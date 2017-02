DGAP-News: SCY Beteiligungen AG: Positive Geschäftsentwicklung in 2016 nach abgeschlossener strategischer Neuausrichtung - Jahresergebnis 2016 gemäß vorläufiger Zahlen deutlich verbessert (deutsch)

SCY Beteiligungen AG: Positive Geschäftsentwicklung in 2016 nach abgeschlossener strategischer Neuausrichtung - Jahresergebnis 2016 gemäß vorläufiger Zahlen deutlich verbessert

DGAP-News: SCY Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis SCY Beteiligungen AG: Positive Geschäftsentwicklung in 2016 nach abgeschlossener strategischer Neuausrichtung - Jahresergebnis 2016 gemäß vorläufiger Zahlen deutlich verbessert

08.02.2017 / 12:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

SCY Beteiligungen AG: Positive Geschäftsentwicklung in 2016 nach abgeschlossener strategischer Neuausrichtung - Jahresergebnis 2016 gemäß vorläufiger Zahlen deutlich verbessert

- Sehr erfreuliche Ergebnisse beim Portfoliounternehmen ecabiotec(R) AG bei voranschreitender Expansion

Frankfurt am Main, den 08. Februar 2017 - Nach vorläufigen Zahlen konnte die SCY Beteiligungen AG (WKN: A1PG50) im ersten vollen Jahr nach der Umstrukturierung ihr Jahresergebnis wie geplant deutlich verbessern. So gelang es, im Geschäftsjahr 2016 die Umsatzerlöse um 55% auf TEUR 220 (Vj. TEUR 120) zu steigern und den Jahresfehlbetrag im Vergleich zum Vorjahr auf TEUR -280(Vj. TEUR -590) nahezu zu halbieren.

Besonders erfreulich sind die vorläufigen Zahlen des Portfoliounternehmens ecabiotec(R) AG. Im ersten Rumpfgeschäftsjahr 2016 konnte ein Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von rund TEUR 290 erwirtschaftet werden. Damit wurden die Planungen um über TEUR 100 übertroffen.

Diese positive Geschäftsentwicklung spiegelt zugleich die erfolgreich voranschreitende Expansion des Portfoliounternehmens ecabiotec(R) AG wider. Nachdem im Sommer 2016 mit Partnern die erste ausländische Tochtergesellschaft ecabiotec(R) Middle East in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, gegründet wurde, erfolgte nun mit einer Investorengruppe aus Italien die Gründung einer ersten europäischen Tochtergesellschaft - der ecabiotec Swiss AG (i.Gr.), mit Sitz in Lugano, Schweiz. Der Standort Lugano mit eigener Produktion vor Ort wird sich auf die Zielmärkte Italien und italienische Schweiz konzentrieren. Die Aufnahme der Produktion ist für das zweite Quartal 2017 geplant. Damit setzt die ecabiotec(R) AG ihre Expansionsstrategie konsequent um.

Über SCY Beteiligungen AG Wir, die börsennotierte SCY Beteiligungen AG, verstehen uns als zukunftsorientierter Technologieinkubator, aktiver Investor und Company Builder. Unser Investmentfokus liegt auf produzierenden Unternehmen von nachhaltigen Zukunftstechnologien und Produktinnovationen. Der Zeitpunkt unseres Investments kann dabei sowohl in der Startup-, Turnaround- als auch Expansionsphase liegen. Wir stehen als zuverlässiger Partner beständig an der Seite unserer Beteiligungen. Immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten um ,Strong Constant Yields' für unsere Investoren zu erwirtschaften. Wir wollen die Zukunft im Rahmen unserer Möglichkeiten aktiv mitgestalten.

Über ecabiotec AG Die ecabiotec AG ist Hersteller von mineralischen, umweltfreundlichen und nicht toxischen Desinfektions-Lösungen, die Mikroorganismen wie Keime, Sporen, Bakterien, Viren und Pilze ohne mögliche Resistenzbildungen rückstandsfrei entfernen. Die selbstentwickelte ECALIT(R) Technologie ermöglicht die kontrollierte Produktion einer skalierbaren Wirkstoffreihe mit bisher nicht gekannten Eigenschaften. Es entsteht ein potenter, effizienter und breit einsetzbarer Wirkstoff. Die ecabiotec AG entwickelt und baut zudem Anlagen gemäß den Standards der Pharmaindustrie und verfügt über langjährige biologische Desinfektionserfahrung in den unterschiedlichsten Industriebereichen.

Disclaimer Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der SCY Beteiligungen AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen.

Kontakt: SCY Beteiligungen AG Mörfelder Landstrasse 74 60598 Frankfurt am Main T +49 69 1532 4006 1 F +49 69 1532 4006 9 E-Mail ir@scy-beteiligungen.de www.scy-eteiligungen.de

UBJ. GmbH Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg T:+49 (040) 63785410 F:+49 (040) 63786523 E-Mail: ir@ubj.de www.ubj.de

---------------------------------------------------------------------------

08.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: SCY Beteiligungen AG Mörfelder Landstrasse 74 60598 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 1532 4006-1 Fax: +49 69 1532 4006-9 E-Mail: ir@scy-beteiligungen.de Internet: www.scy-beteiligungen.de ISIN: DE000A1PG508 WKN: A1PG50 Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

542865 08.02.2017