DGAP-News: Rentschler Biopharma: Dr. Martin Keßler als neuer CEO am US-Standord und SVP Transformation (deutsch)

Dr. Martin Keßler wird Chief Executive Officer der US-Niederlassung und

Senior Vice President Transformation bei Rentschler Biopharma

Laupheim und Milford, MA, USA, 31. März 2021 - Rentschler Biopharma SE, ein

führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für

Biopharmazeutika, gab heute bekannt, dass Dr. Martin Keßler mit Wirkung zum

1. März 2021 zum Chief Executive Officer (CEO) der Rentschler Biopharma

Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft in den USA, und zum

Senior Vice President Transformation der Rentschler Biopharma SE ernannt

wurde.

Martin Keßler verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der operativen und

strategischen Leitung pharmazeutischer und biopharmazeutischer Unternehmen.

Bei Rentschler Biopharma wird er die Transformation der Firma in neuen

Geschäfts- und Technologiebereichen vorantreiben. Als CEO der

US-Niederlassung wird er deren weitere Expansion im Großraum Boston leiten

und sich um den Aufbau weiterer Kapazitäten, Services sowie neuer

Mitarbeiter kümmern.

"Wir freuen uns sehr, Martin bei Rentschler Biopharma zu begrüßen. Mit ihm

gewinnen wir eine hervorragende Führungspersönlichkeit, die unser

Unternehmen bereits gut kennt, da er in den letzten Jahren in beratender

Funktion an entscheidenden Wachstumsprojekten mitgewirkt hat. Ich bin

beeindruckt von seiner Fähigkeit, komplexe Probleme von verschiedenen

Blickwinkeln aus zu betrachten, immer die beste Lösung zu finden und diese

dann gezielt in die weitere Planung einzubeziehen," kommentierte Dr. Frank

Mathias, CEO von Rentschler Biopharma SE. "Martin wird eine entscheidende

Rolle bei unserer Transformation und bei der weiteren Umsetzung unserer

Strategie 2025 übernehmen: angefangen bei unserer Mitarbeit an der

Impfstoff-Herstellung zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie, bis hin zu

unserer Expansion in neue Technologiebereiche wie die Zell- und Gentherapie.

Als CEO der Rentschler Biopharma Inc. in den USA wird er das Bindeglied über

den Atlantik sein, um beim Ausbau des Standorts reibungslose Abläufe zu

gewährleisten und die enge und synergetische Zusammenarbeit fortzusetzen -

getreu unserem Motto many hands, many minds, one team."

Martin Keßler ergänzte: "Rentschler Biopharma ist ein großartiges

Unternehmen mit einer ausgeprägten Kultur und langer Tradition und ich bin

stolz darauf, dieses Team nun zu unterstützen. Das Unternehmen ist auch ein

Innovationstreiber auf dem Gebiet der biopharmazeutischen

Auftragsentwicklung und Produktion. Ich bewundere den Unternehmergeist der

Mitarbeiter und bin sicher, dass wir gemeinsam viel erreichen werden. Da

sich die globale Biopharmabranche in den kommenden Jahren raschen und

tiefgreifenden Veränderungen gegenübersieht, ist es essenziell, dass wir

unserer Vorreiterrolle treu bleiben. Unsere kontinuierliche Transformation

und die weitere Expansion in den USA werden entscheidend dazu beitragen. Wir

planen zum Beispiel erhebliche Investitionen in den Standort Milford, um die

in den USA ansässigen sowie weltweite Kunden zu bedienen und ihnen das volle

Dienstleistungsspektrum zu bieten, für das Rentschler steht. Die

Transformation zielt auf der anderen Seite auch auf kontinuierliche

Verbesserungen und Innovationen in den Bereichen operativer Effizienz,

Servicemodell und Digitalisierung ab. Ich freue mich darauf, zusammen mit

meinen Kolleginnen und Kollegen in den USA und Deutschland am weiteren

Wachstum und dem Ausbau unserer globalen Präsenz zu arbeiten."

Vor seinem Eintritt bei Rentschler Biopharma hatte Martin Keßler mehrere

Führungspositionen in der Industrie und im Consulting-Bereich inne. Zuletzt

war er sieben Jahre als Associate Partner bei McKinsey & Company tätig und

leitete dort die Medical Device Operations Practice Europa. Er war für die

Prozessoptimierung bei führenden Pharma-, Biopharma- und

Medizintechnikunternehmen zuständig, insbesondere in den Bereichen Supply

Chain, Produktion und Qualität. Martin Keßler bringt außerdem Expertise in

der Strategie- und Portfolio-Optimierung sowie in der klinischen

Entwicklung, auch im mRNA-Bereich, mit. Auch als Berater war er bereits für

Rentschler Biopharma tätig und arbeitete eng mit verschiedenen Bereichen

zusammen, einschließlich operativer Umgestaltung, strategischer Innovation

und Gesamtstrategie für den Standort in den USA. Vor seiner Tätigkeit bei

McKinsey & Company arbeitete Martin Keßler in verschiedenen Positionen in

der Supply Chain im Gesundheitswesen und in der Logistikbranche. Seine

professionelle Karriere begann er als Dozent an der TU Berlin, wo er auch

seinen PhD in Ingenieurswesen erwarb. Zusammen mit seinem Doktorvater, Prof.

Dr. Helmut Baumgarten, wurde ihm 2012 der Deutsche Wissenschaftspreis

Logistik verliehen.

Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und

Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte

fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von

Biopharmazeutika sowie damit verbundene Beratungsleistungen einschließlich

Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung

und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die

Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles

Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz

und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und

Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Um

best-in-class Formulierungen entlang der biopharmazeutischen

Wertschöpfungskette anbieten zu können, ist das Unternehmen eine

strategische Allianz mit der Leukocare AG eingegangen. Rentschler Biopharma

ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.000

Mitarbeiter am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie

einem zweiten Standort in Milford, MA, USA. In Stevenage, UK, gründete

Rentschler Biopharma das auf Zell- und Gentherapie spezialisierte

Unternehmen Rentschler ATMP Ltd.

