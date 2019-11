DGAP-News: RIB Software SE: Verleihung des Walter-Gropius-Preises in Hongkong: Klaus Wowereit, Prof. Dr. Rüdiger Grube und Prof. Martin Fischer sind die ersten Preisträger (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

RIB Software SE: Verleihung des Walter-Gropius-Preises in Hongkong: Klaus Wowereit, Prof. Dr. Rüdiger Grube und Prof. Martin Fischer sind die ersten Preisträger

DGAP-News: RIB Software SE

RIB Software SE: Verleihung des Walter-Gropius-Preises in Hongkong: Klaus

Wowereit, Prof. Dr. Rüdiger Grube und Prof. Martin Fischer sind die ersten

Preisträger (News mit Zusatzmaterial)

18.11.2019 / 08:45

18-November-2019

RIB Software SE: Verleihung des Walter-Gropius-Preises in Hongkong: Klaus

Wowereit, Prof. Dr. Rüdiger Grube und Prof. Martin Fischer sind die ersten

Preisträger

Preis wird erstmals durch den CEO der RIB Software SE, Thomas Wolf,

verliehen.

Anlässlich des 100. Jahrestages der Gründung des Bauhauses, wurde in

Hongkong dieses Jahr erstmals der Walter-Gropius-Preis an Vordenker und

Visionäre, die einen prägenden Einfluss auf das Leben des 21. Jahrhunderts

gehabt haben, verliehen. Die Preisverleihung fand im Rahmen des iTWO Bauhaus

4.0 Masters Summit, der durch das deutsche Softwareunternehmen RIB Software

SE in Hongkong veranstaltet wurde, statt.

Walter Gropius war ein deutscher Architekt und Mitbegründer der

Bauhaus-Bewegung, die 1919 in Weimar ihre Anfänge fand und durch

außergewöhnliche Designs, Architektur und Städtebau gemäß dem Leitsatz "form

follows function" ("die Form folgt der Funktion") weltweiten Einfluss

entwickelte. Gropius gilt neben Ludwig Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright

und Le Corbusier als Mitbegründer der modernen Architektur.

Im Zeitalter der Digitalisierung erlangt die Bauhaus-Bewegung neue

Bedeutung. Hierzu hat die RIB Software SE, die mit mehr als 1.500

Mitarbeitern global neue Technologien zur digitalen Transformation der

Baubranche entwickelt und vertreibt, unter Leitung ihres CEO Thomas Wolf die

Bauhaus 4.0 Initiative ins Leben gerufen. Die ursprünglichen Gründer des

Bauhauses verstanden es in ihrem Schaffen Handwerk, Kunst und Nachhaltigkeit

zu vereinen und fassten dies im Bauhaus-Manifest durch den Satz "Das Endziel

aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau!" zusammen. In Schulen der Kunst

und Architektur wurden junge Menschen in der Gestaltung von funktionalen,

nachhaltigen und künstlerischen Produkten unterrichtet. Die Bauhaus 4.0

Initiative greift diesen Gedanken auf und setzt es sich zum Ziel

Digitalisierung zur Kunst werden zu lassen, um so im Einklang von

Technologie, Kunst und Handwerk die Herausforderungen des 21. Jahrhundert,

insbesondere den Generationenkonflikt und Klimawandel, zu lösen. Hierzu

plant die Initiative einhundert Bauhaus 4.0 Schulen weltweit zu gründen, um

eine neue Ästhetik, aufbauend auf digitalen Technologien, zu schaffen.

Eine hochkarätige Jury wählte drei herausragende Persönlichkeiten für ihre

Beiträge zur Transformation der Infrastruktur, der Stadt und der Forschung

als Preisträger des Walter-Gropius-Preises:

Klaus Wowereit, ehemaliger regierender Bürgermeister von Berlin, dem es

während seiner Amtszeit gelungen ist, Berlin als attraktivsten Standort

Europas für junge, kreative Menschen und Start-Ups zu etablieren. Prof. Dr.

Rüdiger Grube, ehem. Vorstandsvorsitzender der Deutsche Bahn AG, der während

seiner Zeit an der Spitze der Deutschen Bahn, die Digitalisierung und

Modernisierung der Infrastruktur entscheidend vorangebracht hat. Prof.

Martin Fischer, Professor an der Universität Stanford, der durch seine

Forschung und Publikationen zu den Themen virtuelles Bauen und Integrated

Project Delivery, das Denken, wie effizienter gebaut werden kann,

entscheidend geprägt hat.

Die Preisträger entschieden sich gemeinsam das Preisgeld i.H.v. circa 3.500

EUR karikativen Zwecken in Hongkong zu Gute kommen zu lassen.

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen

konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für

Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt.

iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit

erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration

für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc.

Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB

Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und

Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein

Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die

RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und

wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt.

Mit über 1.500 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten weltweit zielt RIB

darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten

digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/ribsoftware/914931.html

Bildunterschrift: Award of the Walter-Gropius-Prize in Hong Kong

