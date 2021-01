DGAP-News: Relief, NeuroRx, und Quantum Leap geben die Aufnahme von ZYESAMI(TM) (RLF-100(TM): Aviptadil) in die I-SPY-COVID-19-Studie bekannt (deutsch)

Relief, NeuroRx, und Quantum Leap geben die Aufnahme von ZYESAMI(TM) (RLF-100(TM): Aviptadil) in die I-SPY-COVID-19-Studie bekannt

Genf, Schweiz und Radnor, PA, USA, 11. Januar 2021 - RELIEF THERAPEUTICS

Holding AG (SIX:RLF, OTCQB:RLFTF) ("Relief" oder "das Unternehmen"),

NeuroRx, Inc. und die Quantum Leap Healthcare Collaborative ("Quantum Leap"

oder "QLHC") aus San Francisco geben heute bekannt, dass NeuroRx und QLHC

eine Vereinbarung zur Beteiligung an klinischen Studien eingegangen sind, in

deren Rahmen ZYESAMI(TM) (RLF-100(TM): Aviptadil) in die klinische

I-SPY-COVID-19-Studie aufgenommen wird.



Quantum Leap ist der Sponsor der

I-SPY-COVID-19-Studie, einer Plattform-Studie, die mehrere Wirkstoffe zur

Behandlung von Patienten untersucht, die an einer kritischen

COVID-19-Erkrankung leiden und in der Klinik oder sogar auf der

Intensivstation betreut werden. ZYESAMI(TM) ist einer der ersten

Wirkstoffkandidaten gegen Atemversagen bei Patienten mit einer kritischen

COVID-19-Erkrankung, der in die klinische Studie aufgenommen wird.

Die Aufnahme von ZYESAMI(TM) in die I-SPY-COVID-19-Studie folgt einem Aufruf

des US-Gesundheitsministeriums ("U.S. Department of Health and Human

Services", HHS) und des US-Verteidigungsministeriums ("Department of

Defense"), Wirkstoffkandidaten zu untersuchen, die die am schwersten von

einer akuten COVID-19-Erkankung betroffenen Patienten adressieren können.

ZYESAMI(TM) wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA ("U.S. Food & Drug

Administration") der Fast-Track-Status zur Behandlung von Patienten mit

einer kritischen COVID-19-Erkankung mit Atemversagen erteilt.

Im Dezember 2020 ließ Dr. Robert Kadlec, Assistant Secretary for

Preparedness and Response des HHS, in einem öffentlichen Statement

verlauten: "Im Rahmen unserer Partnerschaft bei der Operation Warp Speed

haben wir fieberhaft mit der privaten Wirtschaft daran gearbeitet,

Behandlungen zur Reduzierung der Hospitalisierungsrate zu entwickeln und zur

Verfügung zu stellen - entweder indem sie eine Verkürzung des

Klinikaufenthaltes bewirken oder indem Patienten mit milden bis

mittelschweren COVID-19-Infektionen damit behandelt werden, noch bevor sie

ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Und obwohl wir bedeutende

Fortschritte machen, besteht nach wie vor ein dringender Bedarf nach

Therapien, die das Leben der am schwersten betroffenen Patienten retten,

nämlich die, die auf Intensivstationen liegen oder auf künstliche Beatmung

angewiesen sind."

I-SPY ist eine klinische Plattform-Studie, die ein ähnliches Studiendesign

verwendet wie konventionelle klinische Studien. Sie vergleicht jedoch

verschiedene Prüfpräparate in Kombination mit Standardtherapien. Die Studie

verfolgt das Ziel, möglichst schnell die Wirkstoffe zu identifizieren, die

eine große Auswirkung darauf haben, den Schweregrad der Erkrankung zu

mindern, einschließlich einer Reduzierung der Sterblichkeit, einer

Reduzierung oder Vermeidung von künstlicher Beatmung und weiterer

langfristiger Ko-Morbiditäten. Die Patienten erhalten eines von mehreren

untersuchten Produkten, und die Ergebnisse werden dann mit der aktuellen

Standardtherapie verglichen.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit NeuroRx, einem innovativen

Unternehmen, das Wirkstoffe entwickelt, die ein großes Potenzial besitzen,

die Genesungszeit und Sterblichkeit von schwerkranken COVID-19-Patienten

signifikant zu verbessern", sagte Dr. Laura Esserman, eine der

Hauptprüfärzte der I-SPY-COVID-19-Studie. "Unser adaptives Plattform-Design

ist ein ideales Format im Anschluss an eine klinische Studie, die auf eine

Wirksamkeit einzelner Prüfpräparate hindeutet. Wir haben damit die

Möglichkeit, die Bedeutung dieser Hinweise unabhängig zu verifizieren.

Gleichzeitig können wir auch kurzfristig verschiedene Darreichungsformen

untersuchen, was in einer Pandemie entscheidend ist."

"Wir - NeuroRx zusammen mit unserem Partner Relief - fühlen uns geehrt, dass

Quantum Leap ZYESAMI(TM) für die Aufnahme in die I-SPY-Plattform-Studie

ausgewählt hat. Das ermöglicht uns, zusätzlich zu den Daten über die Gabe

von intravenösem Aviptadil im Rahmen unserer kurz vor dem Abschluss

stehenden Phase-2b/3-Studie, auch Daten über die Gabe von inhaliertem

Aviptadil zur Behandlung von kritischem COVID-19 zu generieren. Darüber

hinaus erhoffen wir uns, in einer zweiten Phase-2b/3-Studie zu

demonstrieren, dass Aviptadil in einer anwendungsfreundlicheren

Darreichungsform gegeben werden kann und einen klinischen Nutzen in

Patienten zeigt, die ihre Medikation selbst anwenden und inhalieren können",

erklärte Prof. Dr. med. Jonathan Javitt, CEO und Chairman von NeuroRx.

ÜBER ZYESAMI(TM) (RLF-100(TM): Aviptadil)

ZYESAMI(TM) (RLF-100(TM): Aviptadil) ist eine Formulierung des vasoaktiven

intestinalen Polypeptids (VIP), die auf der Grundlage von Dr. Sami Saids

Originalarbeit an der Stony Brook University entwickelt wurde und für die

Stony Brook im Jahr 2001 von der FDA eine "Orphan Drug Designation" erhielt.

Es ist bekannt, dass VIP in der Lunge hoch konzentriert ist, wo es die

Replikation des Coronavirus hemmt, die Bildung von entzündlichen Zytokinen

blockiert, den Zelltod verhindert und die Produktion von Tensiden

hochreguliert. Die FDA hat für die intravenöse und inhalative Verabreichung

von Aviptadil zur Behandlung von COVID-19 eine Zulassung zur klinischen

Prüfung ("Investigational New Drug"(IND-)Zulassung) und darüber hinaus eine

Fast-Track-Kennzeichnung erteilt. ZYESAMI wird in zwei

Placebo-kontrollierten klinischen US-amerikanischen Phase-2b/3-Studien zur

Behandlung von COVID-19-bedingter Atemnot untersucht. Seit Juli 2020 wurden

mehr als 300 Patienten mit schwerer Form einer COVID-19-Erkrankung und

Atemversagen im Rahmen der von der FDA genehmigten Protokolle mit

RLF-100(TM) (randomisiert und "Expanded Access") behandelt. Informationen

zum Härtefallprogramm ("Expanded Access Protocol") von RLF-100(TM) finden

Sie hier: https://www.neurorxpharma.com/our-services/rlf-100.

ÜBER RELIEF THERAPEUTICS HOLDINGS AG

Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von natürlich

vorkommenden Molekülen (Peptide oder Proteine), die bereits eine längere

klinische Entwicklung und Anwendung am Patienten durchlaufen haben oder für

deren Entwicklung es starke wissenschaftliche Gründe gibt. Das Unternehmen

konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung von neuen Möglichkeiten zur

Behandlung von Atemwegserkrankungen. Der Lead-Wirkstoffkandidat von Relief,

RLF-100(TM) (Aviptadil), wird in zwei Placebo-kontrollierten

US-Phase-2b/3-Studien zur Behandlung von COVID-19-bedingten akutem

Lungenversagen getestet. Relief besitzt Patente in den USA und mehreren

anderen Ländern, die mögliche Formulierungen von RLF-100(TM) abdecken.

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ist an der Schweizer Börse SIX unter dem

Symbol RLF gelistet und wird in den USA an der OTCQB unter dem Symbol RLFTF

gehandelt.

www.relieftherapeutics.com

Follow us on LinkedIn.

ÜBER NEURORX INC.

NeuroRx verfügt über insgesamt mehr als 100 Jahre Erfahrung in der

Arzneimittelentwicklung und wird von ehemaligen Führungskräften von

AstraZeneca, Eli Lilly, Novartis, Pfizer und, PPD, geleitet. Über ihre

Arbeit an ZYESAMI(TM) (vormals RLF-100(TM): Aviptadil) hinaus, dem eine

Fast-Track-Kennzeichnung erteilt wurde, hat NeuroRx mit NRX-101 einen

weiteren Kandidaten in der Pipeline. Für diesen Wirkstoff hat das

Unternehmen "Breakthrough Therapy Designation" und ein "Special Protocol

Agreement" zur Entwicklung für die Behandlung von suizidaler bipolarer

Depression erhalten. NRX-101 befindet sich derzeit in Phase 3 der klinischen

Entwicklung. Das Management Team des Unternehmens wird von Prof. Jonathan C.

Javitt, MD, MPH, geleitet, der als Gesundheitsberater bei vier US

Präsidenten tätig war und gemeinsam mit Robert Besthof, MIM, ehemals Global

Vice President (Commercial) für Pfizers Geschäftsbereich Neurowissenschaften

und Schmerz, an bedeutenden Entwicklungsprojekten für Merck, Allergan,

Pharmacia, Pfizer, Novartis und Mannkind gearbeitet hat. Das Unternehmen hat

kürzlich bekanntgegeben, einen Zusammenschluss mit Big Rock Partners

Acquisition Corp (NASDAQ: BRPA) zu planen und anschließend an der NASDAQ als

NRXP handeln zu wollen.

ÜBER QUANTUM LEAP HEALTHCARE COLLABORATIVE

Die Quantum Leap Healthcare Collaborative ist eine gemeinnützige

Organisation nach 501(c)(3), die 2005 als Kooperation zwischen medizinischen

Forschern der Universität von Kalifornien in San Francisco,

akademisch-medizinischen Zentren und klinischen Forschern in den ganzen USA,

der Pharma-Industrie und führenden technologischen Unternehmen im

Gesundheitswesen gegründet wurde. Ihre Vision ist es, vielversprechende

High-Impact-Forschung in klinische Prozesse und Systemtechnik zu

integrieren. Dies soll zu einem verbesserten Datenmanagement und

verbesserten Informationssystemen, einem besseren Zugang zu Matching und

Sponsoring für klinische Studien führen und einen größeren Nutzen für

Anbieter, Patienten und Forscher gewährleisten. Das Ziel ist es,

Patientenleben zu retten und zu verbessernl. Quantum Lead bietet Sponsoring

und überwacht die I-SPY-Studien in operativer, finanzieller und

regulatorischer Hinsicht. Weitere Informationen finden Sie unter:

www.QuantumLeapHealth.org.

Disclaimer: Diese Mitteilung enthält im Hinblick auf die RELIEF THERAPEUTICS

Holding AG, NeuroRx, Inc. und ihre geschäftlichen Aktivitäten ausdrücklich

oder implizit zukunftsgerichtete Aussagen. Die hier angegebenen Ergebnisse

können oder können nicht auf Ergebnisse zukünftiger und großer klinischer

Studien mit RLF-100(TM) zur Behandlung von COVID-19 hinweisen. Diese

Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken,

Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistungen und die Erfolge der

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG und/oder NeuroRx, Inc. wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen

Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. RELIEF

THERAPEUTICS Holding AG macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen

Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die

Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger

Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

