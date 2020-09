DGAP-News: Relief ernennt Gilles Della Corte, M.D., zum Chief Medical Officer (deutsch)

Relief ernennt Gilles Della Corte, M.



D., zum Chief Medical Officer

^

EQS Group-News: Relief Therapeutics Holdings AG / Schlagwort(e): Personalie

Relief ernennt Gilles Della Corte, M.D., zum Chief Medical Officer

04.09.2020 / 07:00

---------------------------------------------------------------------------

Relief ernennt Gilles Della Corte, M.D., zum Chief Medical Officer

Genf, Schweiz, 04. September 2020 - RELIEF THERAPEUTICS Holding SA (SIX:

RLF, OTCQB: RLFTF) ("Relief" oder das "Unternehmen"), ein

biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Lead-Wirkstoffkandidat Aviptadil

sich in fortgeschrittener klinischer Entwicklung zur Behandlung von

Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung befindet, gab heute die Ernennung

von Gilles Della Corte, M.D., zum Chief Medical Officer mit sofortiger

Wirkung bekannt.

Raghuram (Ram) Selvaraju, Aufsichtsratsvorsitzender von Relief, sagte: "Wir

heißen Gilles bei Relief herzlich willkommen. Er bringt ein umfassendes

Wissen hinsichtlich der Planung klinischer Studien von der frühen Phase bis

zur Markteinführung in das Unternehmen ein. Er ist mit allen Stufen des

Produktentwicklungsprozesses vertraut und kennt die Bedeutung einer

frühzeitigen Planung, um die Grundlage für eine erfolgreiche

Produkteinführung zu legen. Er war in unterschiedlichen Funktionen bei

Pharmaunternehmen und klinische Forschungsorganisationen (clinical research

organizations, CROs) tätig und hat viele Unternehmen, einschließlich Relief,

bei der Strategie und Planung klinischer Studien beraten. Darüber hinaus

verfügt er über umfassende Erfahrung in der Vorbereitung von regulatorischen

Prozessen, einschließlich der Zusammenarbeit mit den Zulassungsbehörden

sowie im Beziehungsmanagement mit CROs und anderen Anbietern klinischer

Studien. Er ist eine große Bereicherung für Relief zu einer Zeit in der

Aviptadil in der klinischen Entwicklung in Europa und den USA Fortschritte

macht und wird zeitnah die Einreichung der Dokumente für die Marktzulassung

vorbereiten."

Dr. Della Corte hat über 40 Jahre Berufserfahrung, davon 30 Jahre in der

biopharmazeutischen Industrie. Er war in verschiedenen leitenden Positionen

in der klinischen Forschung bei Merck Serono (zuvor Serono) tätig, wo er für

die Entwicklung von Projekten in unterschiedlichen Indikationsgebieten wie

Kardiologie, Rheumatologie, Onkologie und Endokrinologie - vom

Proof-of-Concept bis zum Management des Produktlebenszyklus - verantwortlich

war. Seine frühe Karriere beinhaltete auch Positionen mit zunehmender

Verantwortung bei verschiedenen CROs, Pharmaunternehmen und Start-ups,

darunter Rhone-Poulenc-Rorer, Servier, Solvay Pharma sowie Phoenix Life

Sciences, Larime, Omnicare Clinical Research, Therapharm und Anergis. Im

Jahr 2016 gründete Dr. Della Corte Dellmed Consulting, ein Unternehmen, das

Biotech-Start-ups bis hin zu etablierten Pharmaunternehmen strategische

Beratung und praktische Unterstützung für die klinische Entwicklung in

unterschiedlichen Indikationsgebieten wie Dermatologie, Onkologie sowie

Allergien und für die Auswahl von CROs anbietet. Dr. Della Corte hat einen

Abschluss in der Medizin (M.D.) von der Paris-Sud-Universität (Paris XI) und

ist ein staatlich geprüfter Kardiologe mit zehnjähriger Krankenhauspraxis.

Bei Relief wird Dr. Della Corte für die klinische Entwicklung von Aviptadil

in Europa verantwortlich sein und eng mit NeuroRx zusammenarbeiten, die auch

weiterhin die klinischen Studien in den USA managen und die Einreichung der

nötigen Zulassungsunterlagen und den Austausch mit den regulatorischen

Zulassungsbehörden verantworten.

Gilles Della Corte, M.D., Chief Medical Officer von Relief, sagte: "Relief

entwickelt eine potenziell bahnbrechende, lebensrettende Therapie für

schwerkranke COVID-19-Patienten, und ich fühle mich sehr geehrt, Teil dieses

so wichtigen Programms zu sein, in einem therapeutischen Gebiet mit einem so

hohen, bisher nicht adressierten medizinischen Bedarf. Von dem breiten

Potenzial von Aviptadil, das neben COVID-19-Patienten im Frühstadium auch

Patienten mit anderen akuten und chronischen Lungenerkrankungen helfen kann,

bin ich sehr beeindruckt. Ich freue mich darauf, die klinische Entwicklung

in diesen Bereichen zu planen und zu überwachen. Als Arzt gibt es nichts

Schöneres als Patienten zu helfen, die dringend neue

Behandlungsmöglichkeiten benötigen."

Relief gab heute auch bekannt, dass Virtuoso Sarl, ein strategisch und

taktisch orientiertes Serviceunternehmen für klinische Studien, als

"Clinical Trials Manager" beauftragt wurde, um für das Unternehmen die

klinischen Studien mit Aviptadil in Europa aufzusetzen und durchzuführen.

Die klinischen Studien in den USA werden weiterhin von NeuroRx durchgeführt.

Über Relief

Relief fokussiert seine Aktivitäten primär auf klinische Projekte auf Basis

von natürlich vorkommenden Molekülen (Peptide oder Proteine), die bereits

eine längere klinische Entwicklung und Anwendung am Patienten durchlaufen

haben oder für die es eine starke wissenschaftliche Rationale gibt. Das

Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung von neuen

Möglichkeiten zur Behandlung von Atemwegserkrankungen. Der

Lead-Wirkstoffkandidat von Relief, RLF-100 (Aviptadil), ein vasoaktives

intestinales Peptid (VIP), wird in zwei Phase-2/3-Studien zur Behandlung von

COVID-19 induziertem Akutem Lungenversagen getestet und befindet sich in den

USA in einem Härtefallprogramm ("Expanded Access Program"). Aviptadil ist

das erste COVID-19 Therapeutikum, das die Replikation von SARS-CoV-2 Viren

in menschlichen Lungenzellen und Monozyten blockiert und zeitgleich die

Synthese von Zytokinen zu verhindert. Aviptadil hat den Fast Track Status

und die Zulassung zur Anwendung in Notfallsituationen durch die FDA.

Relief hat für den Gebrauch des VIP zur Behandlung von ARDS, pulmonaler

Hypertonie und Sarkoidose Orphan Drug-Status in den USA und der Europäischen

Union erhalten. Relief besitzt außerdem ein U.S. Patent (US8178489,

Formulierung von Aviptadil) für RLF-100 und ein geschütztes

Herstellungsverfahren für dessen Synthese.

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA ist an der Schweizer Börse SIX unter dem

Symbol RLF gelistet.

KONTAKT

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG

Raghuram (Ram) Selvaraju

Vorsitzender des Verwaltungsrats

Mail: contact@relieftherapeutics.com

MEDIENANFRAGEN

MC Services AG

Anne Hennecke / Brittney Sojeva

Mail: relief@mc-services.eu

Tel.: +49 (0) 211-529-252-14

Disclaimer: Diese Mitteilung enthält im Hinblick auf die RELIEF THERAPEUTICS

Holding SA und ihre geschäftlichen Aktivitäten ausdrücklich oder implizit

zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte

und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen

und die Erfolge der RELIEF THERAPEUTICS Holding SA wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen

Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. RELIEF

THERAPEUTICS Holding SA macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen

Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die

Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger

Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Relief Therapeutics Holdings AG

Avenue de Sécheron 15

1202 Genève

Schweiz

E-Mail: contact@relieftherapeutics.com

Internet: https://relieftherapeutics.com

ISIN: CH0100191136

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1127387

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1127387 04.09.2020

°