DGAP-News: Relief stärkt sein Management Team mit Ernennung von J. Paul Waymack, M.D., Sc.D. als Berater (deutsch)

Relief stärkt sein Management Team mit Ernennung von J. Paul Waymack, M.D.,

Sc.D. als Berater

04.11.2020 / 07:00

Relief stärkt sein Management Team mit Ernennung von J. Paul Waymack, M.D.,

Sc.D. als Berater

Genf, Schweiz, 4. November 2020 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF,

OTCQB: RLFTF) ("Relief" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches

Unternehmen, dessen Lead-Wirkstoffkandidat, RLF-100(TM) (Aviptatil), sich in

fortgeschrittener klinischer Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit

schwerer COVID-19-Erkrankung befindet, gab heute die Ernennung von J. Paul

Waymack, MD, Sc.D. als Berater im Bereich Medikamenten-entwicklung und

-zulassung bekannt. Dr. Waymack wird das Managementteam bei allen

Aktivitäten im Zusammenhang mit der Spätphasenentwicklung von RLF-100(TM)

verstärken. Dazu zählen auch alle regulatorischen Fragestellungen. Er wird

auch für die Einrichtung des neuen klinischen Beirats von Relief und die

Rekrutierung von Experten für dieses Gremium verantwortlich sein und dabei

eng mit Gilles Della Corte, Chief Medical Officer von Relief, M.D.,

zusammenarbeiten.

Dr. Waymack verfügt über eine umfassende Erfolgsbilanz in der Entwicklung

von Arzneimitteln und ist derzeit Präsident von Waymack Consulting, das

Unternehmen aus der Gesundheitsbranche als Experte zur Seite steht. Dr.

Waymack gründete das Unternehmen Kitov Pharmaceuticals und war bis zu seiner

Pensionierung im Jahr 2019 Vorsitzender des Verwaltungsrates sowie Chief

Medical Officer des Unternehmens. Während seiner Amtszeit erhielt Kitov von

der US-amerikanischen Zulassungsbehörde ("Food and Drug Administration",

FDA) die "New Drug Application" (NDA)-Zulassung für sein erstes Medikament,

Consensi(TM) (ein Kombinationspräparat aus Amlodipin und Celecoxib) für die

gleichzeitige Behandlung von osteoarthritischen Schmerzen und Bluthochdruck.

Vor der Gründung von Kitov arbeitete Dr. Waymack als Arzt für die FDA, war

außerordentlicher Professor für Chirurgie und Direktor der chirurgischen

Intensivstation an der "New Jersey School of Medicine and Dentistry". Er

leitete chirurgische Studien am "U.S. Army's Institute for Surgical

Research". Dr. Waymack hält mehrere Patente und hat über 100 Publikationen

verfasst oder mitverfasst. Er ist Mitglied mehrerer Verwaltungsräte und

Beiräte von Unternehmen der Pharmaindustrie. Er erhielt seinen Abschluss in

der Medizin an der "Virginia Commonwealth University School of Medicine".

Raghuram (Ram) Selvaraju, Aufsichtsratsvorsitzender von Relief, sagte: "Ich

freue mich außerordentlich, dass Paul uns auf unserem weiteren Weg

unterstützen wird, um RLF-100(TM) durch die klinische Entwicklung zu

begleiten und dazu beizutragen, dass das Medikament COVID-19-Patienten, die

dringend neue therapeutische Optionen benötigen, erreicht. Seine umfassende

Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung und sein tiefes Verständnis der

Arbeitsweise der FDA werden für Relief von unschätzbarem Wert sein."

"Das Team von Relief befindet sich in einer sehr aufregenden Zeit, in der es

unermüdlich daran arbeitet, RLF-100(TM) in einem für diesen Bereich

beispiellosen Tempo durch die späte Phase der klinischen Entwicklung zu

bringen. Ich freue mich sehr darauf, das Team in der Endphase der

Entwicklung dieses vielversprechenden Medikamentenkandidaten und auch im

hoffentlich erfolgreichen behördlichen Zulassungsprozess zu unterstützen",

kommentierte J. Paul Waymack, M.D., Sc.D., Berater von Relief.

ÜBER RELIEF

Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von natürlich

vorkommenden Molekülen (Peptide oder Proteine), die bereits eine längere

klinische Entwicklung und Anwendung am Patienten durchlaufen haben oder für

deren Entwicklung es starke wissenschaftliche Gründe gibt. Das Unternehmen

konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung von neuen Möglichkeiten zur

Behandlung von Atemwegserkrankungen. Der Lead-Wirkstoffkandidat von Relief,

RLF-100(TM) (Aviptadil), ein vasoaktives intestinales Peptid (VIP), wird in

Kooperation mit NeuroRx Inc. in zwei Placebo-kontrollierten

US-Phase-2b/3-Studien zur Behandlung von COVID-19-bedingten akutem

Lungenversagen getestet. RLF-100(TM) ist das erste COVID-19 Therapeutikum,

von dem angenommen wird, dass es die Replikation von SARS-CoV-2 Viren in

menschlichen Lungenzellen und Monozyten blockiert und zeitgleich die

Synthese von Zytokinen in der Lunge verhindert. Seit Juli 2020 werden

Patienten mit einer schweren COVID-19-Erkrankung im Rahmen der Genehmigung

zur Prüfung eines neuen Notfallmedikaments ("Emergency Use Investigational

New Drug", IND) und der Zulassung eines US FDA Härtefallprogramms ("Expanded

Access Protocol") zur Behandlung von akutem Lungenversagen im Zusammenhang

mit COVID-19 mit RLF-100(TM) behandelt. Relief besitzt Patente in den USA

und mehreren anderen Ländern, die mögliche Formulierungen von RLF-100(TM)

abdecken.

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ist an der Schweizer Börse SIX unter dem

Symbol RLF gelistet und wird in den UAG an der OTCQB unter dem Symbol RLFTF

gehandelt.

Disclaimer: Diese Mitteilung enthält im Hinblick auf die RELIEF THERAPEUTICS

Holding AG und ihre geschäftlichen Aktivitäten ausdrücklich oder implizit

zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte

und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen

und die Erfolge der RELIEF THERAPEUTICS Holding AG wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen

Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. RELIEF

THERAPEUTICS Holding AG macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen

Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die

Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger

Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

