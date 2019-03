DGAP-News: SFC Energy: Simark Controls schließt Vertriebspartnerschaft für EFOY Pro Brennstoffzellen mit Vector für Südwesten der USA (deutsch)

SFC Energy: Simark Controls schließt Vertriebspartnerschaft für EFOY Pro Brennstoffzellen mit Vector für Südwesten der USA

14.03.2019

- Vector Controls and Automation Group vertreibt die EFOY Pro

Brennstoffzellen von SFC an Kunden in Texas, Kansas, Oklahoma und New

Mexico.

- Durch die Partnerschaft erhält SFC direkten Vertriebszugang zu den

amerikanischen Upstream Öl- & Gas-, Wasser- und Abwassermärkten.

Brunnthal/München, Deutschland, 14.03.2019 - Simark Controls Ltd., ein

Unternehmen der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578), führender

internationaler Anbieter von stationären und mobilen

Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat eine Vereinbarung mit Vector Controls

and Automation Group (Vector), LaPorte, TX, USA, unterzeichnet. Im Rahmen

der Kooperation vertreibt Vector die EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC

Energy zur Hybridstromversorgung an Kunden in Texas, Kansas, Oklahoma und

New Mexico, USA. Die Vertriebspartnerschaft erweitert das SFC-Verkaufsgebiet

von Kanada bis in den Süden der Vereinigten Staaten. Seit Februar 2019

vertreibt Vector die EFOY Pro Brennstoffzellen an ihre Kunden aus der Öl- &

Gas-, Wasser- und Abwasserindustrie.

Die EFOY Pro Hybrid Brennstoffzellenlösungen von SFC sind schlüsselfertige

Stromversorgungssysteme, die kundenspezifisch netzferne Industrieanwendungen

betreiben, autark, über lange Zeiträume und selbst unter widrigsten

Witterungsbedingungen. In den EFOY Pro Hybrid Brennstoffzellenlösungen sind

die EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC Energy mit Solarmodulen, Batterien,

Power Management, Tankpatronen und - bei Bedarf - Kundengeräten in

wetterfesten Schaltschränken, Outdoor-Boxen oder auf Trailern integriert.

Stromertrag und Leistung können flexibel an den jeweiligen Strombedarf der

Anwendung angepasst werden.

Hybride EFOY Pro Brennstoffzellen- /Solarmodul-Konfigurationen werden in

industriellen netzfernen Szenarios immer beliebter: Bei gutem Wetter

betreibt das Solarmodul die Anwendung. Bei schlechtem Wetter oder in

Situationen, wo der Solarertrag nicht zuverlässig ist, schaltet sich

automatisch die Brennstoffzelle ein und überbrückt die Stromlücke zur

Sicherstellung des unterbrechungsfreien Betriebs. Das System ist vollständig

redundant: Selbst wenn das Solarmodul beschädigt oder gestohlen wird, ist

die Brennstoffzelle so ausgelegt, dass sie die komplette Stromversorgung

übernehmen kann.

"Die EFOY Pro Hybrid Brennstoffzellenlösungen von SFC sind eine echte

Bereicherung in unserem Portfolio von Instrumentations- und

Automationslösungen für die Öl- & Gas-, Wasser- und Abwasserindustrie", sagt

Larry Sims, VP Sales von Vector Controls and Automation Group. "Immer mehr

Geräte müssen fern vom Netz zuverlässig und rund um die Uhr funktionieren.

In der Vergangenheit war es für unsere Kunden eine echte Herausforderung,

diese 100%ige Zuverlässigkeit und Redundanz in der Stromversorgung

sicherzustellen. Mit den EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC können die

Betreiber nun sicher sein, dass ihre Geräte in jeder Situation und jeder

Jahreszeit zuverlässig funktionieren und sie sparen teure und aufwändige

Logistikeinsätze für Batteriewechsel und Wartungsarbeiten. Wir sehen ein

großes Potenzial für die SFC-Lösungen in unseren Märkten."

"Wir freuen uns sehr, dass Vector, ein etablierter Anbieter moderner

Instrumentations- und Automationslösungen, die EFOY Pro Brennstoffzellen nun

auch Kunden im Süden der USA zugänglich macht", sagt Martin Curtis,

Geschäftsführer von Simark Controls und President Oil & Gas von SFC Energy.

"Diese Partnerschaft vergrößert die Marktdurchdringung der erfolgreichen

EFOY Pro Brennstoffzellen in den USA. Dank ihrer zahlreichen Vorteile in

netzfernen Anwendungen ersetzen sie immer häufiger Batterie-, TEG- oder

Solar-Inselsysteme in Kanada und den USA."

EFOY Pro Brennstoffzellen sind umweltfreundliche Stromerzeuger. Der

Betriebsstoff ist in den praktischen EFOY Tankpatronen erhältlich und

ermöglicht dank seiner hohen Energiedichte extrem lange Systemautarkie. EFOY

Pro Brennstoffzellen sind fernsteuerbar und komplett wartungsfrei.

Weitere Informationen zu den netzfernen Stromversorgungslösungen von SFC

Energy für Oil & Gas, Clean Energy & Mobility, Industry und Defense &

Security unter www.sfc.com. Weitere Informationen zu Simark Controls unter

www.simarkcontrols.com. Weitere Informationen zu Vector Controls and

Automation Group unter www.vectorcag.com.

Zu Simark Controls

Simark Controls Ltd., ein Unternehmen von SFC Energy AG, ist ein

serviceorientierter, Mehrwert schaffender Vertriebsspezialist für

hochwertige, im Kundenauftrag integrierte und hergestellte

Instrumentations-, Automations-, Stromversorgungs- und

Stromdistributionslösungen. Simark liefert Instrumente und Messsysteme für

Öl & Gas, Bergbau, Forstwirtschaft und Kommunalwirtschaft. Simark hat seinen

Hauptsitz in Calgary, Alberta, mit Niederlassungen in Edmonton und Grand

Prairie, Alberta, Saskatoon, Saskatchewan, Vancouver, British Columbia und

Montreal, Quebec, alle Kanada.

Zu Vector Controls and Automation Group

Vector Controls & Automation Group ist ein führender

Systemintegrationsspezialist und vertritt einige der bekanntesten

Herstellermarken der Branche. Erfahrene Anwendungsspezialisten in den

Sparten Automation, Analytik-Lösungen, Ventile & Ventilautomation und

Technischer Service stehen den Kunden in Prozess-, Steuerungs-, Automations-

und Serviceprojekten zur Seite. Vector stellt über regionale Support-Center

und Fachleute in Texas, New Mexico, Oklahoma, Arkansas, Kansas und Missouri

höchste Professionalität in Kundendienst und technischer Unterstützung

sicher.

Zu SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ( www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären

und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang

verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von

Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten

Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in

Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das

Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und

betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die

SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857

ISIN: DE0007568578).

SFC Pressekontakt:

Ulrike Bienert-Loy

Public Relations

SFC Energy AG

Eugen-Sänger-Ring 7

D-85649 Brunnthal

Tel. +49 89 673 592-377

Fax. +49 89 673 592-169

Email: pr@sfc.com

SFC Investor Relations:

SFC Energy AG

Eugen-Sänger-Ring 7

D-85649 Brunnthal

Tel. +49 89 673 592-378

Fax. +49 89 673 592-169

Email: ir@sfc.com

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 898 27227

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: www.crossalliance.de

°