DGAP-News: Rational AG erwartet nach sehr gutem ersten Halbjahr 2021 schnellere Erholung (deutsch)

Rational AG erwartet nach sehr gutem ersten Halbjahr 2021 schnellere Erholung

DGAP-News: RATIONAL AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Rational AG erwartet nach sehr gutem ersten Halbjahr 2021 schnellere

Erholung

05.08.2021 / 07:00

Corporate News

Rational AG erwartet nach sehr gutem ersten Halbjahr 2021 schnellere

Erholung

- 212 Millionen Euro Umsatzerlöse im zweiten Quartal 2021 - leicht über

Vorkrisenniveau

- 22 Prozent EBIT-Marge im ersten Halbjahr - 25 Prozent im zweiten Quartal

2021

- 15 bis 20 Prozent Umsatzplus und EBIT-Marge leicht über 20 Prozent für

2021 im positiven Szenario erwartet

- Branchenweit überraschend schnellere und stärkere Erholung - Rückkehr über

Vorkrisenniveau schon 2022 möglich

Landsberg am Lech, 5. August 2021

Die Rational AG hat heute den Halbjahresbericht 2021 mit vollständigen

Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2021 veröffentlicht. Bereits am 22.

Juli 2021 hatte das Unternehmen frühzeitig die Umsatz- und Ergebnissituation

sowie eine Verbesserung der Jahresprognose für Umsatz und Ergebnis in einer

Ad-hoc-Meldung bekanntgegeben.

"Nach dem schwachen Start in das Geschäftsjahr mit niedrigen

Auftragseingängen und relativ schlechten wirtschaftlichen und politischen

Aussichten waren die Branche und wir überrascht, wie schnell sich die

Trendwende vollzogen hat. Dabei glauben wir, dass insbesondere drei

wesentliche Sondereffekte zu dieser positiven Entwicklung in der

Großküchenbranche beigetragen haben," erläutert der Vorstandsvorsitzende der

Rational AG, Dr. Peter Stadelmann.

Folgende Effekte waren aus Sicht des Vorstands entscheidend.

1. Nach- und Aufholeffekte: Nach der Öffnung der Gastronomie in den meisten

Ländern und aufgrund des Beginns der Tourismussaison wurden Investitionen

getätigt und bereits gestartete Projekte fertiggestellt.

2. Staatliche Hilfsprogramme: In vielen Fällen wurden staatliche

Hilfsmaßnahmen für die Investitionen genutzt. In einigen Ländern wurden

aufgrund deren begrenzter Laufzeit Investitionen vorgezogen.

3. Lieferzeiten: Aufgrund der weltweit angespannten Versorgungslage wurden

von Händlern und Kunden Geräte auf Vorrat gekauft, um einem möglichen

Lieferengpass in den kommenden Monaten vorzubeugen.

212 Millionen Euro Umsatzerlöse im zweiten Quartal 2021 - leicht über

Vorkrisenniveau

Mit Umsatzerlösen in Höhe von 211,6 Millionen Euro im zweiten Quartal 2021

konnte Rational den Umsatz des zweiten Quartals 2019 (205,1 Millionen Euro)

und damit das Vorkrisenniveau leicht um 3 Prozent übertreffen. Im Vergleich

zum coronabedingt sehr schwachen Vorjahresquartal beträgt das Wachstum 81

Prozent (Vj. 116,8 Millionen Euro). Nach sechs Monaten liegt der Umsatz mit

379,3 Millionen Euro um 27 Prozent über dem ersten Halbjahr 2020, nur noch

rund 5 Prozent unter dem Niveau des ersten Halbjahres 2019.

Alle Regionen mit positiver Entwicklung - Asien bereits wieder über

Vorkrisenniveau

Die positiven Impulse waren in allen Märkten weltweit spürbar. Die

Wachstumsraten im Vergleich zum Vorjahr reichten von 19 Prozent in der

DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) bis zu 43 Prozent in Asien.

In Asien konnte der weltweite Marktführer für Combi-Dämpfer in diesem

Zeitraum bereits das Vorkrisenniveau um 18 Prozent übertreffen. Die Region

DACH (-2 Prozent) verfehlte dieses knapp. Die Regionen EMEA (Europa,

mittlerer Osten, Afrika) (-7 Prozent) und Americas (-12 Prozent) bleiben

noch leicht hinter dem Vorkrisenniveau 2019 zurück. Bereinigt um das

volatilere Kettengeschäft liegt Americas jedoch nach sechs Monaten auf dem

Umsatzniveau des ersten Halbjahres 2019.

iVario wächst um 51 Prozent - iCombi um 25 Prozent

Der Umsatz der Produktgruppe iVario lag in den ersten sechs Monaten des

Geschäftsjahres 2021 um 51 Prozent über dem Vorjahr bei 41,7 Millionen Euro

(Vj. 27,7 Millionen Euro). Die Produktgruppe profitierte neben der Erholung

in Europa nach wie vor von der letztjährigen Markteinführung des iVario in

Nordamerika und China. "Mit dem Verkauf des 50.000sten multifunktionalen

Gargeräts hat unsere Wittenheimer Tochtergesellschaft einen wichtigen

Meilenstein erreicht," zeigt sich Herr Dr. Stadelmann sehr erfreut. Vor

wenigen Monaten wurde in Wittenheim der Bau eines neuen Werks mit

Kundencenter und Büros begonnen. In der Produktgruppe iCombi lag der Umsatz

im ersten Halbjahr 2021 um 25 Prozent über Vorjahr bei 337,6 Millionen Euro

(Vj. 270,3 Millionen Euro).

22 Prozent EBIT-Marge im ersten Halbjahr - 25 Prozent im zweiten Quartal

2021

Die Rohertragsmarge des ersten Halbjahres 2021 verbesserte sich auf 56,3

Prozent (Vj, 54,7 Prozent). Das EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und

Steuern) lag im ersten Halbjahr 2021 bei 84,4 Millionen Euro und damit auf

dreifachem Niveau des ersten Halbjahres 2020 (Vj. 27,6 Millionen Euro). Die

EBIT-Marge erreichte 22,3 Prozent (Vj. 9,2 Prozent).

"Die EBIT-Marge profitierte von der positiven Umsatzentwicklung in

Verbindung mit einem nach wie vor reduzierten Kostenniveau," erklärt Jörg

Walter, Finanzvorstand der Rational AG. Während die Umsatzerlöse um 27

Prozent gegenüber dem Vorjahr stiegen, lagen die operativen Kosten nur

leicht über dem Vorjahresniveau. In Summe bezifferten sich die operativen

Kosten im ersten Halbjahr 2021 auf 131,1 Millionen Euro (Vj. 130,7 Millionen

Euro).

Mitarbeiterzahl wächst im zweiten Quartal 2021 erstmals seit Krisenbeginn

Nachdem Rational in der Krise weitgehend an der Stammbelegschaft

festgehalten hat und in den letzten Quartalen sehr vorsichtig bei der

Einstellung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter agierte, stieg Ende des

zweiten Quartals 2021 erstmals seit Krisenbeginn die Mitarbeiteranzahl

wieder an. Insbesondere in der Fertigung und in der Produktentwicklung

wurden Positionen wiederbesetzt bzw. neue Positionen geschaffen.

Die Rational-Gruppe beschäftigte per Ende Juni 2021 weltweit 2.186

Beschäftigte, zum Jahresende 2020 waren es 2.180. Rund 1.200 Menschen waren

zum Stichtag in Deutschland beschäftigt.

15 bis 20 Prozent Umsatzplus und EBIT-Marge leicht über 20 Prozent für 2021

im positiven Szenario erwartet

In den letzten Monaten erlebte Rational eine erfreuliche Entwicklung in

nahezu allen Märkten weltweit. Ob sich die Erholung der ersten sechs Monate

2021 fortsetzt, hängt aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden Dr. Peter

Stadelmann ganz wesentlich von zwei Faktoren ab.

Zum einen, ob es wieder zu stärkeren Einschränkungen des täglichen Lebens

aufgrund neuer Ausbrüche von Corona kommt. Zum anderen ist es die

Versorgungslage mit Vorprodukten. Insbesondere bei Elektronikkomponenten ist

der Weltmarkt derzeit sehr angespannt und es kann weiterhin zu erheblichen

Lieferverzögerungen bzw. eingeschränkten Mengen und dadurch zu längeren

Lieferzeiten und zu einer späteren Umsatzrealisierung kommen. Darüber hinaus

führt die angespannte Liefersituation teilweise zu dramatisch höheren

Komponentenpreisen und Frachtkosten.

Sollten sich negative Effekte auf die Geschäftsentwicklung im zweiten

Halbjahr durch die beschriebenen Szenarien ergeben, rechnet der Vorstand mit

einer sich abschwächenden Geschäftsdynamik bei höheren Kosten. Er erwartet

aufgrund des positiven Verlaufs des ersten Halbjahres und des hohen

Auftragsbestands selbst bei diesem ungünstigeren Szenario ein Umsatzwachstum

im hohen einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr. Wenn die

beschriebenen Risiken nicht oder nur in geringerem Umfang eintreten, wird

die Umsatzsteigerung für das Geschäftsjahr 2021 bei 15 bis 20 Prozent

erwartet. "Eine Rückkehr zum Umsatzniveau des Jahres 2019 könnte bei

anhaltenden Erholungstendenzen bereits für das gesamte Geschäftsjahr 2022

möglich sein," ist Dr. Peter Stadelmann zuversichtlich. Bisher hatte das

Unternehmen mit 2023 gerechnet. "Die EBIT-Marge dürfte aufgrund der

erwarteten proportionalen Kostenentwicklung unabhängig vom jeweiligen

Szenario etwas mehr als 20 Prozent erreichen," ergänzt Finanzvorstand Jörg

Walter.

Ansprechpartner:

Rational Aktiengesellschaft

Stefan Arnold / Leiter Investor Relations

Tel. +49 (0)8191 327-2209

Fax +49 (0)8191 327-72 2209

E-Mail: ir@rational-online.com

www.rational-online.com

Redaktionshinweis:

Die Rational-Gruppe ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die

thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete

Unternehmen beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiter, davon mehr als 1.200 in

Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard

der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten.

Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den

höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Rational fühlt sich dem Prinzip der

Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den

Unternehmensgrundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und

sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen

belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den Rational-Mitarbeitern

geleisteten Arbeit.

Redaktionsschluss: 22. Juli 2021

Veränderung in

Prozent

Q2 Q2 Q2 2021 vs. 2020 2021 vs.

2021 2020 2019 2019

Umsatz (in Mio. EUR) 211,6 116,8 205,1 +81 +3

EBIT (in Mio. EUR) 52,2 1,6 51,5 +3.163 +1

EBIT-Marge (in 24,7 1,4 25,1 - -

Prozent)

Ergebnis nach Steuern 39,8 1,2 40,0 +3.217 -1

(in Mio. EUR)

EPS (in EUR) 3,50 0,10 3,52 +3.217 -1

Veränderung in

Prozent

HJ HJ HJ 2021 vs. 2020 2021 vs.

2021 2020 2019 2019

Umsatz (in Mio. EUR) 379,7 298,0 399,4 +27 -5

EBIT (in Mio. EUR) 84,4 27,6 98,2 +206 -14

EBIT-Marge (in 22,3 9,2 24,6 - -

Prozent)

Ergebnis nach Steuern 64,2 17,9 76,6 +259 -16

(in Mio. EUR)

EPS (in EUR) 5,64 1,57 6,74 +259 -16

05.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

Sprache: Deutsch

Unternehmen: RATIONAL AG

Siegfried-Meister-Straße 1

86899 Landsberg am Lech

Deutschland

Telefon: 0049 8191 327 2209

Fax: 0049 8191 327 722209

E-Mail: ir@rational-online.com

Internet: www.rational-online.com

ISIN: DE0007010803

WKN: 701080

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

EQS News ID: 1223896

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1223896 05.08.2021

