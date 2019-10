DGAP-News: Rentschler Biopharma-Führungsduo Nikolaus F. Rentschler und Frank Mathias sind 'EY Entrepreneur Of The Year' (deutsch)

Rentschler Biopharma-Führungsduo Nikolaus F.



Rentschler und Frank Mathias sind 'EY Entrepreneur Of The Year'

^

DGAP-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Stellungnahme

Rentschler Biopharma-Führungsduo Nikolaus F. Rentschler und Frank Mathias

sind 'EY Entrepreneur Of The Year'

28.10.2019 / 10:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Rentschler Biopharma-Führungsduo Nikolaus F. Rentschler und Frank Mathias

sind "EY Entrepreneur Of The Year"

Laupheim, 28. Oktober 2019 - Die Rentschler Biopharma SE, ein führendes

Dienstleistungsunternehmen für Biopharmazeutika, gab heute bekannt, dass ihr

Aufsichtsratsvorsitzender, Prof. Dr. Nikolaus F. Rentschler, gemeinsam mit

dem CEO, Dr. Frank Mathias, mit dem "EY Entrepreneur of the Year" Award 2019

in der Kategorie Industrie ausgezeichnet wurde. Der von der Prüfungs- und

Beratungsgesellschaft Ernst & Young ausgelobte Preis wurde am 25. Oktober im

Mercedes-Benz Museum in Stuttgart an 14 deutsche Unternehmer verliehen, die

von einer unabhängigen Jury aus 38 im Finale stehenden Firmen ausgewählt

worden waren.

Der "EY Entrepreneur Of The Year" gilt als weltweit größter und

renommiertester Preis für unternehmerische Leistung. In die Bewertung der

unabhängigen Jury flossen die Kriterien Wachstum, Zukunftspotenzial,

Innovation, Mitarbeiterführung und gesellschaftliche Verantwortung ein.

Prof. Rentschler und Dr. Mathias, die den Preis im Rahmen einer festlichen

Gala in Stuttgart in Empfang nahmen, wurden in der Laudatio von Natalie

Mekelburger, Vorsitzende der Geschäftsführung der Coroplast Fritz Müller

GmbH & Co. KG, vorgestellt.

"Als Familienunternehmen ist Rentschler Biopharma seit fünf Generationen

erfolgreich," kommentierte Prof. Rentschler. "Rückblickend auf die

großartige Entwicklung und unser Wachstum der vergangenen Jahre sehe ich die

entscheidende Stellschraube in der außergewöhnlich guten Zusammenarbeit

zwischen Frank Mathias und mir. Sie ist von absoluter Offenheit und größtem

Vertrauen geprägt. Dies ist Ausprägung unserer Haltung, die Klarheit im

Denken und Handeln, Unternehmergeist und Leidenschaft vereint. Die

gemeinsame Auszeichnung als Entrepreneure des Jahres ist für uns daher eine

großartige Anerkennung."

Dr. Mathias fügte hinzu: "Unternehmer erhalten oft die ganze Anerkennung für

erfolgreiche Unternehmen, jedoch ist der engagierte Beitrag unserer

Mitarbeiter - das Zusammenwirken von vielen Köpfen, vielen Händen und vielen

Arbeitsstunden - entscheidend für unseren Erfolg. Bei Rentschler Biopharma

haben wir ein einzigartiges und großartiges Team, das exzellente Arbeit

leistet, um weltweit die Erwartungen unserer Kunden an die Herstellung

hochwirksamer Biopharmazeutika zu erfüllen. Auf dieses Team bin ich stolz

und nehme die Auszeichnung als ,Entrepreneur Of The Year' im Namen aller

unserer Mitarbeiter außerordentlich gerne an."

Fruchtbare Zusammenarbeit zweier Unternehmerpersönlichkeiten

Prof. Rentschler studierte Biologie und promovierte 1998 an der

Ludwig-Maximilians-Universität München. Im Jahr 1999 übernahm er die Leitung

des Familienunternehmens von seinem Vater Dr. Friedrich E. Rentschler.

Daneben engagierte er sich bis 2014 als Vorsitzender des Hochschulrats für

die Weiterentwicklung der Hochschule Biberach, wo er in seiner Tätigkeit als

Honorarprofessor bis heute einen wichtigen Beitrag zur Sicherung einer neuen

Generation an Biotechnologen leistet.

Um sich vermehrt auf den strategischen Ausbau der Rentschler

Unternehmensgruppe zu konzentrieren, machte Prof. Rentschler 2016 den

entscheidenden Schritt, die Geschäftsführung zu übergeben und Rentschler

Biopharma weiterhin als Vorsitzender des Aufsichtsrats zu begleiten.

Als CEO übernahm Dr. Mathias, der an der Paris VI Universität Pharmazie

studiert und 1991 promoviert hatte, die Führung der Rentschler Biopharma SE.

Mit der ,Strategie 2025' entwickelte er ein Konzept zur Zukunftsausrichtung

des Unternehmens und leitete 2019 mit dem Kauf eines Standorts in Milford,

Großraum Boston (USA) eine neue Ära der Internationalisierung ein. Zudem ist

Dr. Mathias seit 2019 Geschäftsführer der Rentschler Fill Solutions GmbH in

Rankweil, Österreich, die als strategischer Allianzpartner hochmoderne

Kapazitäten für die aseptische Abfüllung von Medikamenten bietet.

Preisträger

Neben Prof. Rentschler und Dr. Mathias als Preisträger in der Kategorie

Industrie und den deutschen Nominees für den "EY World Entrepreneur Of The

Year 2019" Dirk Engelmann, Dr. Simon Haddadin, Philipp Zimmermann von der

Franka Emika GmbH aus der Kategorie Junge Unternehmen/ Start-ups wurden in

diesem Jahr auch Michael Durach von der Develey Senf & Feinkost GmbH

(Kategorie Konsumgüter/ Handel), Catherine von Fürstenberg-Dussmann,

Wolf-Dieter Adlhoch von der Dussmann Stiftung & Co. KGaA (Kategorie

Dienstleistung/ IT) und Andrea Haufe, Martin Laqua, Birte Hackenjos, Markus

Reithwiesner von der Haufe Group (Kategorie Digitale Transformation)

ausgezeichnet. Darüber hinaus vergab EY einen Ehrenpreis an Prof. Dr.

Michael Otto, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Otto Group, für sein

gesellschaftliches Engagement. Den Ehrenpreis für Familienunternehmen

erhielt Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der Geschäftsführung der

Trumpf GmbH + Co. KG.

Über den Wettbewerb "EY Entrepreneur Of The Year"

Das "Entrepreneur Of The Year"-Programm wurde 1986 von EY in den USA ins

Leben gerufen. Seither hat sich der Wettbewerb in 60 Ländern etabliert und

gehört zu den weltweit renommiertesten Unternehmerpreisen. Zusätzliche

Informationen finden Sie unter www.de.ey.com/eoy.

Zu Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE mit Hauptsitz in Laupheim, Deutschland, ist ein

führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und

ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Rentschler Biopharma bietet

Bioprozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie damit

verbundene Beratungsleistungen einschließlich Projektplanung und

regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente

Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von

Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine

bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien

gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und

Produktionsschritt. Um optimale Lösungen entlang der gesamten

Wertschöpfungskette anbieten zu können, ist das Unternehmen strategische

Allianzen mit der Leukocare AG für die Formulierungsentwicklung und mit der

Rentschler Fill Solutions GmbH für die Abfüllung eingegangen. Rentschler

Biopharma ist auch mit einem Standort in Milford, MA, USA, im Raum Boston

vertreten. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und

beschäftigt über 850 Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Sie

bitte www.rentschler-biopharma.com.

Kontakt: Medienanfragen:

Rentschler Biopharma SE MC Services AG

Dr. Cora Kaiser Senior Eva Bauer

Director Corporate

Communication

Tel.: +49-7392-701-874 Tel.: +49-89-210228-0

E-Mail: E-Mail: [1]rentschler@mc-services.eu

communications@rentschler-bio 1. mailto:rentschler@mc-services.eu

pharma.com

---------------------------------------------------------------------------

28.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

897995 28.10.2019

°