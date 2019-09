DGAP-News: SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB: EZB-Minuszinsen sind rechtswidrig. Rückforderungsansprüche der Banken in Höhe von 40 Mrd. EURO. Bankkunden können sich ebenfalls gegen Belastung wehren. Pressekonferenz am 01.10.2019 in Berlin (deutsch)

SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB: EZB-Minuszinsen sind rechtswidrig.



EZB-Negativzinsen sind rechtswidrig: Banken stehen Rückforderungsrechte

gegen die Zentralbank zu. Und: Sie dürfen ihre Kunden nicht zusätzlich

belasten.

Hamburger Universitätsprofessor legt Gutachten vor, Berliner Fachanwälte

sehen

Rückforderungsansprüche von über 40 Milliarden EURO gegen Europäische

Zentralbank und nationale Zentralbanken

Seit dem 11.06.2014 erheben die Europäische Zentralbank und die nationalen

Zentralbanken von allen Banken im EURO-Raum sog. "Negativzinsen". Ziel

dieser Erhebung ist es, dass die Banken ihre Guthaben verstärkt als Kredite

an die Wirtschaft oder Privatpersonen ausreichen sollen, anstatt sie auf den

Zentralbankkonten zu belassen. Das aber ist nach den einschlägigen

Vorschriften nur an Kunden ausreichender Bonität möglich. Trotzdem hat die

EZB unlängst die Schraube noch weiter angezogen. Nun werden von den Guthaben

0,5 % p.a. abgezogen - zusammengenommen viele Milliarden, für die die

Bankbranche nun staatliche Unterstützung einfordert, ansonsten aber diese

Kosten auf ihre Kunden umlegen will.

Jetzt liegt ein Gutachten vor, wonach die Erhebung von solchen Entgelten zum

Nachteil der Banken rechtswidrig ist. Damit ist zugleich die Basis für die

Weiterbelastung an die Kunden entfallen. Prof. Dr. Kai-Oliver Knops, Inhaber

eines Lehrstuhls für Bank- und Kapitalmarktrecht an der Universität Hamburg:

"Die vom EZB-Rat seit 2014 beschlossenen Maßnahmen sind europarechtlich

unzulässig. Der EZB-Rat war zu deren Erlass formell und materiell nicht

befugt. Für derart weit reichende Maßnahmen fehlt es an einer ausreichenden

Begründung und an einer parlamentarischen Mitwirkung. In Wahrheit geht es

bei den Negativzinsen um die Erhebung von Abgaben. Dazu ist der EZB-Rat

nicht befugt. Neben dem Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip (Art. 5 Abs.

3 EUV) wurde auch das Verhältnismäßigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 4 EUV) nach

Maßgabe der EuGH-Rechtsprechung nicht gewahrt. Überdies wird unrechtmäßig in

das Eigentum der Banken und in die Kundeneinlagen eingegriffen. Auch hält

die Erhebung durch die Nationalen Zentralbanken (in Deutschland: der

Deutschen Bundesbank) einer Prüfung nicht stand. Zum einen liegen hier

erhebliche Grundrechtseingriffe vor, das Übermaßverbot wird nicht gewahrt,

wie es ohnehin für die Erhebung einer solchen Abgabe eines formell und

materiell gültigen Rechtsaktes durch den jeweiligen Mitgliedsstaat bedurfte.

Schließlich dürften auch die Geschäftsbedingungen der Zentralbanken einer

durchgängigen Kontrolle wie in Deutschland nicht standhalten. Insgesamt

bestehen eine Fülle von schwerwiegenden Einwänden gegen die Erhebung solcher

Entgelte."

Die bankrechtliche Fachkanzlei Schirp & Partner Rechtsanwälte mbB aus Berlin

sieht nun vor allem eine Rückforderungswelle auf die Zentralbanken zurollen.

Dr. Wolfgang Schirp: "Jetzt ist mit einer Rückforderungswelle gegen die

Europäische Zentralbank und die nationalen Zentralbanken der

Euro-Mitgliedsländer zu rechnen. Den Instituten wurden solche Entgelte von

ihren Guthaben abgezogen. Insgesamt dürfte sich der gesamte Schaden in der

Euro-Zone bislang auf gut 40 Milliarden EURO belaufen; allein deutsche

Banken waren davon im Jahr 2018 mit ca. 2,5 Mrd. Euro betroffen. Diese

Entgelte haben zu Unrecht die Gewinne der Banken und damit der Aktionäre

oder anderen Anteilseigner geschmälert. Zugleich ist damit auch die

Grundlage entfallen, solche Entgelte auf ihre Kunden umzulegen. Wer dazu

schon verpflichtet wurde, kann ebenfalls Rückforderungsansprüche stellen.

Bereits in diesem Jahr werden wir erste Klagen sehen, weil sonst Verjährung

droht, wenn die Zahlung der Negativzinsen bereits einige Jahre zurückliegt."

Die beiden Experten Prof. Dr. Knops und Dr. Schirp werden sich am 01.10.2019

um 10 Uhr in Berlin im Rahmen einer Pressekonferenz im Tagungszentrum im

Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin, allen

Fragen stellen. Bitte melden Sie sich an unter der mail-Adresse

mail@schirp.com.

Für weitere Angaben stehen zur Verfügung:

Prof. Dr. Kai-Oliver Knops, Universität Hamburg, Von-Melle-Park 9, 20148

Hamburg, Tel. 040-42838-4898, mail: kn@schuldrecht.de

Dr. Wolfgang Schirp, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Schirp &

Partner Rechts-anwälte mbB, Leipziger Platz 9, 10117 Berlin, Tel.

030-3276170, mail: schirp@schirp.com

