DGAP-News: ROK Stars verkündet exklusive Vertriebsvereinbarung mit Dunns Food & Drinks für ROK Drinks in Schottland (deutsch)

ROK Stars verkündet exklusive Vertriebsvereinbarung mit Dunns Food & Drinks für ROK Drinks in Schottland

^ DGAP-News: ROK Stars PLC / Schlagwort(e): Vereinbarung ROK Stars verkündet exklusive Vertriebsvereinbarung mit Dunns Food & Drinks für ROK Drinks in Schottland

23.08.2017 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

ROK Stars verkündet exklusive Vertriebsvereinbarung mit Dunns Food & Drinks für ROK Drinks in Schottland

ROK Stars PLC, das gemeinsam vom US-Milliardär John Paul DeJoria und dem britischen Unternehmer Jonathan Kendrick gegründete Unternehmen für Verbraucherprodukte, hat eine exklusive Vertriebsvereinbarung mit Dunns Food & Drinks für sein ROK Drinks-Portfolio in Schottland bekannt gegeben, die mit sofortiger Wirkung in Kraft tritt.

Das privat geführte Familienunternehmen Dunns Food & Drinks Ltd nahm den Handel in dieser Rechtsform 2001 auf, kann jedoch seine Wurzeln bis ins Jahr 1875 zurückverfolgen, als Joseph Dunn sein Geschäft mit Erfrischungsgetränken in Glasgow gründete. Bei den Scottish Bar & Pub Awards hat Dunns in den letzten drei Jahren den renommierten Preis ,Food Wholesaler Of The Year' gewonnen.

Diese Ankündigung folgt auf die vor kurzem vorgenommene Ernennung von Ronnie Hayton zum Regional Sales Director für ROK Drinks in Schottland.

Jim Rowan von Dunns erklärte dazu: "Das ROK Drinks-Portfolio aus ABK-Bier, Bogart's Gin und Wodka sowie dem Graffiti Wine ist eine hervorragende Kombination einzigartiger Marken - die alle ihre eigene Geschichte haben - und diese wird unserer Ansicht nach auf großes Interesse unserer Kunden stoßen. Wir freuen uns auf eine aufregende Zukunft mit diesen Marken in Schottland."

Jonathan Kendrick ergänzte: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Dunns, um unsere Drinks in Schottland zu fördern und abzusetzen, da dies ein wichtiger Markt bei unseren globalen Expansionsbestrebungen ist."

Weitere Informationen finden Sie unter www.rokstars.com und www.rokdrinks.com sowie www.dunnsfoodanddrinks.co.uk

---------------------------------------------------------------------------

23.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

603173 23.08.2017

°