DGAP-News: SAF-HOLLAND: Neue Segmentierung in der Unternehmenssteuerung (deutsch)

SAF-HOLLAND: Neue Segmentierung in der Unternehmenssteuerung

SAF-HOLLAND: Neue Segmentierung in der Unternehmenssteuerung

10.12.2019

Corporate News

SAF-HOLLAND: Neue Segmentierung in der Unternehmenssteuerung

- Mike Ginocchio zum 1. Januar 2020 zum Präsidenten der zusammengefassten

Region APAC_I/China ernannt

- Seit 1995 für die SAF-HOLLAND in verschiedenen operativen

Führungsfunktionen tätig

- Track Record in den Bereichen Technische Entwicklung, Produktplanung,

Geschäftsfeldentwicklung und Post Merger Integration

Luxemburg, 10. Dezember 2019. Mike Ginocchio, Präsident der Region Asien

Pazifik (APAC) und Mitglied des Group Management Board der SAF-HOLLAND

Gruppe, übernimmt mit Wirkung zum 1. Januar 2020 zusätzlich die

Verantwortung für die Region China. Beide Regionen werden ab 2020 zur Region

APAC_I/China zusammengefasst. Die SAF-HOLLAND wird damit ab dem 1. Januar

2020 aus den Regionen EMEA, Amerika sowie APAC_I/China bestehen.

Mike Ginocchio war für die SAF-HOLLAND zwischen 1995 und 2015 in den USA in

diversen Stabs- und operativen Führungsfunktionen in den Bereichen

Technische Entwicklung, Produktmanagement, Produktplanung,

Geschäftsfeldentwicklung und Strategischer Einkauf tätig. Im Januar 2016

wurde er zum Vice President der Region APAC ernannt. Seit dem 1. Januar 2019

ist Herr Ginocchio President der Region APAC und Mitglied des Group

Management Board der SAF-HOLLAND.

Mike Ginocchio ist Diplom-Ingenieur und promovierter Jurist. Er studierte

zunächst Maschinenbau an der Marquette University in Milwaukee, Wisconsin,

anschließend noch Rechtswissenschaften am Chicago Kent Kollege of Law in

Chicago, Illinois.

Alexander Geis, CEO der SAF-HOLLAND sagt: "Ich freue mich sehr, dass Mike

Ginocchio einen erweiterten Aufgabenbereich übernimmt. Er hat mit seinem

Team die Integration der im letzten Jahr übernommenen indischen York-Gruppe

in den SAF-HOLLAND Konzern sehr erfolgreich umgesetzt. Mit Blick auf den

chinesischen Markt wird er den Neustart konsequent zum Abschluss bringen und

uns dort in die Erfolgsspur zurückführen."

Über SAF-HOLLAND

Die SAF-HOLLAND S.A. mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängige

börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa und beliefert

schwerpunktmäßig die Trailer-Märkte. Das Unternehmen zählt mit rund 1.301

Mio. Euro Umsatz im Jahr 2018 zu den international führenden Herstellern von

fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor allem für Trailer aber

auch für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst neben

Achs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und

Stützwinden, die unter den Marken SAF, Holland, Neway, KLL, V.Orlandi und

York vertrieben werden. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der

Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft liefert

die Gruppe Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit

Hilfe von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an

Endkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND ist, als einer von nur wenigen

Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie, international breit

aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent. Mit der

Innovationsoffensive "SMART STEEL - ENGINEER BUILD CONNECT" verbindet

SAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik und treibt die digitale

Vernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran. Rund 4.000

engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der

Transportindustrie.

°