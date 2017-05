DGAP-News: ROK Stars kündigt neues Etikettendesign und neue Verschlüsse für Bogart's Gin, Rum und Vodka an (deutsch)

ROK Stars kündigt neues Etikettendesign und neue Verschlüsse für Bogart's Gin, Rum und Vodka an

ROK Stars, das gemeinsam von John Paul DeJoria und Jonathan Kendrick gegründete Unternehmen für Verbraucherprodukte und Umwelttechnologie, hat bekanntgegeben, dass es für Bogart's Gin, Bogart's Rum und Bogart's Vodka das Etikettendesign umgestaltet und die Verschlüsse verbessert hat.

Das Bogart's Spirits-Portfolio entspringt einer Partnerschaft zwischen ROK Drinks und dem Humphrey Bogart Estate.

Jonathan Kendrick, Vorsitzender von ROK Stars, gab zu den neuen Designs folgenden Kommentar ab: "Wir verfügen mit Humphrey Bogart über einen hervorragenden Markennamen in Verbindung mit unserem ausgezeichneten Gin, Rum und Wodka, so dass es nur logisch ist, dass wir stets nach einer Verbesserung der Präsentationsweise unserer Spirituosen streben. Wir sind der Ansicht, dass die neuen Designs den Glamour und Stil von Hollywood zu seinen Glanzzeiten besser widerspiegeln und in den Warenregalen noch mehr ins Auge springen werden als zuvor."

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.rokstars.com, www.rokdrinks.com und www.bogartspirits.com

