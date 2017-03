DGAP-News: RIB Software AG (RIB) unterzeichnet einen Phase-III-Auftrag (Nr. 14 / 2017) mit Carillion plc, einem führenden britischen integrierten Support-Services / Bauunternehmen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

31-März-2017

RIB Software AG (RIB) unterzeichnet einen Phase-III-Auftrag (Nr. 14 / 2017) mit Carillion plc, einem führenden britischen integrierten Support-Services / Bauunternehmen

Stuttgart, Deutschland, 31. März 2017. Die RIB Software AG, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data Technology, gab heute den Abschluss eines Phase-III-Auftrags mit Carillion plc, einem führenden britischen integrierten Support-Services / Bauunternehmen bekannt. Mit der iTWO-Plattform zielt das Unternehmen darauf ab, eine hochmoderne, webbasierte End-to-End Enterprise-Lösung im gesamten Unternehmen zu implementieren, die ein hocheffizientes, integriertes Projekt- und Unternehmensmanagement auf einer einheitlichen, modellbasierten Big Data Plattform bietet.

Mads Bording, CEO von RIB Nordics erklärt: "Wir freuen uns, dass sich ein weiteres führendes Bauunternehmen in Europa für die iTWO-Technologie entschieden hat. Unser Ziel ist es, den Kunden auf dem Weg zu einem der modernsten Unternehmen der Bauindustrie zu begleiten. Mit neuen Denk- und Arbeitsweisen sowie neuen Technologien und der konsequenten Integration von virtuellen und physikalischen Bauprozessen sind wir überzeugt, dass das Unternehmen optimal auf die derzeitigen Herausforderungen von Bauunternehmen in Bezug auf die Digitalisierung und Industrialisierung vorbereitet ist."

Ignacio Llorden, Group CIO von Carillion plc, kommentiert: "Nach einem intensiven Auswertungsprozess unterschiedlicher Softwarelösungen haben wir uns aufgrund der hochmodernen und innovativen Ansätze in iTWO 4.0, insbesondere dem 5D-Ansatz und der webbasierten Technologie, für RIB entschieden. Wir sind der Meinung, dass iTWO ein enormes Potenzial bietet, unsere Geschäftsprozesse bei der Planung und Steuerung unserer Projekte weiter zu optimieren. Durch die Implementierung der Softwarelösungen von RIB erwarten wir hervorragende Chancen, unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter auszubauen und unsere Marktposition zu erweitern."

Über Carillion

Carillion ist ein führendes, integriertes Support-Dienstleistungsunternehmen mit einem umfangreichen Portfolio an Public Private Partnership-Projekten, umfangreichen Konstruktionskapazitäten und einer branchenführenden Fähigkeit, nachhaltige Lösungen zu liefern. Die Gruppe erzielte im Jahr 2016 einen Jahresumsatz von rund 5,2 Milliarden £, beschäftigt rund 48.500 Mitarbeiter und operiert in ganz Großbritannien, dem Mittleren Osten und Kanada.

Der Konzern verfügt über vier Geschäftsfelder:

Support services - Dazu gehören Facility Management, Facility services, Energiedienstleistungen, Versorgungsdienstleistungen, Straßenwartung, Bahndienstleistungen sowie Consulting Dienstleistungen in Großbritannien, Kanada und dem Nahen Osten.

Public Private Partnership (PPP) Projekte - Dazu gehören die Investitionstätigkeiten in PPP-Projekte für Regierungsgebäude und Infrastruktur, vor allem in den Bereichen Verteidigung, Gesundheit, Bildung und Verkehr in Großbritannien und Kanada.

Baudienstleistungen im Mittleren Osten - Dazu gehören Hoch- und Tiefbau-Aktivitäten im Nahen Osten.

Baudienstleistungen (ohne den Mittleren Osten) - Dazu gehören Hoch-, Tiefbau und Entwicklungsaktivitäten in Großbritannien sowie Bautätigkeiten in Kanada.

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software AG ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz-/cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software AG Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 700 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC.

