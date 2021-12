DGAP-News: SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB: Breaking News bei Wirecard. OLG München gibt Hinweisbeschlüsse zur Haftung von EY. Gute Nachrichten für alle Kläger! (deutsch)

SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB: Breaking News bei Wirecard. OLG München gibt Hinweisbeschlüsse zur Haftung von EY. Gute Nachrichten für alle Kläger!

10.12.2021 / 14:22

Breaking News bei Wirecard und EY: Erste Entscheidung des Oberlandesgerichts

München liegt vor. Gute Nachrichten für die Kläger!

In den Verfahren gegen EY gibt es gute Nachrichten. Das Oberlandesgericht

München hat einen 17-seitigen Beschluss erlassen, der mehrere gute

Nachrichten enthält:

1.) Das Oberlandesgericht übt harsche Kritik an den ersten Entscheidungen,

in denen das Landgericht München Klagen von EY-Geschädigten abgewiesen

hatte. Das Oberlandesgericht sagt dazu: So geht es nicht, so leicht kann das

Landgericht es sich nicht machen.

2.) Das Oberlandesgericht weist das Landgericht an, den Verfehlungen von EY

präziser nachzugehen. Hierfür ist - wie von uns schon lange beantragt - ein

Sachverständigengutachten einzuholen. Denn das Landgericht hat nicht

genügend eigenes Wissen, um beurteilen zu können, was die Prüfer von EY

falsch gemacht haben. Wir haben entsprechende Anträge schon vor Monaten

gestellt. Nun muss das Landgericht diesen Anträgen endlich nachgehen.

3.) Das Landgericht muss den Bericht des Parlamentarischen

Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages berücksichtigen. Dies

hatte das Landgericht unterlassen und damit das Recht auf rechtliches Gehör

verletzt. Auch diesen Bericht haben wir bereits vor Monaten in unseren

Verfahren vorgelegt.

4.) Erst recht muss das für den Wambach-Bericht gelten, den wir bereits vor

Monaten in unsere Prozesse eingeführt haben und der EY schwer belastet.

Endlich wird das Landgericht auf diesen Bericht eingehen müssen.

5.) Last not least: Das Landgericht hat die Kläger bislang mit einer absurd

überzogenen "Kausalitäts"-Prüfung blockiert. Gemeint damit ist folgendes:

Das Landgericht hat von den Klägern sehr präzise Angaben verlangt, wann und

wie sie die Jahresabschlüsse der Wirecard AG und die Testate von EY zur

Kenntnis genommen hätten. Viele Kläger haben dazu - natürlich - keine

Angaben machen können. Das Oberlandesgericht räumt mit dieser Blockadepraxis

auf. Das Oberlandesgericht sagt: Hätte EY pflichtgemäß geprüft, dann wäre

der Betrug bei Wirecard schon viel früher aufgeflogen, und Wirecard hätte

Insolvenz anmelden müssen. Bei dieser Sachlage spricht die Lebenserfahrung

dafür, dass die Kläger dann keine Wirecard-Aktien mehr gekauft hätten. Dann

hätten die Kläger auch keinen Schaden erlitten. Damit ist die Kausalität

unproblematisch gegeben, und die Klagen können an dieser Frage nicht

scheitern.

Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Schirp, Berlin, der ca. 1.160 Kläger gegen EY

vertritt: "Das ist alles sehr positiv. Wir fühlen uns auf ganzer Linie

bestätigt. Nähere Informationen gibt es auf unseren kostenfreien Webinaren

am Dienstag, 14.12.2021 um 17 Uhr in deutscher Sprache oder am Mittwoch,

15.12.2021, um 15 Uhr in englischer Sprache."

Für weitere Informationen steht zur Verfügung: Dr. Wolfgang Schirp,

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Schirp &

Partner Rechtsanwälte mbB, Leipziger Platz 9, D - 10117 Berlin, Telefon +49

(0)30 327 617-34 (office) or +49 179 5320213 (mobile), e-mail:

schirp@schirp.com, URL: www.schirp.com

°