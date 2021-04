DGAP-News: Relief und AdVita verkünden Beginn der Phase-2-Studie mit inhalativer RLF-100-Formulierung für die Prävention von COVID-19 bedingtem akutem Atemnotsyndrom (deutsch)

Relief und AdVita verkünden Beginn der Phase-2-Studie mit inhalativer RLF-100-Formulierung für die Prävention von COVID-19 bedingtem akutem Atemnotsyndrom

Von Prüfärzten gesponserte Studie, die an großen medizinischen Zentren in

der Schweiz durchgeführt wird

Relief gibt Update zur klinischen Entwicklung von RLF-100 in Europa

Genf, Schweiz und Gundelfingen, Deutschland, 22. April 2021 -RELIEF

THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) ("Relief"), ein

biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Lead-Wirkstoffkandidat, RLF-100(TM)

(Aviptadil), sich in fortgeschrittener klinischer Entwicklung zur Behandlung

von Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung befindet, und AdVita

Lifescience GmbH ("AdVita"), ein in Deutschland ansässiges und sich in

Privatbesitz befindliches Pharmaunternehmen, das wirksame Produkte und

Strategien zur Verbesserung der Behandlung und Diagnose seltener

Lungenerkrankungen entwickelt, gaben heute bekannt, dass in der kommenden

Woche der erste Patient in die Phase 2-Studie zur Bewertung der inhalativen

RLF-100 Formulierung zur Prävention von COVID-19-bedingtem akutem

Atemnotsyndrom ("Acute Respiratory Distress Syndrom", ARDS) eingeschlossen

werden soll.





Die Studie "Aviptadil als inhalative Therapie zur Vorbeugung von

COVID-19-bedingtem ARDS" (Originaltitel: "Inhaled Aviptadil for the

Prevention of COVID-19 Related ARDS") ( NCT 04536350) ist eine

randomisierte, doppelt verblindete, Placebo-kontrollierte Phase-2-Studie,

die an mehreren klinischen Zentren in der Schweiz durchgeführt wird. In die

Studie sollen 80 Patienten eingeschlossen werden, die entweder RLF-100 in

Kombination mit Standardbehandlung oder Placebo und Standardbehandlung

erhalten werden. Der primäre Endpunkt ist die Zeit (in Tagen) von der

Einweisung ins Krankenhaus bis zur klinisch messbaren Verbesserung bis zum

Tag 28. Klinische Verbesserung ist definiert als entweder lebendige

Krankenhausentlassung oder eine Herabstufung um 2 oder mehr Punkte auf der

von der WHO empfohlenen 9-Punkte-Ordnungsskala zum klinischen Zustand (WHO,

2020). Der Hauptprüfarzt der Studie ist Prof. Dr. Joerg Leuppi, MD, PhD,

Professor für Interne Medizin, Universität Basel, Leiter der

Universitätsklinik des Kantonsspital Baselland, Liestal in der Schweiz.

AdVita stellt alle relevanten Unterlagen, finanzielle Unterstützung mit

Hilfe von Relief sowie die Studienmedikation zur Verfügung. Es wird

geschätzt, dass die Studie je nach Fortschreiten der anhaltenden

COVID-19-Pandemie ungefähr 6 bis 12 Monate dauern wird.

Prof. Dr. Joerg D. Leuppi, MD, PhD, Hauptprüfarzt der Studie, kommentierte:

"Trotz der steigenden Impfquoten und dem besseren Verständnis, das wir heute

über die Behandlungsmöglichkeiten dieser potenziell tödlich verlaufenden

Infektion haben, herrscht weiterhin ein hoher ungedeckter medizinischer

Bedarf für eine effektive und sichere Behandlung von COVID-19 Patienten.

RLF-100 ist eine synthetische Formulierung des menschlichen Vasoaktiven

Intestinalen Peptids (VIP), welche in den Lungen in hoher Konzentration

vorherrscht und in klinischen Studien eine entzündungshemmende Wirkung

gezeigt hat. Wir sind überzeugt, dass RLF-100 das Potenzial hat, bei

COVID-19 Patienten die Entstehung schwerer Lungenerkrankungen, die zu einer

Aufnahme in die Intensivstation mit der Notwendigkeit künstlicher Beatmung

führen, zu verhindern und freuen uns auf die Ergebnisse dieser

Phase-2-Studie."

Dr. Dorian Bevec, PhD, CDO von AdVita, kommentierte: "Es freut uns sehr,

dass Professor Leuppi und sein Team diese Studie durchführen. Außerdem

freuen wir uns darauf, mit dem Team von Relief zusammen zu arbeiten, um

gemeinsam die Entwicklung einer inhalativen RLF-100-Formulierung für die

Behandlung von mittelschwerem bis schwerem COVID-19-bedingten Atemnot sowie

anderer potenzieller Indikationen im Bereich der Lungenerkrankungen, wie

Lungensarkoidose, voranzutreiben und darauf, unsere Expertise zu diesem

wichtigen Wirkstoffkandidaten in den Entwicklungsplan einzubringen.

Dr. med Gilles Della Corte, Chief Medical Officer von Relief, fügte hinzu:

"Diese Studie wird beim Aufbau der klinischen Datenbasis für inhalatives

RLF-100 für die Vorbeugung der Ausprägung eines akuten Atemnotsyndroms bei

COVID-19 Patienten hilfreich sein. Die Ergebnisse werden wichtige

Erkenntnisse für die weitere Entwicklung dieses Produktkandidaten in Europa

liefern."

Relief gibt Update zur klinischen Entwicklung von RLF-100 in Europa

Relief gibt heute auch ein Update zur geplanten klinischen Entwicklung von

RLF-100 in Europa.

Intravenöse (i.v.) Formulierung: Relief bereitet gerade eine Phase

2b/3-Studie in Europa mit intravenösem RLF-100 mit COVID-19 Patienten vor.

Sobald Reliefs Partner NeuroRx einen Antrag auf eine Notzulassung

("Emergency Use Authorization", EUA) bei der US-Gesundheitsbehörde FDA

("Food and Drug Administration") gestellt hat und eine Entscheidung darüber

getroffen wurde, wird Relief über die besten Schritte zur weiteren

Entwicklung von intravenösem RLF-100 in Europa und anderen Regionen

entscheiden. Relief sieht weiterhin großen Wert von RLF-100 darin, Patienten

mit COVID-19-bedingtem Lungenschaden zu helfen, und hofft, dass eine

Notzulassung von RLF-100 durch die FDA die klinische Prüfung von RLF-100 in

Europa beschleunigen kann.

Die klinische Entwicklung von intravenösem RLF-100 bei nicht

COVID-19-induziertem ARDS wird ebenfalls in Betracht gezogen.

Inhalative Formulierung: Relief wird über weitere Schritte in der klinischen

Entwicklung von inhalativem RLF-100 bei Patienten mit mildem bis schweren

COVID-19-bedingtem Lungenschaden entscheiden und dabei auch die Erkenntnisse

aus der Studie von Prof. Leuppi nutzen.

Des Weiteren plant Relief für die zweite Jahreshälfte 2021 den Beginn einer

Phase 2-Dosisfindungsstudie mit inhalativem RLF-100 bei Lungensarkoidose in

Europa.

Zusätzliche Indikationen wie Beryllium-Krankheit und

Checkpoint-Inhibitor-induzierte Pneumonitis werden ebenfalls in Betracht

gezogen.

ÜBER RELIEF

Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von

Molekülen, die bereits eine längere klinische Entwicklung und Anwendung am

Patienten durchlaufen haben oder für deren Entwicklung es starke

wissenschaftliche Gründe gibt. Der Lead-Wirkstoffkandidat von Relief,

RLF-100 (Aviptadil), eine synthetische Form des Vasoaktiven intestinalen

Peptids (VIP), befindet sich in den USA in der späten klinischen Entwicklung

zur Behandlung von COVID-19-bedingten akutem Lungenversagen. Im Januar 2021

gaben AdVita und Relief die Unterzeichnung eines verbindlichen Termsheets

für Relief bekannt, um alle Anteile an AdVita zu erwerben und den Umfang der

Entwicklung von inhaliertem Aviptadil zu erweitern. Die Transaktion wird

voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen. Als Teil der

Strategie zur Diversifizierung seiner Pipeline hat Relief im März 2021 eine

Kooperations- und Lizenzvereinbarung für die weltweite Entwicklung und

Vermarktung von ACER-001 mit Acer Therapeutics geschlossen. ACER-001 ist

eine proprietäre geschmacksneutrale und den Wirkstoff sofort freisetzende

Pulverformulierung von Natriumphenylbutyrat (NaPB) zur Behandlung von

Harnstoffzyklusstörungen und Leuzinose.

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ist an der Schweizer Börse SIX unter dem

Symbol RLF gelistet und wird in den USA an der OTCQB unter dem Symbol RLFTF

gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.relieftherapeutics.com.

Folgen Sie uns auf LinkedIn.

ÜBER ADVITA LIFESCIENCE GMBH

AdVita Lifescience GmbH wurde 2019 gegründet. Das Unternehmen verfolgt das

Ziel, wirksame Produkte und Strategien zur Verbesserung der Therapie und

Diagnose seltener Lungenerkrankungen zu entwickeln.

UNTERNEHMENSKONTAKT: MEDIEN-/INVESTORENANFRAGEN:

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG MC Services AG

Raghuram (Ram) Selvaraju, Ph.D., MBA Anne Hennecke / Brittney Sojeva

Chairman of the Board Mail: relief@mc-services.eu

Mail: contact@relieftherapeutics.com Tel.: +49 (0) 211-529-252-14

www.relieftherapeutics.com

AdVita Lifescience GmbH

Wolfgang Hoppe

Chief Executive Officer

Mail: presse@advita-lifescience.com

www.advita-lifescience.com

Disclaimer: Diese Mitteilung enthält im Hinblick auf die RELIEF THERAPEUTICS

Holding AG und ihre geschäftlichen Aktivitäten ausdrücklich oder implizit

zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte

und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, eingeschlossenen

der Fragen (i) ob die oben beschriebene klinische Phase-2-Studie, die von

Prof. Leuppi durchgeführt wird, erfolgreich sein wird; (ii) ob die FDA einen

Antrag auf eine Notfallzulassung für intravenöses RLF-100 genehmigen wird,

wenn ein solcher Antrag von Reliefs Kooperationspartner in den USA bei der

FDA eingereicht wird; (iii) ob die Weiterentwicklung von RLF-100 für

COVID-19-Lungenschädigungen oder andere Krankheiten erfolgreich sein wird;

(iv) ob die geplante Fusion zwischen Relief und AdVita abgeschlossen wird;

und (v) andere Risiken, die in der öffentlichen Berichterstattung von Relief

offengelegt werden, die Relief negativ beeinträchtigen können. Relief macht

diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt

nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund

neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen

zu aktualisieren.

