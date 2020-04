DGAP-News: RIB-Aktie EUR 29,00 Angebot endet in weniger als 60 Stunden! Die RIB Software SE weist auf das Ende der Annahmefrist am Mittwoch den 22. April 2020 hin, d.h. in weniger als 60 Stunden. (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

20. April 2020

RIB-Aktie EUR 29,00 Angebot endet in weniger als 60 Stunden!

Die RIB Software SE weist auf das Ende der Annahmefrist am Mittwoch den 22.

April 2020 hin, d.h. in weniger als 60 Stunden. Bis zu diesem Zeitpunkt muss

die Mindestannahmeschwelle von 50% (plus eine RIB Aktie) erreicht sein. Ist

dies nicht der Fall, ist das Angebot zu EUR 29,00 je RIB-Aktie gescheitert.

- Annahmefrist läuft am Mittwoch den 22. April 2020 ab

- Annahmequote liegt bislang bei knapp 32,5%

Stuttgart. 20. April 2020. Die RIB Software SE weist darauf hin, dass

Annahmefrist für das Freiwillige Öffentliche Übernahmeangebot von Schneider

Electric am 22. April 2020 (24.00 Uhr MESZ) abläuft. Bis zu diesem Zeitpunkt

muss die Mindestannahmeschwelle erreicht sein.

Die Bieterin hat den Vollzug des Angebots unter anderem unter die Bedingung

des Erreichens einer Mindestannahmeschwelle von 50% (zuzüglich einer

RIB-Aktie) aller zum Ablauf der Annahmefrist ausgegebenen RIB-Aktien

(einschließlich der von RIB als eigene Aktien gehaltenen RIB-Aktien)

zuzüglich 934.649 unter den RIB-Aktienoptionsplänen auszugebener RIB-Aktien

erreicht (wie in Ziffer 12.1.1 der Angebotsunterlage näher beschrieben)

gestellt. Für Zwecke der Mindestannahmeschwelle beträgt die Annahmequote zum

17. April 2020, 14.00 Uhr (MESZ) lediglich 32,47%.

Der Angebotspreis von EUR 29,00 bietet eine Prämie von über 40% gegenüber

dem Schlusskurs der RIB-Aktie einen Tag vor Bekanntgabe der Transaktion.

Seitdem haben der SDAX bzw. der TecDAX, in die die RIB-Aktien aufgenommen

worden sind, im Wesentlichen aufgrund der Corona Krise um 22,2% bzw. 12,5%

verloren.

Eine Annahme des Angebots während der Weiteren Annahmefrist ist nur dann

möglich, wenn die Mindestannahmeschwelle zum Ablauf der Annahmefrist, d.h.

bis 22. April 2020 (24.00 Uhr MESZ) erreicht wurde. Ist dies nicht der Fall,

kann das Angebot nicht mehr angenommen werden.

Die geschäftsführenden Direktoren und der Verwaltungsrat der RIB empfehlen

den Aktionäre, die das Angebot von Schneider Electric annehmen möchten, dies

nun unverzüglich zu tun, da es aufgrund der gegenwärtigen Corona-Krise zu

Verzögerungen bei der banktechnischen Abwicklung der Annahmeerklärungen

kommen kann. Wenn die Mindestannahmeschwelle zum Ablauf der Annahmefrist

nicht erreicht wird, wird es keine weitere Annahmefrist geben. Das Angebot

zu EUR 29,00 je RIB-Aktie wäre dann endgültig gescheitert und die Übernahme

fände nicht statt.

Weitere Informationen finden sie auf unserer Website.

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen

konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für

Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt.

iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit

erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration

für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc.

Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB

Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und

Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein

Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die

RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und

wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt.

Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf

ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten

digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

°