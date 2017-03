DGAP-News: ROK Stars gibt ACE Distributing als neuen Vertriebspartner an der amerikanischen Ostküste für ABK-Bier und Bogart Spirits bekannt (deutsch)

ROK Stars gibt ACE Distributing als neuen Vertriebspartner an der amerikanischen Ostküste für ABK-Bier und Bogart Spirits bekannt

ROK Stars, das von John Paul DeJoria und Jonathan Kendrick gegründete Unternehmen für Verbraucherprodukte und Umwelttechnologie, hat bekannt gegeben, dass seine ROK Drinks-Sparte eine Vereinbarung mit ACE Distributing zum Vertrieb von Bogart Spirits und ABK-Bier getroffen hat.

ACE Distributing ist ein Großhändler für Spirituosen, Wein und Mischgetränke, der lizenzierte Einzelhändler, Restaurants und Clubs in New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut und Rhode Island beliefert.

Gleichzeitig mit dem Ausbau des Vertriebs von ABK und Bogart's in den USA wurde das ABK-Portfolio auch durch neue Biere und Verpackungen erweitert, einschließlich Schwarz Black Lager sowie Edel, Hell und Pilsner als Fassbier in recyclebaren Fässern. Diese neuen Angebote kommen zu den in Flaschen abgefüllten ABK-Hauptprodukten Hell, Edel & Rose in Vierer- und Sechserpacks hinzu.

Das in der historischen, 700 Jahre alten Brauerei in Kaufbeuren gebraute ABK-Bier gehört mit mehreren Goldmedaillen vom World Beer Cup und den European Beer Star Awards zu den am meisten prämierten Bieren in der Geschichte des Bierbrauens.

Bogart Spirits werden in der ROK-Destillerie in Kalifornien hergestellt, die kürzlich ausgebaut wurde, um der Kundennachfrage gerecht zu werden. Neben Gin und Wodka wird ROK Drinks sein Bogart Spirits-Portfolio um Rum und Whiskey erweitern.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ACE Distributing, da sie unsere Begeisterung für den Vertrieb im Osten der USA teilen", erklärte Jonathan Kendrick, Vorsitzender von ROK Stars. "Durch die Kooperation mit ACE Distributing können Einzelhändler und Verbraucher Zugang zur 700 Jahre alten bayrischen Brautradition von ABK erhalten und durch unser Spirituosenportfolio am Vermächtnis der Hollywoodlegende Humphrey Bogart teilhaben."

