DGAP-News: Resinco Capital Partners Inc.: erwirbt 49 % des Cannabis-Pharmaunternehmens ReFormation Pharmaceuticals Corp (deutsch)

Resinco Capital Partners Inc.: erwirbt 49 % des Cannabis-Pharmaunternehmens ReFormation Pharmaceuticals Corp

Resinco Capital Partners Inc.: erwirbt 49 % des Cannabis-Pharmaunternehmens

ReFormation Pharmaceuticals Corp

23.10.2018

Resinco Capital Partners erwirbt 49 % des Cannabis-Pharmaunternehmens

ReFormation Pharmaceuticals Corp

23. Oktober 2018. - Vancouver, British Columbia. - Resinco Capital Partners

Inc. (CSE: RIN) (das "Unternehmen" oder "Resinco") gibt bekannt, dass es

eine Investition in das in Toronto, Ontario und in Oxford, Vereinigtes

Königreich, ansässige Cannabis-Pharmaunternehmen ReFormation Pharmaceuticals

Corp. mittels der Akquisition von 49 % der ausstehenden ReFormation-Aktien

getätigt hat.

Resinco wird für den 49 %-Anteil 27.000.000 neu ausgegebene Aktien an die

Aktionäre der ReFormation Pharmaceuticals Corp. ausgeben.

Über ReFormation Pharmaceuticals Corp.

ReFormation Pharmaceuticals Corp. ist ein Pharmaunternehmen aus dem Bereich

medizinisches Marihuana mit Sitz in Toronto, Ontario. Sein Forschung- und

Entwicklungsteam ist an der University of Oxford ansässig. Das Unternehmen

konzentriert sich auf eine innovative Vorgehensweise zur Reparatur

lebenswichtiger Organe durch Kombination von Cannabinoiden und einem

endogenen Reparaturauslöser (HMGB!). ReFormation beruht auf disruptiver

Technologie, die eine neue therapeutische Klasse bieten wird. Das

Unternehmen hat ein Molekül identifiziert, das die körpereigenen Stammzellen

aus einer breiten Palette an Gewebe vorbereitet, um die Reparatur und

Regeneration nach einer akuten oder chronischen Verletzung zu beschleunigen.

Die Research-Pipeline des Unternehmens wird weitere IP liefern, die auf

Materialzusammensetzung beruhen und es hat ein umfangreiches Arbeitspaket

von Tests an Tiermodellen für Krankheiten, wofür keine vergleichbare

Behandlung besteht. ReFormation Pharmaceuticals wird von einem

Weltklasse-Wissenschaftler, CEO und CSO Professor Jagdeep Nanchahal von der

University of Oxford geleitet.

Webseite: https://www.reformationpharma.com/

ReFormation befasst sich mit zahlreichen unerfüllten klinischen Belangen und

konzentriert sich auf Behandlungen von:

Herzinfarkte - Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Hauptursachen der

Mortalität im Westen. Laut Schätzungen erleidet in den USA alle 40 Sekunden

eine Person einen Herzinfarkt.i

Typ 1 Diabetes - Typ 1 Diabetes betrifft ungefähr 1 in 300 Personen unter 18

Jahren in den USA und ist für 10 % aller Diabetesfälle verantwortlich.ii

Parkinsonkrankheit - Parkinsonkrankheit ist die zweithäufigste

neurodegenerative Erkrankung und wird bis 2020 in den USA beinahe 1 Million

Personen befallen und diese Zahl wird laut Schätzungen bis 2030 auf 1,24

Millionen steigen.iii

Leberschäden - Ungefähr 60 % der Patienten mit NAFLD werden eine nicht

alkoholische Steatohepatitis (NASH) entwickeln und 25 % dieser werden eine

Leberzirrhose entwickeln, was 1,5 bis 2 % der Gesamtbevölkerung entspricht.iv

Über Resinco Capital Partners

Resinco Capital Partners ist ein globales Investmentunternehmen, das sich

darauf spezialisiert, Privat- und Aktiengesellschaften sowie

Pharmaunternehmen aus dem Bereich medizinisches Marihuana eine frühzeitige

Finanzierung zu bieten. Das Unternehmen beteiligt sich an neuen frühzeitigen

Investmentmöglichkeiten in bislang unterentwickelten Assets und dem Erwerb

signifikanter Positionen in frühzeitigen Investmentmöglichkeiten, die das

Risikoprofil adäquat reflektieren.

Webseite: www.resincocp.com

Stammzellenmöglichkeit

Der globale Stammzellenmarkt hatte im Jahr 2017 einen Wert von 5,17

Milliarden USD und wird laut Schätzungen bis auf 9,03 Milliarden USD

anwachsen bei einer CAGR (jährliche Wachstumsrate) von 9.74 % zwischen 2017

und 2023.v

Stammzellen sind für die Reparatur und die Heilung des gesamten Gewebes

verantwortlich. Während die Stammzellentherapie jetzt zum

Behandlungsstandard vieler Blutkrankheiten geworden ist, so hat die

Zelltherapie für vollständige Organe trotz der erkannten Aussicht, des

Medienrummels und riesiger Investitionen nicht die erwarteten Vorteile

geliefert. Stammzellen verändern sich, wenn sie kultiviert werden und nur

sehr wenige transplantieren auf das vernarbte oder entzündete Gewebebett.

Ferner würde eine individuell angepasste Therapie unerschwinglich und

jenseits der Möglichkeiten aller Gesundheitsvorsorgesysteme liegen

angesichts der zunehmenden und überwältigenden Belastung vieler

degenerativer Krankheiten aufgrund unserer alternden Bevölkerung.

Marktgelegenheit für medizinisches Marihuana

Die medizinische Marihuanabranche wächst rasch. Zurzeit liegt der Marktwert

bei 14,3 Milliarden USD. Laut Schätzungen wird der bis 2027 der Marktwert

bis auf 74,3 Milliarden USD steigen bei einer projizierten CAGR von 17,9 %

von 2017 bis 2027. 1,2 Millionen Personen verwenden bereits medizinisches

Marihuana für medizinische Probleme.

Die Zunahme der Anwendung wird durch zahlreiche Faktoren untermauert, da zum

Beispiel die Gesetze die Anwendung für eine medizinische Nutzung erlauben.

Die zunehmende Forschung im medizinischen Bereich hat Marihuanas Wirkung bei

der Unterdrückung des Brechreizes und der Übelkeit, bei Schmerzlinderung

gezeigt, während ebenfalls eine wachsende Zahl therapeutischer Anwendungen

bei Entzündungen, HIV/AIDs, Krebs, multiple Sklerose, Epilepsie,

Huntington-Krankheit und Parkinsonkrankheit generiert wurden.

Prof. Jagdeep Nanchahal, CEO und CSO von ReFormation, sagte: "Wir sind

begeistert, diese Investition von Resinco erhalten zu haben, was Bände für

den pharmazeutischen Cannabissektor im Allgemeinen und unsere wegweisende

Arbeit darin spricht. Wir freuen uns, sie an unserer Seite zu haben, während

wir an der Entwicklung lebensverändernder Therapeutika arbeiten."

Alexander Somjen, President und CEO von Resinco, sagte: "ReFormation

arbeitet an hochinnovativen pharmazeutischen Cannabistherapien, die von

einigen der klügsten Köpfe in der Pharmabranche betreut werden. Dies ist

eine sehr aufregende Gelegenheit für Resinco und ihre Aktionäre."

Im Auftrag des Board of Directors

RESINCO CAPITAL PARTNERS INC.:

Herr Alexander Somjen, CEO

Für weitere Informationen:

Theo van der Linde

Tel.: 604.336.3196

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

