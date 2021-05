DGAP-News: Relief gibt Update zu Fortschritten und Plänen mit ACER-001 zur Behandlung von Harnstoffzyklusstörungen (deutsch)

Relief gibt Update zu Fortschritten und Plänen mit ACER-001 zur Behandlung von Harnstoffzyklusstörungen

Genf, Schweiz - 18. Mai 2021 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF,

OTCQB: RLFTF) ("Relief"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, dessen

Lead-Wirkstoffkandidat RLF-100(TM) (Aviptadil) sich in fortgeschrittener

klinischer Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit schwerer

COVID-19-Erkrankung befindet, gab heute ein Update zur klinischen

Entwicklung von ACER-001 in der Leitindikation Harnstoffzyklusstörungen.





ACER-001 ist eine proprietäre Pulverformulierung von Natriumphenylbutyrat

(NaPB), die zum einen geschmacksneutral ist und zum anderen den Wirkstoff

sofort freisetzt. Bei Harnstoffzyklusstörungen handelt es sich um eine

Gruppe seltener genetischer Stoffwechselerkrankungen, die zu einer

übermäßigen Anreicherung von Ammoniak im Blutkreislauf führen und somit

verschiedene Symptome wie Schläfrigkeit und Koma sowie im schlimmsten Fall

Multiorganversagen verursachen können. Bessere und kostengünstigere

Behandlungsmöglichkeiten für Harnstoffzyklusstörungen sind dringend

erforderlich.

Update zur Zulassung in den USA: Reliefs Partner, Acer Therapeutics, gab

kürzlich bekannt, dass das Unternehmen ein vorbereitendes Treffen (Typ B

Pre-New Drug Application) mit der U.S.-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA

(Food and Drug Administration) zur Einreichung eines Zulassungsantrages (New

Drug Application, NDA) durchgeführt hat. Sofern von der FDA keine

zusätzlichen Daten gefordert werden und die laufende klinische Entwicklung

(einschließlich der Auswertung der Produktstabilitätsdaten und der Einigung

über den pädiatrischen Studienplan) erfolgreich abgeschlossen werden kann,

liegt Acer im Plan, den Zulassungsantrag für ACER-001 zur Behandlung von

Patienten mit Harnstoffzyklusstörungen Mitte 2021 einzureichen.

Update zur Zulassung in Europa: Relief ist für die klinische Entwicklung und

die Vermarktung von ACER-001 in Europa verantwortlich und wird

voraussichtlich diesen Sommer seine Entwicklungspläne der Europäischen

Zulassungsbehörde (European Medicines Agency, EMA) vorstellen. Abhängig vom

Ausgang dieses Treffens und vorausgesetzt, dass Acer wie geplant Mitte

dieses Jahres einen Zulassungsantrag in den USA einreicht, wird Relief

voraussichtlich vor Ende 2021 einen Zulassungsantrag (Marketing

Authorization Application, MAA) für ACER-001 zur Behandlung von

Harnstoffzyklusstörungen in der Europäischen Union stellen.

Auf der Grundlage der oben beschriebenen Fristen und positiver

Entscheidungen der Regulierungsbehörden könnte ACER-001 im Jahr 2022 sowohl

in den USA als auch in Europa in den Markt eingeführt werden.

ACER-001 wird auch zur Behandlung von Leuzinose entwickelt.

Jack Weinstein, Chief Financial Officer von Relief, sagte: "Es ist großartig

zu sehen, welche Fortschritte mit ACER-001 erzielt wurden. Wir freuen uns

darauf, zusammen mit dem Acer-Team dieses Programm weltweit

weiterzuentwickeln und zu vermarkten, um Patienten mit diesen seltenen und

kräftezehrenden Erkrankungen eine dringend benötigte Behandlungsoption zur

Verfügung zu stellen. Nach den wichtigen Meilensteinen, die unser Partner in

den USA erreicht hat, erwarten wir nun auch in Europa rasch vorankommen zu

können."

ÜBER HARNSTOFFZYKLUSSTÖRUNGEN ("UREA CYCLE DISORDERS", UCDS)

UCDs sind eine Gruppe von Störungen, die durch genetische Mutationen

verursacht werden und zu einem Mangel an einem der sechs Enzyme führen, die

den Harnstoffzyklus katalysieren. Dies kann zu einer übermäßigen

Anreicherung von Ammoniak im Blutkreislauf führen, einer als Hyperammonämie

bekannten Erkrankung. Akute Hyperammonämie kann Lethargie, Schläfrigkeit,

Koma und Multiorganversagen verursachen, während chronische Hyperammonämie

zu Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Lethargie, Entwicklungsstörungen,

Verhaltensänderungen sowie Lern- und kognitiven Defiziten führen kann.

Häufige Symptome einer akuten und chronischen Hyperammonämie sind auch

Anfälle und psychische Symptome.1,2

Die derzeitige Behandlung von UCDs besteht aus einer diätischen Ernährung

zur Begrenzung der Ammoniakproduktion in Verbindung mit Medikamenten, die

alternative Wege zur Entfernung von Ammoniak aus dem Blutkreislauf bieten.

Einige Patienten benötigen möglicherweise auch eine individuelle

Ergänzungstherapie mit verzweigtkettigen Aminosäuren.

Gegenwärtige medizinische Behandlungen für UCDs umfassen die

Stickstofffänger RAVICTI(R) (Glycerinphenylbutyrat, GPB) und BUPHENYL(R)

(Natriumphenylbutyrat, NaPB). Gemäß einer in Molecular Genetics and

Metabolism Reports veröffentlichten Studie von Shchelochkov et al. aus dem

Jahr 2016, konnte gezeigt werden, dass Stickstoff-abfangende Medikamente bei

einigen Patienten mit UCDs wirksam zur Kontrolle des Ammoniakspiegels

beitragen können. Allerdings wird die Behandlung häufig nicht eingehalten.

Als Gründe für die Nichteinhaltung werden bei einigen Medikamenten der

unangenehme Geschmack, die Häufigkeit, mit der die Arzneimittel eingenommen

werden müssen, die Anzahl der Pillen und die hohen Kosten der Medikamente

angeführt.3

ÜBER ACER-001

ACER-001 ist eine proprietäre Pulverformulierung von Natriumphenylbutyrat

(NaPB). Die Formulierung ist sowohl geschmacksneutral als auch sofort

freisetzend. ACER-001 wird unter Verwendung eines

Mikroverkapselungsverfahrens zur Behandlung verschiedener angeborener

Stoffwechselstörungen, einschließlich Harnstoffzyklusstörungen (Urea Cycle

Disorders, UCDs) und Leuzinose (Ahornsirupkrankheit, Maple Syrup Urine

Disease, MSUD), entwickelt. ACER-001-Mikropartikel bestehen aus einem

zentralen Kern, einer Wirkstoffschicht und einer geschmacksmaskierenden

Hülle, die sich schnell im Magen auflöst, was den bitteren Geschmack

neutralisiert und zugleich eine schnelle systematische Freisetzung

ermöglicht. Bei erfolgreicher Zulassung könnte ACER-001 aufgrund seiner

geschmacksneutralen Eigenschaften eine überzeugende Alternative zu

bestehenden NaPB-basierten Behandlungen darstellen, da der mit NaPB

verbundene unangenehme Geschmack als häufigster Grund für den Abbruch dieser

Behandlungen durch den Patienten angeführt wird3. Acer hat von der FDA die

Orphan Drug Designation für die Indikation Leuzinose erhalten. ACER-001

befindet sich zurzeit in der klinischen Prüfung und seine Sicherheit und

Wirksamkeit wurden bisher noch nicht nachgewiesen. Es gibt keine Garantie

dafür, dass dieser Produktkandidat die U.S. FDA-Zulassung bekommen wird oder

für die untersuchten Anwendungen im Handel erhältlich sein wird.

ÜBER RELIEF THERAPEUTICS HOLDING AG

Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von

Molekülen, die bereits eine längere klinische Entwicklung und Anwendung am

Patienten durchlaufen haben oder für deren Entwicklung es starke

wissenschaftliche Gründe gibt. Der Lead-Wirkstoffkandidat von Relief,

RLF-100(TM) (Aviptadil), eine synthetische Form des Vasoaktiven intestinalen

Peptids (VIP), befindet sich in den USA in der späten klinischen Entwicklung

zur Behandlung von COVID-19-bedingten akutem Lungenversagen. Als Teil seiner

Strategie zur Diversifizierung seiner Pipeline hat Relief im März 2021 eine

Kooperations- und Lizenzvereinbarung für die weltweite Entwicklung und

Vermarktung von ACER-001 mit Acer Therapeutics geschlossen. ACER-001 ist

eine proprietäre geschmacksneutrale und den Wirkstoff sofort freisetzende

Pulverformulierung von Natriumphenylbutyrat (NaPB) zur Behandlung von

Harnstoffzyklusstörungen und Leuzinose.

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ist an der Schweizer Börse SIX unter dem

Symbol RLF gelistet und wird in den UAG an der OTCQB unter dem Symbol RLFTF

gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.relieftherapeutics.com.

Folgen Sie uns auf LinkedIn.

UNTERNEHMENSKONTAKT

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG:

Jack Weinstein

Chief Financial Officer and Treasurer

contact@relieftherapeutics.com

MEDIEN-/INVESTORENKONTAKT

Anne Hennecke

MC Services AG

relief@mc-services.eu

+49 (0) 211-529-252-22

RELIEF DISCLAIMER:

Diese Mitteilung enthält im Hinblick auf die RELIEF THERAPEUTICS Holding AG

und ihre geschäftlichen Aktivitäten ausdrücklich oder implizit

zukunftsgerichtete Aussagen. Die hier angegebenen Ergebnisse können weder

für die Ergebnisse zukünftiger und größerer klinischer Studien für ACER-001

zur Behandlung von Harnstoffzyklusstörungen (UCDs) und Leuzinose (MSUD)

indikativ sein noch darauf hinweisen, ob die laufenden Studien in der

fortgeschrittenen klinischen Entwicklung mit Reliefs Leitverbindung

RLF-100(TM) (Aviptadil) zur Behandlung von COVID-19-bedingtem Lungenversagen

erfolgreich sein werden. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und

unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen

und die Erfolge der RELIEF THERAPEUTICS Holding AG wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht

werden. RELIEF THERAPEUTICS Holding AG macht diese Mitteilung zum Datum der

heutigen Veröffentlichung und verpflichtet sich nicht, die hierin

enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer

Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu

aktualisieren.

