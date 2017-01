DGAP-News: ROK Stars unterzeichnet Liefervereinbarung mit ZGM zwecks Erweiterung des Portfolios von ROK Drinks (deutsch)

ROK Stars unterzeichnet Liefervereinbarung mit ZGM zwecks Erweiterung des Portfolios von ROK Drinks

ROK Stars unterzeichnet Liefervereinbarung mit ZGM zwecks Erweiterung des Portfolios von ROK Drinks

16.01.2017





ROK Stars unterzeichnet Liefervereinbarung mit ZGM zwecks Erweiterung des Portfolios von ROK Drinks

Montag, den 16. Januar 2017

ROK Stars PLC, das gemeinsam vom US-Milliardär John Paul DeJoria und dem britischen Unternehmer Jonathan Kendrick gegründete Unternehmen für Verbraucherprodukte, hat mitgeteilt, dass seine ROK Drinks-Sparte eine Vereinbarung mit einem führenden deutschen Weinlieferanten unterzeichnet hat, um sein Bier- und Weinsortiment zu erweitern.

Das 1886 von Jacob Zimmermann gegründete und immer noch im Familienbesitz befindliche Unternehmen Zimmermann-Graeff & Müller, das heute unter dem Kürzel ZGM bekannt ist, ist eine der führenden europäischen Weinkellereien mit eigenem Abfüllbetrieb und entwickelt neue Getränke.

ZGM, das seinen Sitz in Zell im Moseltal hat, beschäftigt derzeit 285 Mitarbeiter und weist einen Jahresumsatz von über 180 Millionen Euro auf.

"Wir sind ständig dabei, weltweit neue Verkaufskanäle für unser bestehendes Portfolio an preisgekrönten Bieren, Whiskeys, Gins und Wodkas zu erschließen. Natürlich suchen wir auch nach neuen und aufregenden Getränken, mit denen wir unser Sortiment ergänzen können. In Zusammenarbeit mit ZGM werden wir dieses Jahr mehrere neue Getränke in den Kategorien Wein, alkoholfreie Weine und Mischgetränke einführen, worüber wir uns jetzt schon freuen", erklärte Jonathan Kendrick.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.rokdrinks.com/

