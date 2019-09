DGAP-News: Die RIB Gruppe beteiligt sich an führendem BIM Technologie Unternehmen mit über 20.000 aktiven USERN und tausenden Kunden im indischen Bauwesen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Die RIB Gruppe beteiligt sich an führendem BIM Technologie Unternehmen mit über 20.000 aktiven USERN und tausenden Kunden im indischen Bauwesen

09. September 2019

Die RIB Gruppe beteiligt sich an führendem BIM Technologie Unternehmen mit

über 20.000 aktiven USERN und tausenden Kunden im indischen Bauwesen

Nach Beteiligungen an marktführenden IT Unternehmen (MSP) in Australien

(A2K), Großbritannien (Cadline) und den USA (US CAD) vervollständigt die

Investition bei Capricot, einem der Top BIM Technologie Experten auf dem

indischen Subkontinent, die Abdeckung der Schlüsselmärkte der RIB Gruppe.

Mit den Investitionen im Gesamtvolumen von annährend 150 Millionen US Dollar

in die Firmen LevTech, Cadline, CCS, Winjit, BSD und US CAD sind damit

mittlerweile ca. 75% der 14 geplanten M&A Abschlüsse für das Jahr 2019

erfolgreich getätigt worden.

Indien ist der am schnellsten wachsende, global relevante Wirtschaftsraum

mit einem Anstieg des Bruttosozialproduktes von 7,2% im Jahr 2018 und einer

geschätzten Zunahme der Bevölkerung auf über 1,5 Milliarden Menschen im Jahr

2030. Die fünftstärkste Wirtschaftsnation der Welt beschäftigt heute über

500 Millionen Menschen. Der mit jährlich 30% am schnellsten wachsende

Bereich am Arbeitsmarkt ist die IT- Branche. Ebenfalls ist die Bauindustrie

ein Sektor mit hohen Zuwachsraten. In den nächsten Jahren wird hier ein

Marktanteil von über einer Billion US Dollar mit mehr als 50 Millionen

Beschäftigten erreicht.

Die Vision der digitalen Transformation der indischen Bauindustrie im

Bereich AEC (Architecture, Engineering, Construction) wird nun von 4

veritablen Bauhaus Meistern geteilt. Diese vier Musketiere aus Dehli,

Bangalore, Mumbai und Hyderabad bündeln ihre Kompetenz auf dem Gebiet der

BIM Softwarelösungen, wie z.B. die führende Autodesk BIM 360 Technologie,

und formen damit die größte, mit 20 Millionen USD Umsatz in 2019, profitable

BIM Software Unternehmensgruppe Indiens unter dem Namen Capricot. Mit einer

mehr als 15-jährigen Erfahrung aus über 100 Großkundenbeziehungen und der

Zusammenarbeit mit 15.000 weiteren Kunden bieten 300 hochqualifizierte

Mitarbeiter in modernen BIM Trainingszentren in Dehli, Mumbai und Bangalore

ihre Leistungen erfolgreich an.

Die Firmengründer greifen auf hochqualifizierte Master Ausbildungen aus den

Bereichen Architektur, Ingenieurwissenschaften und Elektronik zurück.

Capricot erreicht mit seinen Technologien potentiell über 50% der

potentiellen Kunden in der indischen Bauindustrie.

Die iTWO 4.0 Technologie und die MTWO Cloud Plattformtechnologie wird dem

indischen Markt über die Capricot Unternehmensgruppe angeboten. MTWO (mit

der zugrundeliegenden iTWO 4.0 Enterprise Technologie zur Integration von

aller prozessrelevanten Schritte, sowie den Kosten und der Zeitachse) bietet

in Kombination mit Autodesk BIM 360 dem Bauwesen und der gesamten

Immobilienbranche mit ihrem Technologiebedarf von geschätzten 700 Millionen

USD, zwei voll komplementäre und sofort nutzbare Cloud Plattformlösungen an.

RIB erwirbt 20% Anteile an der Firma Capricot mit dem vertraglich

gesicherten Recht die weiteren Anteile innerhalb der nächsten Jahre in die

RIB Gruppe zu konsolidieren. Die Investition entsprach dem 7-fachen des

ausgewiesenen EBITDA.

Tom Wolf: "Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den vier indischen BIM

Evangelisten und erstklassigen Unternehmern, den vier "Musketieren"

Chakresh, Venkatesh, Ramjayesh und Sharad ankündigen zu können, erfüllt mich

mit großem Stolz. Durch die Zusammenführung der RIB Teams und der

Unternehmen Capricot, Levetch und Winjit wird die Zahl der Beschäftigten und

die Kapazität auf dem indischen Subkontinent in der Bereichen Forschung und

Entwicklung, Verkauf und Consulting im Jahr 2019 die 1000er Marke

voraussichtlich überschreiten. Dadurch kommen wir der Mission der RIB, das

Bauwesen durch digitale Transformation zu erneuern und damit den zukünftigen

Generationen das Leben in bezahlbaren, smarten Wohnungen und Städten zu

ermöglichen, ein großes Stück näher. Es ist für mich eine große Ehre die

Idee des digitalen Bauhauses 4.0, der Verknüpfung von künstlicher

Intelligenz mit Kunst und Handwerk, mit Capricot in Indien Realität werden

zu lassen."

Chakresh Jain: "Die Priorität für Capricot ist es jetzt, unsere führende

Position im Bereich AEC zu festigen. Die Kombination der beiden

komplementären Plattformen von Autodesk und RIB, BIM 360 und MTWO mit der

iTWO 4.0 Technologie, könnte sehr wohl die bislang fehlende Lösung für die

indische Bauindustrie darstellen und der BIM Technologie zum Durchbruch

verhelfen. Die Aufnahme weiterer Unternehmerpersönlichkeiten in den Kreis

von großer unternehmerischer Dynamik charakterisierter agierender RIB

Führungsphilosophie erfüllt uns als Gruppe mit Stolz und bestärkt uns in dem

Vertrauen, dass besonders durch den Einsatz dieser BIM Evangelisten die

Gesellschaft den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, des sogenannten

digitalen Jahrhunderts, erfolgreich entgegen tritt."

S Venkatesh: "Der Zusammenschluss von Capricot mit einem strategischen

Investor wie der RIB Gruppe war immer eines meiner unternehmerischen Ziele

und ich freue mich auf das "Running together" mit der RIB in den kommenden

Jahren. Unser gemeinsamer Schwerpunkt besteht nun darin, einem ideenreichen

Team von Entwicklern die besten Bedingungen zur Verfügung zu stellen, um so

für beide Unternehmen, Capricot und RIB, ein erfolgreiches Wachstum zu

sichern."

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen

konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für

Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt.

iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit

erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration

für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc.

Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB

Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und

Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein

Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die

RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und

wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt.

Mit über 1.400 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten weltweit zielt RIB

darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten

digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

