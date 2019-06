DGAP-News: Rentschler Fill Solutions ernennt international erfahrenen Pharma-Manager Dr. Friedrich Sernetz zum Chief Executive Officer (deutsch)

Rentschler Fill Solutions ernennt international erfahrenen Pharma-Manager Dr. Friedrich Sernetz zum Chief Executive Officer

Rentschler Fill Solutions ernennt international erfahrenen Pharma-Manager

Dr. Friedrich Sernetz zum Chief Executive Officer

03.06.2019 / 09:00

Rentschler Fill Solutions ernennt international erfahrenen Pharma-Manager

Dr. Friedrich Sernetz zum Chief Executive Officer

- Dr. Friedrich Sernetz als neuer CEO ab 1. Juni 2019 für Rentschler Fill

Solutions in Rankweil verantwortlich.

- Jochen Alberstetter seit April 2019 als Geschäftsführer Operations bei

Rentschler Fill Solutions tätig.

- Die strategische Allianz von Rentschler Fill Solutions GmbH und Rentschler

Biopharma SE wird durch Zusammenarbeit auf operativer Ebene weiter gestärkt.

Rankweil, Österreich, 3. Juni 2019 - Die Rentschler Fill Solutions GmbH, ein

Dienstleistungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing

Organization, CDMO) und Experte für aseptische Abfüllungen, gibt heute die

Ernennung von Dr. Friedrich Sernetz zum Chief Executive Officer (CEO)

bekannt. Dr. Sernetz leitet das in Rankweil, Vorarlberg, angesiedelte

Unternehmen seit dem 1. Juni 2019. Er bringt mehr als zwanzig Jahre

breitgefächerte Erfahrung als Manager in der pharmazeutischen und chemischen

Industrie mit.

"Wir freuen uns sehr, dass mit Dr. Sernetz ein äußerst erfahrener Manager

die Verantwortung für die Rentschler Fill Solutions GmbH übernimmt," sagte

Prof. Dr. Nikolaus F. Rentschler, Hauptgesellschafter der Rentschler Fill

Solutions GmbH. "Dr. Sernetz ist ein ausgewiesener Experte in der

Pharmabranche und verknüpft ein breites Netzwerk an hervorragenden Kontakten

mit ausgezeichneten Business Development-Fähigkeiten. Mit seinen

tiefgreifenden Erfahrungen als Geschäftsführer und in der strategischen

Entwicklung von Unternehmen haben wir ihn als starke Führungspersönlichkeit

kennengelernt. So bringt Dr. Sernetz alle Voraussetzungen mit, um unser

hochmodernes Fill & Finish-Angebot erfolgreich im Markt zu etablieren."

Dieser Schritt begleitet die planmäßige Schließung der aseptischen Abfüllung

von Rentschler Biopharma SE, ansässig in Laupheim (Deutschland), zu Ende

Juni. Gemäß einer Mitte 2017 vereinbarten strategischen Allianz legt die

Rentschler Biopharma künftig ihren Fokus auf die Wirkstoffherstellung,

während die Rentschler Fill Solutions die Abfüllung von Biopharmazeutika

anbietet. Die Anlage in Rankweil hat von der österreichischen Agentur für

Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) das Zertifikat für

GMP-Konformität und die pharmazeutische Herstellungserlaubnis für den

europäischen Markt erhalten. Sie ist bereits seit August 2018 in Betrieb und

für kleine bis mittelgroße Chargen mit bis zu 60.000 Vials konzipiert. Mit

diesen Schritten werden die Qualität des Full Service-Geschäfts aus einer

Hand, gemäß dem Anspruch "one contact - one contract - one quality", aber

ebenso eine Öffnung für den internationalen Markt in der

Auftragsherstellung, langfristig gewährleistet.

"Rentschler Fill Solutions bietet im Bereich Fill & Finish spezialisierte

Dienstleistungen an, die das komplette Spektrum von der GMP-gerechten

aseptischen Abfüllung über die Gefriertrocknung bis zur umfangreichen

Analytik abdecken," ergänzte Dr. Sernetz. "Ich freue mich auf die enge

Zusammenarbeit mit den Partnern aus Laupheim. Gemeinsam können wir unseren

internationalen Kunden aus der biotechnologischen und biopharmazeutischen

Industrie jetzt schon ein optimales, hochattraktives Gesamtpaket anbieten.

Dieses noch weiter auszubauen und zu stärken wird eines meiner vorrangigen

Ziele sein."

Dr. Sernetz kommt von Laboratoire FAMAR (Paris) zu Rentschler Fill

Solutions, wo er die Position des Chief Commercial Officer (CCO) innehatte

und zusätzlich als co-CEO ad interim fungierte. Davor war er Chief

Commercial Officer (CCO) bei Aenova (München) und Country Head Austria bei

Sandoz (Wien). Zudem verantwortete Dr. Sernetz zunächst bei Ratiopharm (Ulm)

und später bei Sandoz (Holzkirchen) als Chief Procurement Officer (CPO) den

weltweiten Einkauf. Er begann seine Laufbahn bei Hoechst in Frankfurt,

weitere Stationen führten ihn u.a. als Geschäftsführer von Diosynth

(Akzo-Nobel) nach Mexiko. Dr. Sernetz studierte Chemie an den Universitäten

Gießen, Freiburg und Stanford (USA) und wurde an der

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg promoviert.

Erfahrene Mitarbeiter als Garanten für Qualität und Kontinuität

In Ergänzung zu der Gesamtverantwortung von CEO Dr. Sernetz liegt die

Geschäftsführung für den Bereich Operations von Rentschler Fill Solutions

bereits seit Mitte April 2019 in den Händen von Jochen Alberstetter, der

darin Reinhold Elsässer nachfolgt. Herr Alberstetter bringt seine

Erfahrungen aus der bisherigen Tätigkeit als Head of Strategic Alliance bei

Rentschler Biopharma ein. In dieser Funktion war er für die strategische

Zusammenarbeit der beiden Unternehmen Rentschler Fill Solutions und

Rentschler Biopharma verantwortlich.

Unterstützt wird die lebendige Partnerschaft durch den großen Stab an

hochspezialisierten Mitarbeitern, die in Laupheim und Rankweil über

jahrelange Erfahrung mit Kunden und Anlagen verfügen.

Über Rentschler Fill Solutions GmbH

Die Rentschler Fill Solutions GmbH mit Sitz in Rankweil, Österreich, ist ein

Vertragshersteller und -entwickler (CDMO) für die aseptische Abfüllung von

flüssigen und gefriergetrockneten pharmazeutischen und biopharmazeutischen

Produkten. Mit seinem gesamten Fokus auf Kundenprojekten bietet das

Unternehmen hochmoderne Anlagen, die aktuellsten regulatorischen sowie

Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen. Rentschler Fill Solutions

konzentriert sich auf kleine bis mittelgroße Chargen mit bis zu 60.000

Vials, um mit ihren passgenau skalierbaren Lösungen den Anforderungen an

klinische Entwicklung und Marktversorgung gerecht zu werden. Rentschler Fill

Solutions ist ein Unternehmen der Familie Rentschler, das mit seinem

kompetenten und erfahrenen Team zuverlässige Serviceleistungen für

aseptische Abfüllung anbietet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

www.rentschler-fill-solutions.com.

Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE mit Hauptsitz in Laupheim, Deutschland, ist ein

führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und

ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Rentschler Biopharma bietet

Bioprozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie damit

verbundene Beratungsleistungen einschließlich Projektplanung und

regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente

Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von

Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine

bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien

gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und

Produktionsschritt. Um optimale Lösungen entlang der gesamten

Wertschöpfungskette anbieten zu können, ist das Unternehmen strategische

Allianzen mit der Leukocare AG für die Formulierungsentwicklung und mit der

Rentschler Fill Solutions GmbH für die Abfüllung eingegangen. Rentschler

Biopharma ist auch mit einem Standort in Milford, MA, USA, im Raum Boston

vertreten. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und

beschäftigt über 850 Mitarbeiter.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com.

Pressematerial

Ein Porträt von Dr. Friedrich Sernetz ist unter diesem Link verfügbar.

Kontakt:

Rentschler Fill Solutions GmbH

Andrea Kitzelmann

Expert Marketing

andrea.kitzelmann@rentschler-fill-solutions.com

Rentschler Biopharma SE

Dr. Cora Kaiser

Senior Director Corporate Communication

Tel.: +49-7392-701-874

communications@rentschler-biopharma.com

Medienanfragen:

MC Services AG

Eva Bauer

Tel.: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu

