DGAP-News: RedHill Biopharmas orales Opaganib senkt in Kombination mit Remdesivir und Kortikosteroiden die Sterblichkeitsrate bei schwerer COVID-19 um 70 % (deutsch)

RedHill Biopharmas orales Opaganib senkt in Kombination mit Remdesivir und Kortikosteroiden die Sterblichkeitsrate bei schwerer COVID-19 um 70 %

RedHill Biopharmas orales Opaganib senkt in Kombination mit Remdesivir und

Kortikosteroiden die Sterblichkeitsrate bei schwerer COVID-19 um 70 %

07.02.2022 / 16:25

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Update zum regulatorischen Prozess und den Zulassungsplänen in mehreren

Ländern

Eine vordefinierte Analyse der Daten einer Phase-2/3-Studie mit Opaganib an

Patienten mit schwerer COVID-19 ergab eine signifikante Verringerung der

Sterblichkeit um 70,2 % am Tag 42, wenn Opaganib zusätzlich zu Remdesivir

und Kortikosteroiden, dem besten verfügbaren Behandlungsstandard (SoC),

verabreicht wurde (6,98 % Sterblichkeit in der Opaganib-Gruppe gegenüber

23,4 % bei Placebo, p-Wert=0,034).

Eine zweite vordefinierte Analyse zeigte, dass Opaganib darüber hinaus auch

eine signifikante Verkürzung der "Zeit bis zur Genesung bis zum Tag 14" von

34 % brachte, wobei 37,4 % der mit Opaganib behandelten Patienten dieses

Ergebnis erreichten, im Vergleich zu 27,9 % der mit Placebo + SoC

behandelten Patienten (p-Wert=0,013).

Diese zusätzlichen vordefinierten Mortalitäts- und Genesungsanalysen sowie

die bereits früher bekannt gegebenen Daten, die zeigen, dass Opaganib die

mediane Zeit bis zur Eliminierung der Virus-RNA (auch: Clearance) verkürzte,

stärken die positiven Ergebnisse der Post-hoc-Analyse der Phase-2/3-Studie.

Alle Daten wurden den Zulassungsbehörden zur Verfügung gestellt.

Die Einreichung der Daten zu Opaganib wurde in Q4/21 gestartet, erste

Empfehlungen für den potenziellen Zulassungsweg von der europäischen EMA,

der US-amerikanischen FDA, der britischen MHRA und anderen Behörden liegen

vor, Gespräche laufen

Auf der Grundlage der Rückmeldungen der Zulassungsbehörden und der externen

Beratung aus anderen Territorien, plant RedHill in H1/2022 die Einreichungen

potenzieller Notfall- und Zulassungsanträge.

TEL AVIV, Israel und RALEIGH, NC, Februar 7, 2022, RedHill Biopharma Ltd.

(Nasdaq: RDHL) ("RedHill" oder das "Unternehmen"), ein

Spezial-Biopharmaunternehmen, gab heute die Ergebnisse von zwei kürzlich

abgeschlossenen vordefinierten Analysen der Phase-2/3-Studie mit oralem

Opaganib (ABC294640) [1] an hospitalisierten Patienten mit schwerer COVID-19

bekannt. Die erste Analyse zeigte, dass Opaganib die Sterblichkeit

signifikant reduzierte, wenn es Patienten verabreicht wurde, die Remdesivir

und Kortikosteroide erhielten, die beste verfügbare Standardtherapie (SoC)

für hospitalisierte Patienten. Darüber hinaus zeigte eine zweite Analyse,

dass Opaganib die Zeit bis zur Genesung, definiert als das Erreichen eines

Wertes von 1 oder weniger auf der WHO-Ordinalskala bis zum Tag 14,

signifikant verkürzte. Das Unternehmen treibt die Zulassungsgespräche in

mehreren Ländern voran, wobei für bestimmte Länder in der ersten Hälfte 2022

die Einreichung potenzieller Notfall- und Zulassungsanträge geplant ist.

Die vordefinierte Mortalitätsanalyse, die für alle Patienten aus der

Phase-2/3-Studie durchgeführt wurde, die zu Studienbeginn Remdesivir und

Kortikosteroide erhielten, zeigte mit einer Sterblichkeitsrate von 6,98 %

(n=3/43) für den Opaganib + SoC-Arm im Vergleich zu 23,4 % (n=11/47) für den

Placebo + SoC-Arm bis zum Tag 42 eine signifikante Reduktion der

Sterblichkeitsrate von 70,2 % für die mit Opaganib behandelten Patienten

(p-Wert=0,034).

Die zweite vordefinierte Analyse zeigte, dass Opaganib die Zeit bis zur

Genesung (definiert als Erreichen eines Wertes von 1 oder weniger auf der

WHO-Ordinalskala bis zum Tag 14) um signifikante 34 % verkürzte. Im

Vergleich zu den 37,4 % der mit Opaganib behandelten Patienten (n=86/230)

erreichten nur 27,9 % der mit Placebo + SoC behandelten Patienten (n=65/233)

dieses Ergebnis (p-Wert=0,013, Hazard Ratio 1,49).

"Diese vordefinierten Analysen zusammen mit den jüngsten Daten, die zeigen,

dass Opaganib die mediane Zeit bis zur Eliminierung der Virus-RNA verkürzt,

untermauern die vielversprechenden Ergebnisse, die in der Post-hoc-Analyse

der Phase-2/3-Studie beobachtet wurden. Opaganib zur oralen Einnahme hat

gezeigt, dass es in der Lage ist, die Zahl der Todesfälle zu verringern, die

Genesung zu beschleunigen und die virale RNA zu eliminieren, und das alles

bei einem Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil, das dem des Placebos

ähnelt. Bemerkenswerterweise lagen die Level der medizinischen Vorteile von

Opaganib weit über denen der derzeitigen Standardbehandlung, bei der die

Patienten sowohl Remdesivir als auch Kortikosteroide erhalten", sagte Dr.

Mark Levitt, Chief Scientific Officer von RedHill. "Es wird angenommen, dass

die Gruppe der hospitalisierten Patienten mit mittelschwerer bis schwerer

COVID-19 mehr als 50 % aller hospitalisierten COVID-19-Fälle ausmacht,

Tendenz steigend. Die Prävalenz von Omicron, das Auftreten neuer Varianten,

der Verlust der Wirksamkeit bestehender Medikamente gegen solche Varianten

und die Schwierigkeit, COVID-19 trotz der Verfügbarkeit neuer Medikamente

früh genug in seinem Verlauf zu stoppen, weisen für diese unterversorgte und

bedeutende Patientengruppe ganz klar auf den dringenden Bedarf an neuen,

vorzugsweise oral verabreichten, therapeutischen Optionen hin, die nicht von

Spike-Protein-Mutationen beeinflusst werden."

Der Zulassungsprozess macht weiterhin gute Fortschritte: Im vierten Quartal

2021 wurde in den USA, Europa, Großbritannien und weiteren Ländern mit der

Einreichung von Daten für Opaganib begonnen. Die Gespräche laufen weiter,

und erste Empfehlungen für eine Bestätigungsstudie und einen potenziellen

Zulassungsweg liegen neben anderen von der europäischen EMA, der

US-amerikanischen FDA und der britischen MHRA vor. Auf der Grundlage der

Rückmeldungen der Behörden aus anderen Territorien und der erhaltenen

externen Beratung plant das Unternehmen darüber hinaus in der ersten Hälfte

des Jahres 2022 potenzielle Notfall- und Zulassungsanträge in einigen dieser

Länder.

Oral zu verabreichendes Opaganib wurde in einer globalen Phase-2/3-Studie an

hospitalisierten Patienten mit schwerer COVID-19-Pneumonie untersucht

(NCT04467840). In einer vordefinierten Analyse aller

Phase-2/3-Studienpatienten, die zum Zeitpunkt der Rekrutierung einen

positiven PCR-Test hatten [2], verkürzte Opaganib die mediane Zeit bis zur

Eliminierung der viralen RNA um mindestens 4 Tage, wobei die Clearance der

viralen RNA im Median nach 10 Tagen erreicht wurde, im Vergleich zum

Placebo-Arm, wo der Medianwert für die Clearance nach 14 Tagen noch nicht

erreicht war (Hazard Ratio 1,34; nominaler p-Wert=0,043, N=437/463). Darüber

hinaus zeigten die Ergebnisse einer Post-hoc-Analyse der Daten von 251

Studienteilnehmern, die bei Studienbeginn eine inspiratorische

Sauerstofffraktion (FiO2) von bis zu 60 % benötigten (54 % der

Studienteilnehmer), dass die Behandlung mit oralem Opaganib zu einer 62

%-igen Verringerung der Sterblichkeit sowie zu verbesserten Ergebnissen in

Bezug auf die Zeit bis zum Ende der Beatmung, die mediane Zeit bis zur

Entlassung aus dem Krankenhaus und die Wahrscheinlichkeit einer notwendigen

Intubation und einer mechanischen Beatmung in dieser großen Gruppe von

hospitalisierten, mittelschweren COVID-19-Patienten führte.

Über Opaganib (ABC294640)

Der neue chemische Wirkstoff Opaganib ist ein proprietärer,

"first-in-class", oral verabreichter, selektiver Sphingosinkinase-2

(SK2)-Inhibitor mit dualer sowohl entzündungshemmender als auch antiviraler

Aktivität. Opaganib zielt auf eine Komponente der Wirtzelle ab und ist daher

voraussichtlich auch gegen neu auftretende virale Varianten inklusive der

Delta-Variante wirksam. Darüber hinaus hat Opaganib auch Aktivität gegen

Krebserkrankungen gezeigt sowie positive präklinische Ergebnisse bei

Nierenfibrose. Damit hat der Wirkstoff das Potenzial, auf mehrere

onkologische, virale, entzündliche und gastrointestinale Indikationen

abzuzielen.

Opaganib lieferte zuvor bereits vielversprechende Daten aus einer

US-Phase-2-Studie an Patienten mit mittelschwerer bis schwerer COVID-19, die

zu einer "Peer-Review"-Begutachtung eingereicht und kürzlich in medRxiv

veröffentlicht wurden.

Opaganib hat von der US-Zulassungsbehörde FDA den Orphan-Drug-Status für die

Behandlung des Gallengangkarzinoms erhalten und wird derzeit in einer

Phase-2a-Studie zur Behandlung fortgeschrittenem Gallengangkarzinom und in

einer Phase-2-Studie zur Behandlung von Prostatakrebs untersucht. Die

Erfassung, Behandlung und Analyse von Patienten in dieser Studie läuft noch.

Opaganib zeigte eine starke antivirale Aktivität gegen SARS-CoV-2, das

Virus, das COVID-19 verursacht. In einem in vitro-Modell des menschlichen

Lungenbronchialgewebes hat die Substanz die Replikation des ursprünglichen

SARS-CoV-2 und aufgetretenen getesteten Varianten vollständig gehemmt.

Darüber hinaus konnte in präklinischen in vivo-Studien das Potenzial von

Opaganib zur Reduktion von Nierenfibrosen, zur Verringerung der

Sterblichkeitsrate bei Influenzavirus-Infektionen sowie der Linderung von

Lungenschäden bei Bakterien-induzierter Lungenentzündung gezeigt werden,

indem es die Spiegel von IL-6 und TNF-alpha in bronchoalveolären

Lavage-Flüssigkeiten reduzierte [3].

Die laufenden klinischen Studien mit Opaganib sind auf

www.ClinicalTrials.gov registriert, einem webbasierten Dienst des

US-amerikanischen "National Institute of Health", der der Öffentlichkeit

Zugang zu Informationen über öffentlich und privat unterstützte klinische

Studien bietet.

Über RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) ist ein Spezial-Biopharmaunternehmen,

das sich vornehmlich auf gastrointestinale Erkrankungen und

Infektionskrankheiten spezialisiert hat. RedHill vermarktet die

Magen-Darm-Präparate Movantik(R) gegen Opioid bedingte Verstopfung bei

Erwachsenen [4], Talicia(R) zur Behandlung von Helicobacter

pylori-Infektionen bei Erwachsenen [5] und Aemcolo(R) zur Behandlung von

Reisedurchfall bei Erwachsenen [6]. Zu den wichtigsten klinischen

Entwicklungsprogrammen von RedHill im Spätstadium gehören: (i) RHB-204, mit

einer laufenden Phase-3-Studie zur Behandlung von Infektionen mit pulmonalen

nichttuberkulösen Mykobakterien (NTM); (ii) Opaganib (ABC294640), ein

"first-in-class", oral verabreichter, selektiver SK2-Inhibitor, der auf

mehrere Indikationen abzielt und zur Zeit in einem laufenden

Phase-2/3-Programm zur Behandlung von Covid-19 sowie in Phase-2-Studien für

die Behandlung von Prostatakrebs und Gallengangkarzinom getestet wird; (iii)

RHB-107 (Upamostat), ein oral verabreichter Serin-Protease-Inhibitor, der

sich zur Zeit in einer US-amerikanischen Phase-2/3-Studie zur Behandlung

symptomatischer Covid-19 befindet, und darüber hinaus auf mehrere andere

Krebs- und entzündliche gastrointestinale Erkrankungen abzielt; (iv) RHB-104

mit positiven Ergebnissen aus einer ersten Phase-3-Studie zur Behandlung von

Morbus Crohn; (v) RHB-102, mit positiven Ergebnissen aus einer

Phase-3-Studie zur Behandlung von akuter Gastroenteritis und Gastritis und

mit positiven Ergebnissen aus einer Phase-2-Studie zur Behandlung von IBS-D;

sowie (vi) RHB-106, ein verkapseltes Darmpräparat. Weitere Informationen zum

Unternehmen finden Sie unter www.redhillbio.com.

HINWEIS: Diese Pressemitteilung, die ausschließlich für ein besseres

Verständnis zur Verfügung gestellt wird, ist eine übersetzte Version der

offiziellen Pressemitteilung, die vom Unternehmen in englischer Sprache

veröffentlicht wurde. Für die vollständige Pressemitteilung in englischer

Sprache, einschließlich des Haftungsausschlusses für zukunftsgerichtete

Aussagen, besuchen Sie bitte:

https://ir.redhillbio.com/press-releases

[1] Opaganib ist ein neues Prüfpräparat, das nicht im Handel erhältlich ist.

[2] Positive PCR-Ergebnisse beim Screening bei 437 von 463 Patienten - die

übrigen Patienten konnten aufgrund fehlender PCR-Ergebnisse beim Screening

nicht in diese vordefinierte Analyse einbezogen werden

[3] Xia C. et al. Transient inhibition of sphingosine kinases confers

protection to influenza A virus infected mice. Antiviral Res. 2018 Oct;

158:171-177. Ebenezer DL et al. Pseudomonas aeruginosa stimulates nuclear

sphingosine-1-phosphate generation and epigenetic regulation of lung

inflammatory injury. Thorax. 2019 Jun;74(6):579-591.

[4] Die vollständigen Verschreibungsinformationen für Movantik(R)

(Naloxegol) finden Sie unter: www.Movantik.com.

[5] Die vollständigen Verschreibungsinformationen für Talicia(R)

(Omeprazol-Magnesium, Amoxicillin und Rifabutin) finden Sie unter:

www.Talicia.com.

[6] Die vollständigen Verschreibungsinformationen für Aemcolo(R) (Rifamycin)

finden Sie unter: www.Aemcolo.com.

