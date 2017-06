DGAP-News: ROK Stars feiert Erfolg von ABK-Bier bei der SIAL Food & Beverage Fair in Shanghai (deutsch)

ROK Stars feiert Erfolg von ABK-Bier bei der SIAL Food & Beverage Fair in Shanghai

ROK Stars feiert Erfolg von ABK-Bier bei der SIAL Food & Beverage Fair in Shanghai

Absatz von ABK-Bier in China übertrifft weiterhin alle Prognosen

ROK Stars, das gemeinsam von John Paul DeJoria und Jonathan Kendrick gegründete Unternehmen für Verbraucherprodukte und Umwelttechnologie, gab bekannt, dass seine jüngste Präsentation der ABK-Biere bei der SIAL Food & Drinks Fair in Shanghai im Mai ein Erfolg war.

Die SIAL ist mit 3.000 Ausstellern und 80.000 Fachbesuchern die größte asiatische Lebensmittel- und Getränkemesse.

Das in der historischen, 700 Jahre alten Brauerei in Kaufbeuren gebraute ABK-Bier ist mit mehreren Goldmedaillen beim World Beer Cup und bei den European Beer Star Awards eines der am meisten prämierten Biere in der Geschichte des Bierbrauens.

"Wir waren sowohl bei der kürzlich durchgeführten Chengdu-Messe als auch bei der SIAL in Shanghai sehr erfolgreich und liegen daher deutlich über unseren Absatzprognosen für ABK-Bier in China", erklärte Jonathan Kendrick, Vorsitzender von ROK Stars. "Die chinesischen Biertrinker schätzen die Geschichte und die Tradition unserer 700 Jahre alten Brauerei sowie die Qualität unserer vielfach ausgezeichneten Biere."

