DGAP-News: Remote Work in Osteuropa mit Citrix und ALSO (deutsch)

Remote Work in Osteuropa mit Citrix und ALSO

27.07.2021 / 07:00

MEDIENMITTEILUNG

Ein starkes Team:

Ab sofort wird ALSO Citrix-Produkte in Alleinvertretung im klassischen

Lizenzgeschäft in Bulgarien sowie in Moldavien, Rumänien und dem wichtigen

polnischen Markt vertreiben.



Als Cloud Provider erreicht das Unternehmen

alle osteuropäischen Länder: Albanien, Bulgarien, Kosovo, Kroatien,

Mazedonien, Moldavien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovenien, die Slowakei,

Tschechien und Ungarn.

"Unsere Partner wissen, dass es heute mehr denn je notwendig ist, die Art

und Weise, wie sie ihr Geschäft betreiben, zu transformieren und neu zu

gestalten. Die Partnerschaft mit ALSO bietet uns und unseren Partnern echte

value-add Services, mit denen wir unsere Profitabilität maximieren und neue

Marktchancen in Osteuropa realisieren können", so Pilkku Aasma, VP Partner

Sales, EMEA bei Citrix.

Ohne Remote wäre das "New Normal", das während der Pandemie die Gesundheit

von uns, unseren Kollegen, Geschäftspartnern und Familien schützt und

sichert, nicht denkbar gewesen. Und auch in der hybriden Zukunft des Next

Normal wird Remote wesentlicher Bestandteil der Arbeit sein. Die Produkte

von Citrix spielen dabei eine wichtige Rolle. Citrix Workspace ermöglicht

den Fern-Zugriff zu allen betrieblichen Anwendungen und Daten auf einer

zentralen Plattform. Mit Citrix Virtual Apps und Desktops ist dieser Zugang

von jedem Betriebssystem oder Mobilgerät aus möglich. Produktivität und

Benutzerkomfort, Stabilität und Sicherheit, und das alles virtuell: das sind

genau die Punkte, die für Unternehmen und Mitarbeiter derzeit am wichtigsten

sind.

Dafür steht nicht nur Citrix, dafür steht auch der ALSO Cloud Marketplace

(ACMP). Seine intuitive Benutzerführung ermöglicht es Resellern, mit einem

sehr schnellen Onboarding direkt in das attraktive, cloudbasierte

as-a-Service-Geschäft einzusteigen. Kunden können virtuell gehostet,

verwaltet und die Nutzung automatisiert und Arbeitsplatzgenau abgerechnet

werden. Damit ist der AMCP die optimale Plattform für die Vermarktung der

Produkte von Citrix.

Gustavo Möller-Hergt, CEO of ALSO Holding AG (SIX:ALSN): "Wir rechnen in

Osteuropa mit einem Marktvolumen von 30 Mrd. Euro und einem

durchschnittlichen Wachstum von 2,7 Prozent bis 2023. Viele der

osteuropäischen Länder und ihre Unternehmen sind sehr offen für die

Digitalisierung und haben bereits vor der Pandemie die damit verbundenen

Chancen für sich gesehen. Mit dem Citrix-Portfolio haben wir genau die

richtigen Produkte zur richtigen Zeit für diesen hochattraktiven Markt."

Contact person ALSO Holding AG:

Beate Flamm

Senior Vice President Communication

E-Mail: beate.flamm@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden

Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 24 Ländern

Europas sowie in insgesamt 90 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO

Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von rund 110.000 Resellern, denen wir

Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Vendoren in über 1340

Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das

Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur

Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit

umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das

transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden

bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte

Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI

stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group,

Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com.

Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und

Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als

Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der

Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre

Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem

Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in

"Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und

Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee

"Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren

der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen

Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends

ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die

Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und

international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren

unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter:

https://droege-group.com.

