DGAP-News: Rational AG: Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt (deutsch)

Rational AG: Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt

- Umsatz steigt um 9 Prozent - währungsbereinigt um 11 Prozent

- 27 Prozent EBIT-Marge

- 10,00 Euro Dividende je Aktie vorgeschlagen

- Fortsetzung des Wachstumskurses erwartet

Landsberg, 23. März 2017 Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Rational Umsatzerlöse in Höhe von 613 Millionen Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr (564 Millionen Euro). Zu dieser positiven Entwicklung haben alle Regionen der Welt beigetragen. Frima konnte mit einer Umsatzsteigerung um 22 Prozent deutlich mehr wachsen und leistete damit einen wichtigen Erfolgsbeitrag.

Erfolgreiche Produkteinführungen - 5 Millionen Euro Einmalkosten 2016 wurde eine neue Gerätegröße des VarioCooking Center(R), eine neue Gerätegeneration der SelfCookingCenter(R)-Reihe einschließlich zum ersten Mal ein Kompaktgerät am Markt eingeführt. "Bei insgesamt 50 Einführungsveranstaltungen wurden die neuen Gerätegenerationen weltweit rund 5.000 begeisterten Händlern, Planern, Kunden und Pressevertretern vorgestellt. Das gesamte Markenerscheinungsbild und alle Produktunterlagen wurden neu erstellt und in rund 40 Sprachen übersetzt", erklärt Dr. Stadelmann, Vorstandsvorsitzender der Rational-Gruppe. Für die Einführung fielen rund 5 Millionen Euro Einmalkosten an, die das Jahresergebnis 2016 belasteten.

27 Prozent EBIT-Marge Unter Berücksichtigung der Einmalkosten sind die operativen Aufwendungen überproportional zum Umsatz angestiegen. Aufgrund dessen und negativer Währungseffekte lag das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 4 Prozent über Vorjahr bei 167 Millionen Euro (Vj. 160 Millionen Euro). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 27 Prozent (Vj. 28 Prozent).

Negative Währungseinflüsse Die Schwäche einiger für Rational wichtiger Fremdwährungen in Relation zum Euro - insbesondere des britischen Pfunds - wirkte sich deutlich negativ auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung aus. Währungsneutral lagen die Umsatzerlöse um 11 Prozent über dem Vorjahr und die EBIT-Marge erreichte rund 28 Prozent.

Über 180 neue Arbeitsplätze geschaffen Auch 2016 hat Rational in die zukunftsorientierte Entwicklung des Unternehmens investiert und weltweit über 180 neue Stellen geschaffen, davon mehr als die Hälfte in Deutschland. Insbesondere Vertriebs- und vertriebsnahe Funktionen wurden aufgebaut. Für das Jahr 2017 plant das Unternehmen eine ähnliche Anzahl neuer Arbeitsplätze zu schaffen.

Investitionen in die Zukunft 2016 investierte Rational in ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Landsberg und in erweiterte Produktionskapazitäten für das VarioCooking Center(R) in Wittenheim. Die gesamte Investitionssumme lag 2016 bei 25 Millionen Euro. Für das Jahr 2017 plant das Unternehmen Investitionen von 40 bis 50 Millionen Euro, einen Großteil davon in die Erweiterung der Montagefabrik in Landsberg. "Damit festigen wir unseren technologischen Vorsprung und bilden die Basis für das Wachstum der kommenden Jahre", erläutert Dr. Stadelmann.

10,00 Euro Dividende je Aktie vorgeschlagen In Anbetracht der erfolgreichen Entwicklung des letzten Jahres, der guten Zukunftsperspektiven und der komfortablen Liquiditätssituation werden Aufsichtsrat und Vorstand der Hauptversammlung 2017 die Ausschüttung einer Dividende von 8,00 Euro pro Aktie und einer Sonderdividende von 2,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2016 vorschlagen.

Fortsetzung des Wachstumskurses erwartet Die große Mehrheit der Kunden von Rational und Frima ist mit den Produkten und Dienstleistungen so zufrieden, dass sie jederzeit wieder kaufen und dies auch Freunden empfehlen würde. Diese Einschätzung wurde bei der Einführung der neuen Produkte bestätigt. Vor diesem Hintergrund und in Verbindung mit dem noch immer sehr großen Marktpotenzial sowie den in Summe soliden Prognosen für die Weltwirtschaft erwartet der Vorstand der RATIONAL AG, den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortsetzen zu können.

"Wir haben im letzten Jahr stark in Infrastruktur und den Aufbau lokaler und zentraler Unterstützungsfunktionen und -prozesse investiert und wir werden dies auch 2017 tun. Deshalb gehen wir davon aus, dass unsere EBIT-Marge 2017 eher am unteren Ende unserer langfristig prognostizierten Spanne von 26 bis 28 Prozent liegen wird. Diese Maßnahmen werden die Qualität des Unternehmens nachhaltig steigern und die erfolgreiche Zukunftsentwicklung sichern", erläutert Dr. Stadelmann.

JA JA Veränderung in 2016 2015 Prozent Umsatz (in Mio. EUR) 613,0 564,2 +9 EBIT (in Mio. EUR) 166,5 160,2 +4 EBIT-Marge (in Prozent) 27,2 28,4 - Ergebnis nach Steuern (in Mio. 127,1 121,8 +4 EUR) EPS (in EUR) 11,18 10,71 +4

