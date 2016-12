DGAP-News: RIB Software AG (RIB) unterzeichnet einen Phase-III-Auftrag (Nr. 33 / 2016) mit der BESIX Gruppe, dem größten belgischen Baukonzern (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

23-Dezember-2016

RIB Software AG (RIB) unterzeichnet einen Phase-III-Auftrag (Nr. 33 / 2016) mit der BESIX Gruppe, dem größten belgischen Baukonzern

Stuttgart, Deutschland, 23. Dezember 2016. Die RIB Software AG, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technology, gab heute den Abschluss eines Phase-III-Auftrags für iTWO 4.0 mit der BESIX Gruppe, dem größten belgischen Baukonzern, bekannt.

BESIX hat das Ziel, mit iTWO 4.0 eine webbasierte End-to-End Unternehmenslösung in der gesamten Gruppe zu implementieren, die ein hocheffizientes integriertes Projekt- und Enterprise Management auf einer einheitlichen modellbasierten Big Data Plattform sicherstellt. Zusätzlich wurde eine Technologiepartnerschaft für die Bereiche Logistik und Warehouse vereinbart, aus der beide Unternehmen Mehrwerte generieren wollen.

Michael Sauer, CFO von RIB: "Wir sind sehr stolz, dass sich ein weiterer führender Baukonzern in Europa für die iTWO 4.0 Technologie entschieden hat. Unser Ziel ist es, die BESIX Gruppe als Technologiepartner auf dem Weg zu einem der fortschrittlichsten Unternehmen der Baubranche zu begleiten. Mit der konsequenten Integration der virtuellen und physikalischen Bauprozesse hat sich BESIX für einen Weg entschieden, der das Unternehmen bestens auf die digitalen Herausforderungen von Baukonzernen im 21. Jahrhundert vorbereitet."

Michel Moser, CFO von BESIX: "Wir haben uns für RIB entschieden, weil die in iTWO 4.0 abgebildeten Businessprozesse, insbesondere der 5D Ansatz und die webbasierte Technologie große Potenziale bieten, unsere Geschäftsprozesse bei der Planung und Steuerung unserer Projekte weiter zu optimieren. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit RIB und werden im Rahmen einer Technologiepartnerschaft auch unser Know-how in zukünftige Weiterentwicklungen der iTWO 4.0 Plattform einbringen."

Über die BESIX Gruppe

Die BESIX Gruppe ist der größte Konzern in Belgien, der in den Sektoren Gebäudebau, Konzession und Immobilienentwicklung tätig ist. BESIX positioniert sich als Multi-Service-Gruppe für verschiedenste Projektgrößen. Die Gruppe wurde 1909 gegründet und ist seitdem stetig und eindrucksvoll gewachsen. Die NV BESIX SA, ihre größte Tochtergesellschaft, ist in praktisch allen Bereichen des Bauwesens tätig. Neben den Aktivitäten von BESIX und den anderen Tochtergesellschaften Cobelba, Jacques Delens, Socogetra, Vanhout, Wust, Franki Foundations, BESIX Park, BESIX RED, Lux TP, West Construct in den Benelux-Ländern und in Frankreich, ist die Gruppe in Osteuropa, Nord- und Zentralafrika, dem Mittleren Osten über Six Construct, in Zentralasien sowie in Australien vertreten. Im Jahr 2015 erzielte der Konzern einen Umsatz von 2,2 Mrd. EUR. BESIX beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter in 21 Ländern auf 5 Kontinenten.

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software AG ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/ cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software AG Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 700 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC.

