten allerdings kein Zugang zum konventionellen

Stromnetz. Daher benötigt der Trailer eine zuverlässige und autarke

Energiequelle zur Unterstützung des Solar-Panels.

Bisher setzte LVT auf konventionelle Generatoren für den Rapid Deployment

Trailer. EFOY Pro Brennstoffzellen weisen diesen gegenüber zahlreiche

Vorteile auf. Sie verbrauchen signifikant weniger Betriebsstoff, arbeiten

effizienter, geräuschärmer und vor allem umweltfreundlicher. Sie emittieren

keine schädlichen Abgase wie Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO) und auch

keinen Feinstaub. Des Weiteren sind Brennstoffzellen von SFC Energy zu 95 %

recycelbar. Das macht die Technologie zu einer in jeder Hinsicht

nachhaltigen Lösung.

"Dieser Auftrag ist ein Meilenstein für unsere Geschäftsentwicklung in den

USA. Mit unseren EFOY Pro-Brennstoffzellen bieten wir unserem Kunden

LiveView Technologies alle Optionen für eine autarke Energieversorgung.

Unserem Motto ,Goodbye Diesel' folgend, ersetzen wir dabei wenig effiziente

Generatoren durch leistungsstarke, umweltfreundliche Brennstoffzellen, die

die Solar-Komponenten noch besser ergänzen. So unterstützen wir Anwender

durch Logistik- und Kostenvorteile", sagt Hans Pol, COO der SFC Energy AG.

"Wir sind begeistert von der Partnerschaft mit SFC Energy, da wir so eine

schnell einsetzbare Überwachungslösung anbieten können, die tatsächlich

überall aufgestellt werden kann - kein Strom, kein Internet, kein Problem.

EFOY Pro Brennstoffzellen ersetzen konventionelle Generatoren und beenden

unsere Abhängigkeit von Solarstrom. So können wir auch in Gegenden, in denen

Solarstrom keine Option ist, immer noch modernste Sicherheitsanwendungen

bieten. Diese Weiterentwicklung der Hardware, gepaart mit unserer

unübertroffenen cloudbasierten Fernüberwachungsplattform, festigt unsere

Position als Marktführer in der Überwachung von Unternehmensanlagen", sagt

Derek Boggs, Director of Marketing and Demand Generation bei LiveView

Technologies.

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management

Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.

Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und

Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile

Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und

Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler

Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt

das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 50.000

Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München betreibt das

Unternehmen Produktionsstandorte in Deutschland, den Niederlanden, Rumänien

und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse

(WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

SFC Pressekontakt:

Jens Jüttner

Tel. +49 89 125 09 03-32

Email: jens.juettner@sfc.com

Web: sfc.com

SFC IR Kontakt:

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com

