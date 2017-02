DGAP-News: ROK Stars gibt die Ernennung von Lee Barber zum Vertriebsleiter von ROK Drinks bekannt (deutsch)

ROK Stars gibt die Ernennung von Lee Barber zum Vertriebsleiter von ROK Drinks bekannt

DGAP-News: ROK Stars PLC / Schlagwort(e): Personalie ROK Stars gibt die Ernennung von Lee Barber zum Vertriebsleiter von ROK Drinks bekannt

14.02.2017 / 11:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

ROK Stars gibt die Ernennung von Lee Barber zum Vertriebsleiter von ROK Drinks bekannt

14. FEBRUAR 2017

ROK Stars PLC, das gemeinsam vom US-Milliardär John Paul DeJoria und dem britischen Unternehmer Jonathan Kendrick gegründete Unternehmen für Verbraucherprodukte, hat die Ernennung des britischen Branchenkenners zum Vertriebsleiter seiner ROK Drinks-Sparte bekannt gegeben.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Vereinigten Königreich, davon die letzten 12 Jahre bei Carlsberg UK (zuletzt ebenfalls in der Position als Vertriebsleiter), wird Lee die Verantwortung für die Vertriebsaktivitäten von ROK Drinks übernehmen. Dabei werden seine hervorragenden Branchenkenntnisse und Beziehungen dazu beitragen, den Vertrieb des ROK Drinks-Portfolios weiter anzukurbeln, das neben Bier der 700 Jahre alten Aktienbrauerei Kaufbeuren (ABK) den von Produzenten weltweit bezogenen Graffiti Wine, Bogart's Spirits aus Kalifornien und Bandero Tequila aus Mexiko umfasst.

Lee kommentierte dies wie folgt: "Ich freue mich, ROK Drinks in dieser faszinierenden und aufregenden Phase ihres Wachstums und ihrer Entwicklung verstärken zu dürfen. ROK Drinks beweist echten Unternehmergeist und hat ein fantastisches Portfolio entwickelt, zu dem Biere unserer historischen Brauerei in Bayern, Bogart's Spirits von unserer Destillerie in Kalifornien sowie eine Palette von Weinen aus weniger bekannten Weinbauregionen wie Mumbai in Indien gehören. Ich freue mich darauf, mit unseren Hauptpartnern zusammen zu arbeiten, um die Verfügbarkeit und die Präsenz aller unserer Marken zu steigern und zugleich langfristige Beziehungen aufzubauen, die unser Markenprofil stärken und zugleich unsere Pläne, auf die Kunden zuzugehen, unterstützen."

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rokstars.com und www.rokdrinks.com

---------------------------------------------------------------------------

14.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

544335 14.02.2017