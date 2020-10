DGAP-News: RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen MTWO Phase-III-Auftrag (Nr. 31 / 2020) (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

07. Oktober 2020

Stuttgart, Deutschland 07. Oktober 2020. Die RIB Software SE, weltweit

führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die

Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines MTWO Phase-III-Auftrags bekannt.

Der Kunde ist eines der führenden Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz

mit Aktivitäten im Hoch- und Tiefbau in der Schweiz, in Deutschland und in

Österreich.

Michael Woitag, COO der RIB-Gruppe: "Unser Kunde arbeitet bereits

erfolgreich mit iTWO in der RIB MTWO-Cloud unter Microsoft Azure und hat das

System sukzessive erweitert, um sämtliche Prozesse durchgängig zu

digitalisieren und die RIB-Plattform als unternehmensweite Gesamtlösung

einzusetzen. Mit dem aktuellen Vertragsabschluss wurden der Funktionsumfang

und die Nutzeranzahl weiter ausgebaut, sodass nun alle Mitarbeiter des

schweizerischen Bauunternehmens weltweit mit iTWO 4.0 arbeiten werden. Die

RIB-Plattform unterstützt die Anwender beim kompletten Bauprozess von der

Ausschreibung bis hin zur Projektabwicklung. Zu den Neuerungen gehören unter

anderem die mobile Erfassung sowie die detailreiche Auswertung des aktuellen

Baustellengeschehens mit iTWO site und iTWO Bi+. Als starker Partner werden

wir auch weiterhin unseren Kunden bestmöglich bei seiner zielgerichteten

Digitalisierung unterstützen."

Erik von Stebut, Managing Director der RIB Deutschland: "Unsere Kunden sind

für uns Partner und gemeinsam entwickeln wir die RIB Software permanent

weiter. Besonders gefreut haben wir uns in der Zusammenarbeit mit einem der

größten Baudienstleister im DACH-Markt (Deutschland, Österreich, Schweiz)

darüber, dass die neuen webbasierten Module für die Baustelle und das BI

Controlling zukünftig allen Mitarbeitern unseres Partners zur Verfügung

stehen werden. Es werden damit weitere wesentliche Prozesse unseres Kunden

digitalisiert und RIB unterstützt ihn maßgeblich und zukunftsorientiert in

der Optimierung seines eigenen Business."

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen

konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für

Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt.

iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit

erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration

für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc.

Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB

Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und

Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein

Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die

RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und

wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt.

Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf

ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten

digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

°