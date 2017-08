DGAP-News: ROK Stars verkündet die Ernennung von Ronnie Hayton zum Regional Sales Director von ROK Drinks (deutsch)

ROK Stars verkündet die Ernennung von Ronnie Hayton zum Regional Sales Director von ROK Drinks

ROK Stars verkündet die Ernennung von Ronnie Hayton zum Regional Sales Director von ROK Drinks

ROK Stars PLC, das gemeinsam vom US-Milliardär John Paul DeJoria und dem britischen Unternehmer Jonathan Kendrick gegründete Unternehmen für Verbraucherprodukte, hat die Ernennung von Ronnie Hayton, einem erfahrenen Spezialisten für die Gaststätten-, Nahrungsmittel- und Getränkebranche, zum Regional Sales Director für seine ROK Drinks-Sparte bekanntgegeben. Er wird in erster Linie für den schottischen Markt zuständig sein.

Als weithin anerkannter Fachmann auf dem Gaststätten-, Nahrungsmittel- und Getränkemarkt verfügt Ronnie über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Geschäftsentwicklung. Er hat mit bzw. für viele der größten Einzelhändler und Marken im Vereinigten Königreich gearbeitet.

Als Mitglied des UK-Vertriebsteams für ROK Drinks wird Ronnies Hauptaufgabe darin bestehen, den Vertrieb des ROK Drinks-Portfolios in Schottland weiter anzukurbeln, das neben bayrischem Bier der 700 Jahre alten Aktienbrauerei Kaufbeuren (ABK), Graffiti Wine, Bogart's Spirits aus Kalifornien und Bandero Tequila aus Mexiko umfasst.

Außerdem wird Ronnie den weiteren Ausbau von ROK Solid Finance, einem Kreditgeber und Produktlieferanten für das Schankgewerbe im Vereinigten Königreich, unterstützen.

Die Ernennung von Ronnie schließt nahtlos an die Einstellung der Branchenkenner Graham Higgins, Lucy Grimmett und Lee Barber durch ROK Drinks in diesem Jahr an.

Ronnie gab dazu folgenden Kommentar ab: "Ich freue mich sehr, das Team in dieser aufregenden Phase bei der Vermarktung unseres preisgekrönten Sortiments aus herausragenden Bieren, Weinen und Spirituosen im Vereinigten Königreich und insbesondere in Schottland verstärken zu dürfen."

Weitere Informationen finden Sie unter www.rokstars.com sowie www.rokdrinks.com und www.roksolidfinance.com

