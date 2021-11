DGAP-News: Relaunch der Website von HPS Home Power Solutions (deutsch)

Relaunch der Website von HPS Home Power Solutions

Berlin, 11. November 2021 - Mit vielen neuen Inhalten, klarem Design,

verbesserter Usability, übersichtlichen Grafiken sowie Vorstellung der neuen

Geschäftsfelder ist die überarbeitete Website www.homepowersolutions.de, von

HPS Home Power Solutions (HPS), gestartet. Beim Relaunch stand für HPS,

Anbieter von picea, dem weltweit ersten Ganzjahres-Stromspeicher auf Basis

von grünem Wasserstoff, der Nutzen für die Kundinnen und Kunden im Fokus.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

* Grafiken, Fotos, Texte sowie Kundenvideos

* Energiewende und der Beitrag des Ganzjahres-Stromspeichers picea

* Neue Geschäftsfelder

* FAQ geben Antworten

* Partnerkarte stellt Vertriebsnetz und regionale Unternehmen vor

* Einblicke HPS: Fotos von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Aktion

Grafiken, Fotos, Texte sowie Kundenvideos

Wie der Ganzjahres-Stromspeicher picea bei Tag/Nacht sowie in den

Jahreszeiten arbeitet und wann und wie Batterie, Elektrolyseur und

Brennstoffzelle zusammenarbeiten, illustrieren die übersichtlichen

Funktionsgrafiken. Darüber hinaus stellen Fotos und Texte den

Ganzjahres-Stromspeicher picea und Wasserstoffspeicher vor. Abgerundet wird

der Bereich "Produkt" mit Referenzen inkl. Videos von zufriedenen Kundinnen

und Kunden.

Energiewende und der Beitrag des Ganzjahres-Stromspeichers picea

Der Stand des Ausbaus der erneuerbaren Energien im Strombereich und welche

Rolle picea für den Klimaschutz und die Versorgungssicherheit leisten kann,

wird im Bereich "Energiewende" vorgestellt.

Neue Geschäftsfelder

Erstmalig werden neue Geschäftsfelder und mögliche Anwendungen der Zukunft

in kurzer Form vorgestellt. Weitere Informationen finden sich unter "picea+".

FAQ geben Antworten

Brauche ich eine Genehmigung? Kann Wasserstoff dauerhaft gespeichert werden?

Wie sicher ist picea? Auf diese und viele weitere Fragen finden die

Besucherinnen und Besucher einfache und präzise formulierte Antworten.

Einblicke HPS: Fotos von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Aktion

Last but not least: Unmittelbare Eindrücke aus unserem Geschäftsleben, von

unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unserem Standort, wie auch zu

unserer Motivation finden sich im Bereich " Über uns" und geben einen

persönlichen Einblick in den Standort Berlin-Adlershof.

"Mit unserer neuen Seite haben wir die Bedürfnisse unserer Kundinnen und

Kunden umgesetzt. Modern, innovativ, transparent und einfach. So wie unser

Ganzjahres-Stromspeicher picea", freut sich der Geschäftsführer und

Mitgründer von HPS, Zeyad Abdul-Ella, anlässlich der Vorstellung der Website

www.homepowersolutions.de

Über picea

picea ist der weltweit erste Stromspeicher auf Wasserstoff-Basis für Ein-

und Zweifamilienhäuser. Die an sonnenreichen Tagen erzielten Überschüsse

einer Photovoltaik-Anlage werden als grüner Wasserstoff gespeichert und in

der dunklen Jahreszeit in Form von Strom und Wärme wieder zur Verfügung

gestellt. So erreicht picea ganzjährig eine CO2-freie Strom-Vollversorgung

und verringert zudem die Heizkosten. Pro Jahr vermeidet ein picea-System ca.

drei Tonnen CO2 und bindet so eine CO2-Menge wie 130 Fichten. picea hat

mehrere renommierte Preise gewonnen, zuletzt den Handelsblatt Energy Award

2020 und den Smarter E Award 2021.

Über HPS Home Power Solutions GmbH

HPS entwickelt und produziert integrierte Systeme zur Speicherung und

Nutzung von Sonnenenergie für Ein- und Zweifamilienhäuser. Das Berliner

Unternehmen wurde 2014 von Zeyad Abul-Ella und Dr. Henrik Colell gegründet

und steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der

dezentralen Stromversorgung. Das weltweit erste HPS-System picea ist

Stromspeicher, Heizungsunterstützung und Wohnraumbelüftung in einem

kompakten Produkt. Für weitere Informationen besuchen Sie:

www.homepowersolutions.de

Anfragen an die HPS Home Power Solutions GmbH

Nils Boenigk (Public Affairs & Public Relations)

Tel.: +49 30 235914-704

Email: nbo@homepowersolutions.de

Kontakt Medienanfragen:

MC Services AG

Raimund Gabriel

Tel.: +49 89 210 288 0

Email: homepowersolutions@mc-services.eu

