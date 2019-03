DGAP-News: Die RIB Gruppe gibt ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 bekannt: Der Konzernumsatz steigt deutlich um 26,4% auf 136,9 Mio. EUR // Geplanter Umsatz von 180 Mio. EUR (+31,5%) bis 200 Mio. EUR (+46,1%) für 2019 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Die RIB Gruppe gibt ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 bekannt: Der Konzernumsatz steigt deutlich um 26,4% auf 136,9 Mio.



EUR // Geplanter Umsatz von 180 Mio. EUR (+31,5%) bis 200 Mio. EUR (+46,1%) für 2019

Die RIB Gruppe gibt ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 bekannt: Der

Konzernumsatz steigt deutlich um 26,4% auf 136,9 Mio. EUR // Geplanter

Umsatz von 180 Mio. EUR (+31,5%) bis 200 Mio. EUR (+46,1%) für 2019

29.03.2019 / 07:30

29. März 2019

Die RIB Gruppe gibt ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 bekannt: Der

Konzernumsatz steigt deutlich um 26,4% auf 136,9 Mio. EUR // Geplanter

Umsatz von 180 Mio. EUR (+31,5%) bis 200 Mio. EUR (+46,1%) für 2019.

-The re-platforming race of the software stack towards a true Cloud is on-

- In Summe steigen die jährlich wiederkehrenden Umsätze (SaaS/Cloud und

Maintenance) um 21,4% auf 57,4 Mio. EUR (ARR - Annual Recurring Revenue)

- Umsätze mit Software as a Service/Cloud steigen um 33,1% auf 17,3 Mio. EUR

- Die Maintenanceerlöse wachsen um 16,9% auf 40,1 Mio. EUR

Stuttgart, Deutschland, 29. März 2019. Die RIB Software SE, weltweit

führender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattformtechnologie, gibt

heute ihre Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2018 bekannt.

Hohes Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2018

Der Konzernumsatz konnte im Geschäftsjahr 2018 um 26,4% auf 136,9 Mio. EUR

gesteigert werden (Vorjahr: 108,3 Mio. EUR), wobei ein organisches Wachstum

von 14,4% auf 123,9 Mio. EUR erreicht wurde. Im abgelaufenen Geschäftsjahr

stiegen die jährlich wiederkehrenden Umsätze (SaaS/Cloud und Maintenance) um

21,4% auf 57,4 Mio. EUR (Vorjahr: 47,3 Mio. EUR). Die Consultingerlöse sind

um 65,3% auf 32,9 Mio. EUR gewachsen (Vorjahr: 19,9 Mio. EUR). Die

Softwarelizenzerlöse stiegen von 33,6 Mio. EUR auf 37,2 Mio. EUR (+10,7%).

In Summe konnten die Umsätze in den Bereichen Softwarelizenzen, SaaS/Cloud

und Maintenance um 16,8% auf 94,6 Mio. EUR gesteigert werden (Vorjahr: 81,0

Mio. EUR).

In unserem margenstarken Berichtssegment iTWO stieg der Umsatz deutlich um

20,5% auf 121,5 Mio. EUR (Vorjahr: 100,8 Mio. EUR), wobei ein organisches

Wachstum von 13,5% auf 114,4 Mio. EUR erzielt wurde.

Starke Margen trotz umfangreicher Investitionen

Parallel zu der Investmentphase von iTWO 5D Desktop auf die iTWO 4.0

Cloud-Plattformtechnologie und ohne einen Phase-III-Abschluss, konnte die

RIB-Gruppe eine operative EBITDA Marge von 28,3% (bereinigt um

Währungseffekte und Einmal-/Sondereffekte) im Geschäftsjahr 2018 erreichen.

Die softwarebezogene Bruttomarge liegt im Konzern weiterhin auf einem sehr

hohen Niveau von 64,1%.

Das Jahr 2018 war gekennzeichnet vor allem von hohen Investitionen im

Bereich Personal, neuen Technologien wie KI, Cloud und Mobility sowie

zukunftsorientierte Initiativen mit Top-Playern wie Microsoft. Im Jahr 2019

wird sich RIB darauf konzentrieren, die iTWO- und MTWO-User-Basis von 3.000

auf 30.000 zu erhöhen.

Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat der RIB Software SE wird der Hauptversammlung

vorschlagen, für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von

0,18 EUR an die Aktionäre auszuschütten (Vorjahr: 0,18 EUR).

Guidance für 2019

Für 2019 plant die RIB Gruppe unter der Annahme von im Übrigen stabilen

Rahmenbedingungen im Markt, Umsätze zwischen 180 Mio. EUR und 200 Mio. EUR

und ein operatives EBITDA zwischen 36 Mio. EUR und 46 Mio. EUR. In der

Guidance (EBITDA) sind bereits Start-up Kosten in Höhe von 5 Mio. EUR für

den Aufbau neuer Geschäftsfelder enthalten.

KONZERNZAHLEN IM ÜBERBLICK

Mio. EUR, falls nicht anders gekennzeichnet 2018 2017 Verände-

rung

Umsatzerlöse 136,9 108,3 26,4 %

Software Lizenzen 37,2 33,6 10,7 %

Software as a Service / Cloud und Maintenance 57,4 47,3 21,4 %

(ARR)

Software as a Service / Cloud 17,3 13,0 33,1 %

Maintenance 40,1 34,3 16,9 %

Consulting 32,9 19,9 65,3 %

E-Commerce 9,3 7,5 24,0 %

Operatives EBITDA* sowie bereinigt um YTWO** 36,7 32,1 14,3 %

in % vom Umsatz 26,8 29,6

% %

Operatives EBITDA* softwarebezogen*** 38,1 40,0 -4,8 %

in % vom Umsatz 32,6 43,1

% %

Operatives EBITDA* 38,8 39,9 -2,8 %

in % vom Umsatz 28,3 36,8

% %

Operatives EBT* 30,5 29,2 4,5 %

in % vom Umsatz 22,3 27,0

% %

Konzernjahresüberschuss 21,9 18,4 19,0 %

EK-Quote 83,6 80,5

% %

Cashflow aus der betrieblichen 30,6 22,8 34,2 %

Geschäftstätigkeit

Bruttomarge softwarebezogen*** 64,1 67,9

% %

DSO (Days-Sales-Outstanding) exkl. 75,4 77,9 -3,2 %

Akquisitionen

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter 1.038 832 24,8 %

Konzernliquidität**** 238,2 134,8 76,7 %

Aufwendungen F&E 26,0 21,4 21,5 %

F&E Quote 19,0 19,8

% %

Anzahl F&E-Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 395 336 17,6 %

* EBITDA und EBT bereinigt um: Währungseffekte (2018: +0,3; 2017: -0,1) und

Einmal-/Sondereffekte (2018: -1,2; 2017: +0,5).

** Das operative EBITDA zusätzlich bereinigt um den Ertrag in 2018 aus der

Auflösung von Umsatzabgrenzungen im Zusammenhang mit der Software Lieferung

an YTWO (+2,0) und um den Ertrag aus Software Lieferung an YTWO in 2017

(+7,8).

*** Bereinigt um die Gesellschaften xTWO GmbH (E-Commerce) und RIB U.S. Cost

Incorporated (Professional Services).

**** Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Termingelder und zur

Veräußerung verfügbare Wertpapiere.

Der vollständige Geschäftsbericht 2018 steht auf der Internetseite der RIB

Gruppe unter Investor Relations zum Download bereit.

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen

konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für

Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt.

iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit

erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration

für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc.

Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB

Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und

Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein

Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die

RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und

wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt.

Mit über 1.200 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten weltweit zielt RIB

darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten

digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: RIB Software SE

Vaihinger Str. 151

70567 Stuttgart

Deutschland

Telefon: +49 (0)711-7873-0

Fax: +49 (0)711-7873-311

E-Mail: info@rib-software.com

Internet: www.rib-software.com

ISIN: DE000A0Z2XN6

WKN: A0Z2XN

Indizes: SDAX, TecDAX,

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

