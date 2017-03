DGAP-News: ROK Stars PLC: ROK Stars präsentiert sein ABK-Bier auf der China Food & Drinks Fair in Chengdu (deutsch)

ROK Stars PLC: ROK Stars präsentiert sein ABK-Bier auf der China Food & Drinks Fair in Chengdu

^ DGAP-News: ROK Stars PLC / Schlagwort(e): Sonstiges ROK Stars PLC: ROK Stars präsentiert sein ABK-Bier auf der China Food & Drinks Fair in Chengdu

23.03.2017 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

ROK Stars präsentiert sein ABK-Bier auf der China Food & Drinks Fair in Chengdu

ROK Stars, das von John Paul DeJoria und Jonathan Kendrick gegründete Unternehmen für Verbraucherprodukte und Umwelttechnologie, hat bekanntgegeben, dass sein chinesischer Vertriebspartner das ABK-Bier auf der heute, am 23. März 2017, beginnenden Messe ,China Food & Drinks Fair' in Chengdu präsentieren wird. Dies ist Teil der Unternehmensstrategie, den Vertrieb und Absatz von ABK-Bier in China weiter zu steigern.

Das in der historischen, 700 Jahre alten Brauerei in Kaufbeuren gebraute ABK-Bier gehört mit mehreren Goldmedaillen beim World Beer Cup und den European Beer Star Awards zu den am meisten prämierten Bieren in der Geschichte des Bierbrauens.

"Wir sehen China als einen wichtigen Markt für das ABK-Bier an und haben schon zahlreiche Container dorthin versandt, während weitere Container derzeit gerade auf dem Weg dorthin sind. Die Präsentation auf führenden Fachmessen ist entscheidend für unseren Erfolg und den weiteren Ausbau des Vertriebs unserer Biere", erklärte Jonathan Kendrick, Vorsitzender von ROK Stars.

Weitere Informationen finden Sie unter http://10times.com/china-food-drinks-fair

---------------------------------------------------------------------------

23.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

557159 23.03.2017

°