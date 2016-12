DGAP-News: RIB Software AG (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 32 / 2016) mit der Bauunternehmung August Mainka GmbH & Co KG. (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

21-Dezember-2016

RIB Software AG (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 32 / 2016) mit der Bauunternehmung August Mainka GmbH & Co KG.

Stuttgart, 21. Dezember 2016. Die RIB Software AG, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technology, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der Bauunternehmung August Mainka GmbH & Co KG bekannt.

Mainka ist ein inhabergeführtes mittelständisches Bauunternehmen mit Sitz in Lingen, das sich auf industrielle Projekte unter komplexen Rahmenbedingungen spezialisiert hat. Das Unternehmen versteht sich als Marktführer im Bereich Arbeitssicherheit am Bau und realisiert mit seinen ca. 600 Mitarbeitern (in der Unternehmensgruppe) Industriebauprojekte mit höchsten Sicherheitsstandards in jeder Art und Größe.

Dr. Hans-Peter Sanio, Mitglied des Vorstandes der RIB Gruppe kommentiert: "Wir freuen uns sehr, Mainka als weiteren Kunden für unsere iTWO 4.0 End- to-End Unternehmenslösung gewonnen zu haben. Gegenstand der vertraglichen Vereinbarungen mit Mainka ist auch eine weiterführende Technologiepartnerschaft zur Optimierung von Best-Practice-Prozessen für die mittelständische Bauwirtschaft. Wir versprechen wir uns aus der Zusammenarbeit mit Mainka sehr gute Denkanstöße, wie wir unsere iTWO 4.0 Plattform für den innovativen Mittelstand weiter optimieren können."

Dr. Andreas Mainka, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bauunternehmung August Mainka GmbH & Co KG: "Nach einem umfangreichen Evaluierungsprozess verschiedener Bausoftwarelösungen haben wir uns für die iTWO 4.0 Plattform von RIB vor allem deshalb entschieden, weil uns die in iTWO 4.0 umgesetzten hochmodernen und innovativen Ansätze besonders gut gefallen haben. Wir sehen in der Zusammenarbeit mit RIB und durch den Einsatz der iTWO 4.0 Technologie gute Möglichkeiten unsere Geschäftsprozesse weiter zu optimieren und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern".

Über Mainka

Mainka baut industrielle Projekte wie Kraftwerke, Produktionsgebäude, Lagerhallen, Labor- und Verwaltungsgebäude und führt die entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen wie Straßenbauarbeiten, Parkplatzgestaltung, Rohrleitungsarbeiten und Erdarbeiten aus. Das Unternehmen versteht sich als Fachbetrieb für Bauarbeiten unter besonders hohen Sicherheitsanforderungen und ist schwerpunktmäßig für die chemische Industrie, die Energiewirtschaft und die Speziallogistik tätig. Im besonderen Fokus stehen alle Kunden, die bei Ihrem Bauprojekt auf eine qualitativ hochwerte Bauausführung und ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit Wert legen. Auf Wunsch übernimmt Mainka auch Planungsleistungen für Teilbereiche oder Gesamtprojekte. Das Leistungsspektrum umfasst im Wesentlichen Schlüsselfertigbau, Beton- und Ingenieurbau, Asphaltbau, Tiefbau und Rohrleitungsbau und Industrieunterhaltung

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software AG ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/ cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software AG Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 700 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC.

