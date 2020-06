DGAP-News: Royalty Pharma erwirbt Recht auf einen Teil der Lizenzgebühren für Prevymis(TM) (Letermovir) von AiCuris Anti-infective Cures GmbH (deutsch)

Royalty Pharma erwirbt Recht auf einen Teil der Lizenzgebühren für Prevymis(TM) (Letermovir) von AiCuris Anti-infective Cures GmbH

New York, NY, USA und Wuppertal, Deutschland, 9. Juni 2020 - Royalty Pharma

und AiCuris Anti-Infective Cures GmbH, ein führendes Unternehmen in der

Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln gegen Infektionskrankheiten,

gaben heute bekannt, dass Royalty Pharma das Recht auf einen Teil der für

Prevymis(TM) [1] (Letermovir) fälligen Lizenzgebühren gegen eine einmalige

Zahlung von 220 Mio. USD von AiCuris erworben hat. Prevymis ist ein von

AiCuris an MSD (Handelsname der Merck & Co. Inc., Kenilworth, N.J., USA)

verlizensiertes Produkt.

Das Produkt wurde 2017 von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde (Food &

Drug Administration, FDA) und 2018 von der Europäischen Arzneimittelagentur

(European Medicines Agency, EMA) sowie der japanischen Agentur für

Arzneimittel und medizinische Geräte (PMDA) zur Prophylaxe (Prävention) von

CMV-Infektionen und -Erkrankungen bei erwachsenen CMV-seropositiven

Empfängern [R+] eines allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantats

(HSCT), bei denen ein hohes Risiko einer Reaktivierung einer CMV-Infektion

besteht, zugelassen. Eine CMV-Infektion stellt für diese Patienten eine

ernst zu nehmende Komplikation dar, und eine früh nach der Transplantation

auftretende CMV-Reaktivierung wird mit einer erhöhten Mortalität in

Verbindung gebracht.

"Die Vereinbarung mit Royalty Pharma zeigt den großen Bedarf an innovativen

Arzneimitteln zur Behandlung von Infektionskrankheiten und deren

kommerzielles Potenzial. Sie ermöglicht es uns außerdem, unsere Pipeline

neuartiger Therapien gegen Infektionskrankheiten weiter auszubauen und auch

weiter an zukünftigen Einnahmen aus Prevymis zu partizipieren." sagte Dr.

Holger Zimmermann, Geschäftsführer der AiCuris Anti-Infective Cures GmbH.

"Wir freuen uns, unser Portfolio mit dem Recht auf Lizenzgebühren an dieser

wichtigen Therapie zu erweitern", sagte Pablo Legorreta, Gründer und CEO von

Royalty Pharma.

Media- und Investorenanfragen:

Royalty Pharma AiCuris Anti-infective Cures GmbH

George Grofik Katja Woestenhemke

[1]ggrofik@royaltypharma.com [1]press@aicuris.com

+1 (212) 883-2299 +49 202 317 63 0

1. mailto:ggrofik@royaltypharma.com 1. mailto:press@aicuris.com

Über Royalty Pharma

Die 1996 gegründete Royalty Pharma ist im Erwerb von Lizenzgebühren für

Arzneimittel Branchenführer. Royalty Pharma finanziert Innovationen im

Bereich Life-Sciences sowohl direkt als auch indirekt: direkt, über die

gemeinsame Entwicklung und Finanzierung von Produkten in späten klinischen

Studien im Rahmen von Partnerschaften mit Life-Science-Unternehmen und

indirekt über den Erwerb bestehender Ansprüche an Lizenzgebühren von den

ursprünglichen Innovatoren (akademische Institutionen,

Forschungskrankenhäuser, Stiftungen und Erfinder). Das Portfolio des

Unternehmens umfasst Anteile an Lizenzgebühren an über 45 zugelassenen

Produkten, darunter AbbVie und J&Js Imbruvica, Astellas und Pfizers Xtandi,

Biogens Tysabri, Gileads HIV-Franchise, Mercks Januvia, Novartis Promacta

und Vertex's Kalydeco, Symdeko und Trikafta. Darüber hinaus ist Royalty

Pharma auch führend bei Investitionen in Lizenzgebühren vor der Zulassung.

Seit 2011 hat das Unternehmen über 5,6 Milliarden US-Dollar für

Linzenzgebühren von im Voraus zugelassene Produkte investiert und über 1,2

Milliarden US-Dollar für die direkte Finanzierung von F&E im Austausch gegen

Lizenzgebühren bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter

www.royaltypharma.com.

Über AiCuris Anti-infective Cures GmbH

AiCuris wurde 2006 als Spin-Off der Bayer AG gegründet und konzentriert sich

auf die Erforschung und Entwicklung von Wirkstoffen gegen

Infektionskrankheiten. Hauptinvestoren des Unternehmens sind die Dres.

Strüngmann. Mit PREVYMIS(TM) (Letermovir) wurde ein "First-in-Class"

nicht-nukleosidischer Cytomegalovirus (CMV)-Inhibitor entwickelt, der seine

Wirkung über einen neuartigen Wirkmechanismus entfaltet. Er wurde im Jahre

2012 an MSD auslizensierter und hat in der EU, den USA, Japan und in anderen

Teilen der Welt die Marktzulassung zur Prävention von CMV-Infektionen bei

erwachsenen Empfängern einer allogenen hämatopoetischen

Stammzelltransplantation (HSCT) erhalten. Das Unternehmen entwickelt weitere

Medikamente gegen Viren wie das Herpes-simplex-Virus (HSV), das

Hepatitis-B-Virus (HBV) und Adenoviren. Im Bereich antibakterieller

Wirkstoffe konzentriert AiCuris sich auf die Erforschung innovativer

Behandlungsmöglichkeiten gegen lebensbedrohliche (multi-) resistente

Krankenhauserreger.

Im November 2018 wurden Dr. Holger Zimmermann und Prof. Dr. Helga

Rübsamen-Schaeff, Gründungs-CEO von AiCuris, für die Entwicklung von

Letermovir und ihr Projekt "Schutz bei fehlendem Immunsystem - die

lebensrettende Innovation gegen gefährliche Viren" mit dem Deutschen

Zukunftspreis 2018 ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.aicuris.com .

Folgen Sie uns auf LinkedIn.

[1] Prevymis ist ein Handelsname von MSD Sharp & Dohme GmbH.

