DGAP-News: SANDPIPER Digital Payments AG: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung (deutsch)

SANDPIPER Digital Payments AG: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung

^

EQS Group-News: Sandpiper Digital Payments AG / Schlagwort(e):

Generalversammlung/Personalie

SANDPIPER Digital Payments AG: Ergebnisse der ordentlichen

Generalversammlung

06.07.2018 / 07:30

---------------------------------------------------------------------------

SANDPIPER Digital Payments AG: Ergebnisse der ordentlichen

Generalversammlung

- Alle Beschlusspunkte wurden ohne Gegenstimme getroffen.





- Deutliche Verbesserung der Bilanzsituation in 2017 ist wie erwartet

eingetreten.

- Franz Herrlein, Steffen Seeger und Dieter Fröhlich neu in den

Verwaltungsrat gewählt.

St. Gallen, 6. Juli 2018 - Die SANDPIPER Digital Payments AG (BX Berne

eXchange, Ticker: SDP, www.sandpiper.ch, Open Market, Frankfurt, ISIN:

CH0033050961), gibt die Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2018

vom 29. Juni 2018 bekannt.

Sämtlichen Beschlusspunkten wurde mit 100% der anwesenden Aktien und damit

der notwendigen Mehrheiten zugestimmt. Das Protokoll der Versammlung steht

auf der Website der Gesellschaft, www.sandpiper.ch, zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat setzt sich nunmehr aus Dr. Cornelius Boersch (Chairman of

the Board), Franz Herrlein (Vice-Chairman of the Board), Steffen Seeger

(Non-Executive Director), Dieter Fröhlich (Non-Executive Director) sowie Dr.

Patrick Stach (Non-Executive Director) zusammen.

Im ersten Halbjahr 2018 wurden Maßnahmen getroffen, die dazu führen, dass

sich das operative Ergebnis der Gesellschaft per Ende 2018 weiter

verbessert.

"In den letzten Monaten haben wir wichtige strategische Initiativen

ergriffen, um die SANDPIPER-Gruppe operativ weiter voranzutreiben. Wir

fokussieren uns weiterhin voll und ganz auf die wichtigsten Beteiligungen

sowie Partnerschaften, um die Gruppe nachhaltig weiterzuentwickeln", so Dr.

Cornelius Boersch.

Franz Herrlein ergänzt: "SANDPIPER befindet sich nach den operativen

Massnahmen des letzten Jahres auf einem guten Weg seine Marktposition

auszubauen. Als neues Verwaltungsratsmitglied freue ich mich darauf zum

Erfolg der SANDPIPER beitragen zu können."

Über SANDPIPER Digital Payments AG

SANDPIPER Digital Payments AG, www.sandpiper.ch, ist ein börsenkotiertes

Holdingunternehmen mit den Schwerpunkten innovative digitale und mobile

Zahlsysteme sowie IT-Sicherheitsdienstleistungen und Technologien. Dazu

gehören auch Multiapplikations-Anwendungen wie physischer und logischer

Zugang sowie Lösungen und Dienstleistungen für Kundenbindung, Datenanalysen

und IT. Das Unternehmen zählt zu den führenden und größten Anbietern von

Closed-Loop Payment Lösungen für Hochschulen, Events, Einzelhandel,

Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. SANDPIPER ist mehrheitlich an den

Gesellschaften InterCard AG Informationssysteme, IDpendant GmbH, Multicard

NL B.V., Ergonomics AG sowie PAIR Solutions GmbH beteiligt.

Kontakt: email news@sandpiper.ch; Tel: +41-44-7838030; Fax: +41-44-7838040;

Website: www.sandpiper.ch

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=CSWXSEPTTO

Dokumenttitel: SANDPIPER_Ergebnisse_Generalversammlung

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Sandpiper Digital Payments AG

Poststrasse 17

9001 St. Gallen

Schweiz

Telefon: +41 44 783 80 49

Fax: +41 44 783 80 40

E-Mail: news@sandpiper.ch

Internet: www.sandpiper.ch

ISIN: CH0033050961

Valorennummer: A0MYNQ

Börsen: BX Berne eXchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

702185 06.07.2018

°