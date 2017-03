DGAP-News: RWE Aktiengesellschaft: RWE kommentiert Mediengerüchte bezüglich einer Übernahme von innogy nicht (deutsch)

RWE Aktiengesellschaft: RWE kommentiert Mediengerüchte bezüglich einer Übernahme von innogy nicht

Essen, 14. März 2017

Nachdem es gestern zu Marktgerüchten bezüglich einer Übernahme ihrer Finanzbeteiligung innogy gekommen war, stellt RWE klar, dass das Unternehmen Marktgerüchte nicht kommentieren werde.

RWE macht zudem deutlich, dass es im Jahr 2015 im Zusammenhang mit dem IPO der innogy einen Beschluss des Aufsichtsrats der RWE gab, dass RWE innogy-Anteile grundsätzlich bis auf 51% abverkaufen kann. Darüber hinaus gibt es keine weitere dieses Thema betreffende Beschlusslage.

Für Rückfragen:

Stephanie Schunck RWE AG Leiterin Konzernkommunikation T +49 (0) 201 12-22088 stephanie.schunck@rwe.com

Lothar Lambertz RWE AG Leiter Konzernpressestelle T +49 (0) 201 12-23984 lothar.lambertz@rwe.com

Über die RWE AG

Die RWE AG, Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressieren innogy und ihre rund 40.000 Beschäftigten die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.

