DGAP-News: Die RIB Gruppe hat den dritten MTWO MSP Partnervertrag und strategische Investition (3/3-5 2018 aus der Kapitalerhöhung im März 2018) mit SaaSplaza, einem führenden Microsoft Gold zertifizierten Partner mit Sitz in Amsterdam, unterzeichnet (deu

Die RIB Gruppe hat den dritten MTWO MSP Partnervertrag und strategische Investition (3/3-5 2018 aus der Kapitalerhöhung im März 2018) mit SaaSplaza, einem führenden Microsoft Gold zertifizierten Partner mit Sitz in Amsterdam, unterzeichnet

06.11.2018 / 09:45

06. November 2018

Amsterdam, Niederlande, 06. November 2018. RIB Software SE, der weltweit

führende Anbieter der iTWO 5D BIM Cloud Enterprise Technologieplattform für

die Bau- und Immobilienbranche, gab heute die Unterzeichnung der dritten

MTWO MSP (Managed Service Provider) Partnerschafts- und

Investitionsvereinbarung mit SaaSplaza, dem weltweit führenden

Cloud-Anbieter von Microsoft Azure and Dynamics Services mit Niederlassungen

auf der ganzen Welt und Kunden in 80 Ländern, bekannt.

Diese Investition schließt an die vorherigen Investitionen von RIB in ICS in

Amerika und A2K in Australien an und setzt die MTWO-Initiative mit Microsoft

nach der im ersten Halbjahr 2018 durchgeführten Kapitalerhöhung fort, um die

weltweit erste vertikale Cloud für die Bau- und Immobilienbranche

aufzubauen, die im Jahr 2017 eine Größe von 10 Billionen US-Dollar oder 14%

des globalen BIP erreichte und laut einem Bericht des McKinsey Global

Institute bis 2025 auf 14 Billionen US-Dollar wachsen dürfte.

SaaSplaza hat über 300 Partner, sowohl VARs als auch ISVs von Dynamics und

allgemeinen Softwarelösungen. Seit 2008 hat das Unternehmen erfolgreich ein

globales Cloud Services Business in den Microsoft-Regionen in Europa,

Südostasien, China, im Pazifikraum, Kanada, den USA und Lateinamerika

aufgebaut. SaaSplaza verfügt über Niederlassungen in Amsterdam, München,

Toronto, San Diego, Shanghai, Singapur und Sydney. Für 2018 erwartet

SaaSplaza ein positives EBIT/DA-Ergebnis von 1,5 Mio. EUR, basierend auf

einem starken Wachstum bei Managed Azure Services für Softwareunternehmen

und Konzerne.

Im Rahmen der Vereinbarung wird RIB insgesamt 13,5 Mio. EUR für 100% der

SaaSplaza-Anteile investieren, basierend auf einem 9-fachen EBIT/DA des

Jahres 2018. Für SaaSplaza bedeutet diese Akquisition eine Ausweitung der

Strategie, ein weltweit führender Anbieter von Microsoft Cloud Services zu

sein. Die Kombination mit RIB stärkt die Position von SaaSplaza als globaler

Cloud Partner, wovon die SaaSplaza Partner und Kunden auf vielfältige Weise

profitieren werden. RIB wird die globale Präsenz von SaaSplaza nutzen, um

ein umfangreiches Team aufzubauen, welches sich auf die Lieferung von MTWO

an seine bestehenden und neuen Kunden konzentriert. Diese Investition stellt

einen effizienten Ansatz für RIB dar, um die Einführung von MTWO zu

beschleunigen, da SaaSplaza über ein hohes Maß an Expertise als Managed

Service Provider für Microsoft Azure und Dynamics 365 verfügt. SaaSplaza hat

umfangreiche Fähigkeiten, MTWO-Usern automatisierte Dienste wie Performance

Monitoring, Datensicherheit und Datenwiederherstellung, 24/7 Follow the Sun

Support, Incident Handling, Environment Maintenance, iTWO Instance-Update,

Datenmigration und -analyse mit Reports und kontinuierlichen Verbesserungen

anzubieten. Gemeinsam streben RIB und SaaSplaza an, bis 2020 kurzfristig

10.000 MTWO-User und mittelfristig 100.000 MTWO-User zu gewinnen.

Im April 2018 haben RIB und Microsoft bekannt gegeben, mit MTWO - die

weltweit erste vertikale Cloud für die Bau- und Immobilienbranche

anzubieten. Ziel der Partnerschaft ist es Unternehmen der Branche dabei zu

helfen, Produktivitätssteigerungen durch die digitale Transformation zu

erzielen. Um die internationale Einführung der MTWO-Technologie zu

beschleunigen, hat sich RIB dazu entschlossen, ein globales

MSP-Partnernetzwerk aufzubauen und die Partner-Community von Microsoft zu

nutzen, um 100.000 User bis zum Jahr 2020 und mittelfristig bis zu 2

Millionen User zu gewinnen. Mit SaaSplaza hat RIB nun insgesamt drei

strategische Investitions- und Partnerschaftsverträge mit drei Unternehmen

in den Regionen USA, ANZ und Europa unterzeichnet und somit die MSP-Ziele

für 2018 bereits erreicht.

Tom Wolf, Chairman und CEO von RIB, kommentiert: "Die RIB-Investition in

SaaSplaza ist eine weitere spannende Entwicklung in unserem Bestreben, mit

MTWO die größte vertikale Cloud über das Microsoft MSP-Netzwerk aufzubauen.

Unser SaaSplaza M&A Deal im November folgt auf unseren A2K M&A Deal im

September und unseren ICS M&A Deal im August und wird uns nun einen

umfassenden Zugang zu SaaSplaza's weltweiter Cloud-Expertise und Services

eröffnen. RIB wird weiterhin unsere Cloud und GTM-Strategie im Zeitraum

2018-2020 umsetzen und MSP-Partner in anderen Regionen der Welt integrieren,

um die MTWO-Plattform weiteren Bau- und Immobilienunternehmen anzubieten, um

mindestens 80% des Weltmarktes Zugang zu unserer iTWO-Technologie zu

ermöglichen. Wir glauben, dass MTWO, die weltweit erste vertikale

Cloud-Plattform für die Bau- und Immobilienbranche, die passende Option für

unsere Zielkunden darstellt."

"Die Investition von RIB in SaaSplaza ist eine Bestätigung unserer

hervorragenden Position im Bereich der Managed Cloud Services. Unsere

Experten sorgen dafür, dass die Cloud-Technologie erfolgreich eingesetzt

werden kann und bieten unseren Kunden unternehmensweite Cloud-Lösungen für

geschäftskritische Anwendungen in der Microsoft Cloud. Zum einen stärkt

diese Partnerschaft die Fähigkeit, unsere Strategie für unsere bestehenden

Partner und Kunden umzusetzen. Darüber hinaus freuen wir uns, gemeinsam mit

RIB die Bauindustrie durch den Vertrieb und Support der MTWO-Technologie mit

der Microsoft Cloud zu revolutionieren", sagt Berend-Jan van Maanen, CEO von

SaaSplaza.

Über SaaSplaza

SaaSplaza ist der weltweit führende Cloud-Anbieter von Microsoft Azure und

Dynamics Services. Experten des Unternehmens beraten, konzipieren,

transformieren und managen unternehmensweite Cloud-Lösungen für

geschäftskritische Anwendungen in der Microsoft Cloud. Das Portfolio

konzentriert sich auf Azure Services, Dynamics Cloud Solutions und

CSP-Services. SaaSplaza ermöglicht es Partnern und ihren Kunden, sich auf

ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, so dass sie genügend Möglichkeiten haben,

Wettbewerbsvorteile, Agilität und neue Geschäftsmodelle zu schaffen. Die

passionierten Technologieexperten von SaaSplaza und die fortschrittliche

SaaSplaza CloudCARE-Methodik haben bereits 300 Partner, 800 Unternehmen und

1.600 Geschäftsanwendungen auf Microsoft Azure und Private Cloud

unterstützt. Als zuverlässiger Ansprechpartner, der stets darauf abzielt,

die Geschäftsanforderungen seiner Partner zu erfüllen, stellt SaaSplaza

sicher, dass seine Experten immer vor Ort sind und bietet rund um die Uhr

Support von 6 Büros und 11 Azure-Standorten auf der ganzen Welt - von den

USA über Europa bis Asien.

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen

konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für

Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt.

Das Flaggschiffprodukt iTWO 4.0 ist die weltweit erste 5D BIM Enterprise

Cloud-Lösung mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen,

Entwickler und Projektträger, etc. Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB

Software SE Vorreiter für Innovationen im Baubereich, für die Erforschung

und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen

zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das

Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu

gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit 1000

qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut

RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Projektentwickler, Eigentümer,

Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft,

Infrastruktur und EPC.

