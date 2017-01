DGAP-News: ROK Stars PLC: ROK Stars kündigt das revolutionäre solargetriebene Wasseraufbereitungs- und Kochsystem PURE ROK an (deutsch)

ROK Stars PLC: ROK Stars kündigt das revolutionäre solargetriebene Wasseraufbereitungs- und Kochsystem PURE ROK an

5. Januar 2017

ROK Stars PLC, das Unternehmen für Verbraucherprodukte und Umwelttechnologie, das gemeinsam von John Paul DeJoria und Jonathan Kendrick gegründet wurde, hat sein neu entwickeltes Produkt vorgestellt: PURE ROK, ein revolutionäres solargetriebenes Wasseraufbereitungs- und Kochsystem.

Nach Schätzungen verfügen 1,1 Milliarden Menschen in den Entwicklungsländern nicht über einen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser. Als direkte Folge davon sterben jeden Tag ungefähr 6000 Menschen durch Krankheiten, die auf den Verbrauch von verunreinigtem Wasser zurückzuführen sind.

Somit stirbt alle 15 Sekunden eine Person an diesen Folgen.

PURE Rok, das einen Beitrag zur Abhilfe bei der globalen Trinkwasserkrise leisten soll, ist ein tragbares und sehr effizientes Komplettsystem zur Wasseraufbereitung und zum Kochen. Es erhitzt Wasser in weniger als zwei Stunden auf eine Temperatur, welche die schädlichen Bakterien in kontaminiertem Wasser abtötet.

Darüber hinaus sind die Geräte mit einzelnen Kochutensilien aus Edelstahl ausgestattet, die es den Menschen ermöglichen, Essen zu kochen, ohne auf Holz, Kohle, Gas oder Strom zurückgreifen zu müssen.

Somit bietet PURE ROK eine Lösung für das schwerwiegende Umweltproblem, das auf die Verwendung natürlicher Ressourcen wie Bäume als Brennholz zurückzuführen ist.

Jonathan Kendrick, der Vorsitzende von ROK Stars, erklärte: "PURE ROK stellt eine bahnbrechende Produktlösung in Hinblick auf den enormen Bedarf in vielen Entwicklungsländern nach einer Möglichkeit zur kostengünstigen Wasseraufbereitung und zum Kochen ohne Einsatz von Umweltressourcen dar. John Paul und ich haben daher beschlossen, mit PURE ROK ein Zeichen zu setzen, um positive Veränderungen für die einzelnen Menschen und die Umwelt im Allgemeinen zu bewirken."

ROK Stars wurde gemeinsam von John Paul DeJoria, bekannt als "Amerikas beliebtester Unternehmer", und dem britischen Unternehmer Jonathan Kendrick gegründet. John Paul DeJoria ist als Mitbegründer von Paul Mitchell bekannt, dem größten Haarpflegeunternehmen in privater Hand in ganz Nordamerika, sowie als Mitbegründer von Patron Tequila. Kendrick und DeJoria waren in den letzten zwölf Jahren Geschäftspartner bei zahlreichen Wirtschaftsunternehmen und teilen eine Leidenschaft für die Umwelt und die Wohltätigkeit im Allgemeinen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.purerok.com www.rokstars.com

