DGAP-News: Ringmetall steigert Umsatz und EBITDA im ersten Quartal erneut um rund 60 Prozent (deutsch)

Ringmetall steigert Umsatz und EBITDA im ersten Quartal erneut um rund 60 Prozent

05.05.2022

- Konzernumsatz steigt mit ungebrochener Dynamik um 58,0 Prozent auf 57,1

Mio. EUR

- EBITDA legt leicht überproportional um 62,4 Prozent auf 7,5 Mio. EUR zu

- Weiterhin keine umfeldbedingte Eintrübung in der Geschäftsentwicklung

wahrnehmbar

München, 5. Mai 2022 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE0006001902), ein

international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, setzt

ihre dynamische Geschäftsentwicklung auch im neuen Geschäftsjahr 2022 auf

hohem Niveau fort. Einschränkungen, etwa bedingt durch Lieferkettenprobleme

oder den Ukrainekonflikt, sind im Geschäftsbetrieb bisher nur sehr

vereinzelt wahrnehmbar.

Im ersten Quartal stieg der Konzernumsatz entsprechend erneut deutlich und

erhöhte sich um 58,0 Prozent auf 57,1 Mio. EUR (Q1 2021: 36,1 Mio. EUR).

Neben der Entwicklung der Rohstoffpreise war vor allem das anorganische

Wachstum über die Zukäufe von HOSTO (Erstkonsolidierung 31. Mai 2021) und

Rhein-Plast (Erstkonsolidierung 1. Februar 2022) wesentlicher Treiber der

Entwicklung. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)

legte im selben Zeitraum leicht überproportional zu. Es erhöhte sich um 62,4

Prozent auf 7,5 Mio. EUR (Q1 2021: 4,6 Mio. EUR).

"Wie zu erwarten liegen wir margenseitig rund zwei Prozentpunkte unter den

besten Quartalen des Vorjahres. Vor dem Hintergrund von Effizienzgewinnen

gelingt es uns aber trotz deutlich gestiegener Rohstoffpreise, unsere Margen

auf immer noch hohem Niveau zu verteidigen", erklärt Christoph Petri,

Vorstandssprecher der Ringmetall SE. "Zum anderen hat die Ringmetall Gruppe

aber auch eine insgesamt vernachlässigbare Exposition in Russland und der

Ukraine. Die Kombination aus all diesen Punkten lässt uns entsprechend gut

durch das veränderte Umfeld kommen."

Die wesentlichen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung im Berichtszeitraum

stellen sich wie folgt dar:

IFRS, in TEUR Q1 2022 Q1 2021 [abs.] [%]

Konzernumsatz 57.055 36.115 20.940 58,0%

Gesamtleistung (GL) 58.590 36.365 22.225 61,1%

Rohertrag 24.685 17.517 7.168 40,9%

EBITDA 7.485 4.609 2.876 62,4%

EBITDA-Marge (auf GL) 12,8% 12,7%

EBIT 5.685 3.152 2.533 80,4%

EBIT-Marge (auf GL) 9,7% 8,7%

Bei separater Betrachtung der Effekte aus Rohstoffpreisentwicklung,

anorganischem und organischem Wachstum zeigten sich folgende Auswirkungen

auf das Segment Industrial Packaging:

- Effekt der Rohstoffpreisentwicklung auf den Segmentumsatz: +40,0 Prozent

- Effekt von Unternehmensakquisitionen auf den Segmentumsatz: +19,3 Prozent

- Effekt der organischen Geschäftsentwicklung auf den Segmentumsatz: +1,0

Prozent

Im Segment Industrial Packaging bleibt nach wie vor der Produktbereich

Spannringe der maßgebliche Umsatz- und Ergebnistreiber. Insgesamt zeichnet

sich hier eine allgemeine Beruhigung des als eher aufgeheizt zu

bezeichnenden Marktumfelds des vergangenen Jahres ab. Der Produktbereich

Inliner zeigt sich auf insgesamt gutem Niveau robust. Es wird damit

gerechnet, dass sich ab dem zweiten Quartal auch eine Erholung der Nachfrage

im Gastronomiebereich und somit nach Biertank-Inlinern abzeichnen sollte.

Der Segmentumsatz stieg insgesamt deutlich um 60,3 Prozent auf 53,4 Mio.

EUR. Das Segment EBITDA erhöhte sich überproportional um 68,6 Prozent auf

8,5 Mio. EUR.

Im Segment Industrial Handling konnte das positive Momentum des vergangenen

Geschäftsjahres auf Umsatzebene im neuen Jahr fortgesetzt werden. Die

Nachfrage nach den Produktlösungen stieg dabei so deutlich an, dass in

erhöhtem Umfang Leiharbeitskräfte in der Produktion eingesetzt werden

mussten, um die Lieferfähigkeit zu gewährleisten. Dies machte sich in

deutlich gestiegenen Kosten und einem erhöhten Produktionsausschuss

bemerkbar. Das Unternehmen hat bereits mit geeigneten Gegenmaßnahmen auf

diese Entwicklung reagiert. Der Segmentumsatz legte entsprechend deutlich um

30,0 Prozent auf 3,6 Mio. EUR zu (Q1 2021: 2,8 Mio. EUR), während sich das

Segment-EBITDA mit 0,2 Mio. EUR aufgrund der vorgenannten Effekte nahezu

halbierte (Q1 2021: 0,3 Mio. EUR).

Im Detail zeigte sich die Segmententwicklung im Berichtszeitraum wie folgt:

IFRS, in TEUR Q1 2022 Q1 2021 [abs.] [%]

Industrial Packaging

Umsatz 53.410 33.310 20.100 60,3%

Gesamtleistung (GL) 54.877 33.543 21.334 63,6%

EBITDA 8.471 5.023 3.448 68,6%

EBITDA-Marge (auf GL) 15,4% 15,0%

Industrial Handling

Umsatz 3.645 2.805 840 30,0%

Gesamtleistung (GL) 3.713 2.822 891 31,6%

EBITDA 169 315 -146 -46,4%

EBITDA-Marge (auf GL) 4,5% 11,2%

Vor dem Hintergrund der positiven Unternehmensentwicklung im ersten Quartal

bekräftigt der Vorstand die Prognose zum Geschäftsverlauf im Gesamtjahr.

Entsprechend erwartet die Gesellschaft einen Konzernumsatz von 180 bis 200

Mio. EUR bei einem EBITDA von 22 bis 27 Mio. EUR. Gleichzeitig werden die

Chancen für den erfolgreichen Abschluss weiterer Unternehmenszukäufe vor dem

Hintergrund des Wirtschaftsumfelds und der Liquiditätssituation der

Ringmetall Gruppe als gut bewertet.

Einzelheiten zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2022 wird der

Vorstand heute um 11:30 Uhr MEZ im Rahmen einer Telefonkonferenz für

Analysten, institutionelle Investoren und Journalisten erörtern. Die

Registrierung hierfür erfolgt per E-Mail über Frau Anja Brabec (

brabec@ringmetall.de).

Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen

Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de.

Kontakt:

Ingo Middelmenne

Investor Relations

Ringmetall AG

Telefon: +49 (0 )89 45 220 98 12

Mobil: +49 (0 )174 90 911 90

E-Mail: middelmenne@ringmetall.de

Über die Ringmetall Gruppe

Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter in der

Verpackungsindustrie. Der Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet

hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die

chemische, petrochemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende

Industrie an. Der Geschäftsbereich Industrial Handling entwickelt

anwendungsoptimierte Fahrzeuganbauteile für das Handling und den Transport

von Verpackungseinheiten. Neben der Konzernzentrale in München ist

Ringmetall mit weltweiten Produktions- und Vertriebs-Niederlassungen in

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien, der Türkei, den

Niederlanden sowie China und den USA vertreten. Weltweit erwirtschaftet

Ringmetall einen Umsatz von über 120 Millionen Euro im Jahr.

