DGAP-News: RUBEAN AG und windata streben Fusion an (deutsch)

DGAP-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Kapitalerhöhung RUBEAN AG und windata streben Fusion an

21.12.2016

- Mehr als 2,5 Mio. Euro Umsatz in 2017 geplant

- Starkes Wachstum mit innovativer Finanz-Software

München, 21. Dezember 2016. Die RUBEAN AG, München, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080) und die windata GmbH & Co. KG, Wangen im Allgäu, sehen sich gemeinsam auf gutem Weg zu einem führenden Anbieter von Finanzsoftware. Gemeinsam erwarten die beiden Unternehmen im kommenden Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von etwa 2,5 Mio. Euro und mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis. Beide Unternehmen streben eine Fusion an, die nach Abschluss der laufenden Due Dilligence und der Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen im nächsten Jahr erreicht und rückwirkend zum Jahresbeginn wirksam werden soll. "Wir sehen erhebliche Synergien und vor allem ein immenses Potential für ein sehr starkes Wachstum", sagt RUBEAN-Vorstand Dr. Hermann Geupel. "RUBEAN verfügt über eine einzigartige Softwarelösung für das sehr stark wachsende Marksegment des Online- und Mobile-Payments", sagt windata- Geschäftsführer Michael Rudhart, der im Zuge der Fusion neben Geupel in den Vorstand des neuen Unternehmens gehen soll.

Bei RUBEAN besteht derzeit das größte Potential in der Verbreitung dieser neuen, besonders innovativen Softwarelösung RubeanPay. Diese Lösung für das Mobile Bezahlen ist bereits zum Patent angemeldet. Sie erfüllt die Ansprüche an höchste Sicherheit bei gleichzeitig hoher Bequemlichkeit. Mit dieser Lösung werden Smartphones in Kartenterminals verwandelt, so dass Kunden damit im Internet genauso sicher und einfach bezahlen können, wie sie es an der Ladentheke gewohnt sind. "Neben diesem Potential wird windata als erfahrenes und gut positioniertes Unternehmen für Finanzsoftware eine solide Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung bilden", so Geupel weiter. "windata, die bereits 1993 gegründeten wurde, hat mit innovativen Ideen im Bereich des elektronischen Zahlungsverkehrs maßgeblich zur weiteren Entwicklung des Electronic Bankings in Deutschland beigetragen."

windata ist heute einer der führenden Anbieter von Banking-Lösungen für Unternehmen, Freiberufler, Selbstständige und private Anwender. Das Unternehmen bietet Entwicklung, Vertrieb und Betrieb von innovativen Client- und Serverprodukten, Apps für mobile Endgeräte und Webservices für den Finanzdienstleistungssektor, Zahlungsdienstleiter, Payment Service Provider und deren Kunden. Zu den Kunden der windata GmbH & Co.KG zählen mehr als 50.000 Unternehmen sowie über 200 deutsche Banken und Sparkassen, welche die Softwareprogramme der windata GmbH & Co.KG ihren Kunden anbieten.

Die künftige Unternehmensgruppe soll aus der Holding RUBEAN AG, ihren Tochtergesellschaften RUBEAN Device Solutions GmbH (RDS) und Smart Payment Systems GmbH (SPS) sowie der windata bestehen, die weiterhin als eigenständige Gesellschaften und selbstständige Profitcenter geführt werden. Expertise und Geschäft jedes der drei Unternehmen sollen gestärkt und weiterhin ausgebaut werden, RDS im Bereich Gerätemanagement und Ansteuerungstechnik, SPS im Bereich Payment und windata im Bereich Finanz- Software. Die Markennamen RUBEAN und windata sollen erhalten bleiben.

Für eine Fusion ist die 100prozentige Übernahme der windata mittels einer gemischten Bar- und Sachkapitalerhöhung beabsichtigt. Die Gesellschafter der windata werden durch die Ausgabe und Übernahme neuer RUBEAN-Aktien zum zweitgrößten Aktionär der neu entstehenden Unternehmensgruppe. Der konkrete Kaufpreis sowie das Umtauschverhältnis werden im Zuge einer laufenden Due Dilligence ermittelt. Die kommende Hauptversammlung soll über die Bar- und Sachkapitalerhöhung abstimmen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Rubean AG Kistlerhofstr. 168 81379 München Deutschland Telefon: 089-357560 Fax: 089-35756111 E-Mail: info@rubean.com Internet: www.rubean.com ISIN: DE0005120802 WKN: 512080 Börsen: Freiverkehr in München

