DGAP-News: Raab Karcher baut hochmoderne Niederlassung in Rostock, Mehr Raum für Beratung und effiziente Abläufe (deutsch)

31.03.2021

Auf 11.000 Quadratmetern baut Raab Karcher in Rostock ab 2021 eine

hochmoderne Niederlassung. Mit dem Umzug in den Neubau schafft das

Unternehmen Raum für bessere Arbeitsabläufe und neue

Präsentationsmöglichkeiten.

Das Grundstück in der Rostocker Industriestraße hatte Raab Karcher bereits

Ende 2019 erworben. Der Neubau ermöglicht den Umzug vom aktuellen Standort

in der Werkstrasse in modernere Räumlichkeiten. Raab Karcher bietet seit

1922 am Standort Rostock Baustoffe für Profis im Handwerk und auf dem Bau.

"Unser Unternehmen ist auf Wachstumskurs. Deshalb investieren wir stark in

den Ausbau unserer Niederlassungen, selbst in Corona-Zeiten", betont Timo

Kirstein, Geschäftsführer Vertrieb bei STARK Deutschland, dem

Handelsunternehmen, zu dem Raab Karcher und 10 weitere Marken im

Baustoff-Fachhandel gehören. "Wir wollen unseren Kunden das beste

Einkaufserlebnis bieten", so Kirstein. "Moderne Niederlassungen, die Platz

für ein breites Sortiment, digitale Beratungsinseln und eine effiziente

Lagerlogistik bieten - auch hier sind wir Zukunftsbauer."

Zukunftsbauer für die Region

Die geplante Investitionssumme beläuft sich auf 5 bis 6 Millionen Euro.

Architekt ist Jochen Siebel, der auch den Handelshof Rostock entworfen hat.

Mit dem Umzug wechselt Raab Karcher von gemieteten Räumen zu einem

firmeneigenen Grundstück am neuen Standort. Sowohl bei der Standortsuche als

auch bei der Baugenehmigung vor Ort hatte die Wirtschaftsförderung Rostock

Business aktiv unterstützt.

"Mit dem Neubau auf eigener Fläche setzen wir ein Zeichen in der Region.

Denn wir vertrauen darauf, dass wir hier auch in Zukunft wachsen", erklärt

Steffen Grottian, Geschäftsfeldleiter Nord-West bei STARK Deutschland.

"Rostock ist eine Region im Aufbau, die wir weiter stärken wollen."

Mike Ahlfeldt, Niederlassungsleiter von Raab Karcher am Standort Rostock,

freut sich über die Entwicklung seines Standorts: "Ein großer Dank gilt

unseren Kunden in Rostock, die uns täglich ihr Vertrauen schenken und so den

Ansporn für den Neubau geben: Wir schaffen moderne Flächen für gute Beratung

und die optimale Präsentation unserer Produkte. Mein Team und ich freuen uns

schon auf die Zusammenarbeit am neuen Standort. Sobald alle Genehmigungen

erteilt sind, wollen wir schnellstmöglich mit dem Bau beginnen."

Am neuen Standort in der Industriestraße entstehen moderne Gebäude mit einer

zeitgemäßen Ausstattung. Dazu gehören digitale Präsentations- und

Erlebnismöglichkeiten auf großen Bildschirmen in der neuen

Fliesenausstellung. Fliesen sind ein Schwerpunkt im Sortiment des neuen

Standorts. Ein weiterer Fokus liegt in den Produktbereichen Hochbau und

Ausbau. Eine überdachte Ladezone sorgt dafür, dass Kunden und Waren beim

Beladen künftig vor jedem Wetter geschützt sind. Eigene Sprint- und

Hochkräne im Fuhrpark sichern bereits heute eine leistungsstarke Logistik.

Das Vertrauen in den Standort Rostock begrüßt auch Christian Weiss,

Geschäftsführer von Rostock Business: "Wir freuen uns, dass Raab Karcher

sich in Rostock so gut entwickelt und mit der Neuinvestition langfristig in

der Hansestadt plant. Ein nachhaltiger Gewinn für unseren

Wirtschaftsstandort."

Ein eigener Fuhrpark mit Sprint- und Hochkränen sichert bei Raab Karcher in

Rostock eine zuverlässige Logistik. Am neuen Standort will der

Baustoff-Fachhändler Abläufe und Komfort weiter verbessern, zum Beispiel

Foto: STARK Deutschland GmbH

Timo Kirstein, Geschäftsführer Vertrieb von STARK Deutschland

Foto: STARK Deutschland GmbH

Steffen Grottian, Geschäftsleiter Geschäftsfeld Nord-West bei STARK Deutschland

Foto: STARK Deutschland GmbH

Mike Ahlfeldt, Niederlassungsleiter von Raab Karcher am Standort Rostock

Foto: STARK Deutschland GmbH

Über Raab Karcher

Der traditionsreiche Baufachhändler Raab Karcher wurde 1848 in

Kaiserslautern gegründet und ist innerhalb der Unternehmensgruppe STARK

Deutschland GmbH die größte und umsatzstärkste Vertriebsmarke. Raab Karcher

punktet mit einem breiten Komplettsortiment. Es umfasst die Gewerke Rohbau,

Ausbau, Dach, Holz, Fliesen, Parkett und Laminat, Türen und Fenster,

Baugeräte und Werkzeuge sowie Tiefbau (Versorgung, Entsorgung, Oberfläche).

Der Baufachhändler ist führend in den Bereichen Baustoffe, Fliesen und

Tiefbau. Zahlreiche Niederlassungen präsentieren sich mit attraktiven

Ausstellungen. Bundesweit ist das Unternehmen mit 119 Niederlassungen

flächendeckend vertreten.

Weitere Informationen zu Raab Karcher: www.raabkarcher.de

Über STARK Deutschland GmbH

Als führender Baustoff-Fachhändler in Deutschland erwirtschaftete die STARK

Deutschland GmbH, Offenbach am Main, 2019/2020 mit rund 5.100 Mitarbeitern

in bundesweit 209 Niederlassungen einen Umsatz von rund 2,1 Milliarden Euro.

Der Baufachhändler bietet in den Bereichen Bauen und Modernisieren

innovative Produkte, Systeme und Dienstleistungen. Die Angebotspalette

reicht vom Keller bis zum Dach. Das Fundament des Unternehmens bilden 11

Marken aus den Geschäftsfeldern Fliese, Hochbau und Tiefbau, die STARK

Deutschland GmbH unter einem Dach vereinigt. Zur Unternehmensgruppe der

STARK Deutschland gehören folgende Vertriebsmarken:

Weitere Informationen: http://www.stark-deutschland.de

Pressekontakt

Dr. Katharina Janke

STARK Deutschland GmbH

Hafeninsel 9, 63067 Offenbach am Main

Katharina.Janke@stark-deutschland.de

Tel.: +49 (0)69/66 81 10-475

