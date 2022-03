DGAP-News: RHÖN-KLINIKUM AG schließt Geschäftsjahr 2021 erfolgreich ab (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

RHÖN-KLINIKUM AG schließt Geschäftsjahr 2021 erfolgreich ab

Jahresergebnis/Jahresbericht

RHÖN-KLINIKUM AG schließt Geschäftsjahr 2021 erfolgreich ab

24.03.2022 / 07:59

Bad Neustadt a. d. Saale | 24. März 2022

RHÖN-KLINIKUM AG schließt Geschäftsjahr 2021 erfolgreich ab

- Geschäftsjahr 2021 erneut von COVID-19-Pandemie geprägt

- Zielvorgaben erfüllt - Konzernergebnis und Umsatz steigen an

- Absichtserklärung zur Weiterentwicklung der Trennungsrechnungsvereinbarung

unterzeichnet

- CEO Höftberger: Reform der Gesundheitsplanung und -finanzierung im

deutschen Krankenhausmarkt unabdingbar

Für die RHÖN-KLINIKUM AG war das Geschäftsjahr 2021 weiterhin durch die

COVID-19-Pandemie beeinflusst und eine große Belastungs- und

Bewährungsprobe. Trotz dieser Herausforderungen sowie

der rückläufigen Erstattungen des Gesetzgebers im Zusammenhang mit der

COVID-19-Gesetzgebung erzielte das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr eine

positive Geschäftsentwicklung.

Im Geschäftsjahr 2021 stieg der Umsatz um 3,1 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro an.

Das EBITDA lag mit

101,2 Mio. Euro bzw. 26,1 Prozent deutlich über Vorjahresniveau. Die Umsatz-

und EBITDA-Entwicklung blieb innerhalb der Prognose. Das Konzernergebnis

erhöhte sich um rund 27,7 Mio. Euro auf 30,2 Mio. Euro.

An den fünf Klinikstandorten, dem RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, dem

Klinikum Frankfurt (Oder), den Universitätskliniken Gießen und Marburg und

der Zentralklinik Bad Berka und in unseren Medizinischen Versorgungszentren

wurden 845.642 Patienten behandelt, ein Plus von 4,6 Prozent im Vergleich

zum Vorjahreszeitraum. Zum 31. Dezember 2021 waren im Unternehmen 18.227

Mitarbeitende beschäftigt.

Zu den vordringlichsten Aufgaben des Unternehmens zählen nach wie vor

folgende Handlungsfelder:

die Stärkung von Pflege und Medizin, die Konzentration der Kliniken auf ihre

Kerntätigkeiten, die weitere Optimierung der Prozesse sowie die Bündelung

von Know-how, beispielsweise in den teils neu gegründeten

Servicegesellschaften für hausinterne Dienstleistungen. Darüber hinaus wird

die

Digitalisierung weiter vorangetrieben, um das Personal stärker zu entlasten,

Strukturen und klinische Abläufe zu standardisieren und damit letztendlich

die Qualität der Gesundheitsversorgung im Sinne der behandelten Personen zu

verbessern.

Absichtserklärung zur Weiterentwicklung der Trennungsrechnungsvereinbarung

unterzeichnet

Anfang dieses Jahres konnte sich die RHÖN-KLINIKUM AG mit der Hessischen

Landesregierung, dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) sowie

der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA grundsätzlich auf eine

Absichtserklärung über die zukünftige Finanzierung der Investitionen des

Uniklinikums verständigen.

Das Land Hessen hat für den Zeitraum 2022 bis 2031 einen Fördermittelrahmen

von insgesamt knapp

einer halben Milliarde Euro für die Übernahme von Investitionskosten in

Aussicht gestellt. Im Gegenzug wird erwartet, dass das UKGM für die

zehnjährige Laufzeit des Vertrages unter anderem den Verzicht auf

betriebsbedingte Kündigungen und die Ausgliederung von Betriebsteilen

garantiert. Eine verbindliche Vereinbarung wird, die Einigung der

Vertragsparteien vorausgesetzt, im zweiten Quartal 2022 erwartet.

Dr. Christian Höftberger, Vorstandsvorsitzender der RHÖN-KLINIKUM AG: "Wir

waren immer offen für

eine pragmatische Lösung, wenn sie dem UKGM effektiv hilft. Daher sind wir

zu Zugeständnissen bereit. Dem UKGM steht eine angemessene

Investitionsförderung zu, so wie sie in dem im deutschen

Krankenhausfinanzierungsrecht verankerten Prinzip der dualen Finanzierung

vorgesehen ist - die Betriebskosten der Krankenhäuser werden von den

Krankenkassen und ihre Investitionskosten von den Bundesländern getragen.

Gerade jetzt, in einer Zeit der politischen und wirtschaftlichen

Unsicherheit in einem sich schnell wandelnden Gesundheitssystem, ist es die

wichtigste Aufgabe für alle Beteiligten, das UKGM bei seiner

Aufgabenerfüllung in Forschung, Lehre und Krankenversorgung zu

unterstützen."

Reformen im Gesundheitssystem unabdingbar

Als Betreiber mehrerer systemrelevanter Kliniken hält die RHÖN-KLINIKUM AG

es zudem für unabdingbar, die Bundespolitik zu einer allumfassenden Reform

der Gesundheitsplanung und -finanzierung aufzufordern. Die aktuell geltenden

Regelungen sind unter anderem von nicht mehr zeit- und sachgemäßen

Trennungen der ambulanten und stationären Sektoren geprägt. Diese Grenzen

müssen - auch mit Hilfe digitaler Angebote - überwunden werden. Darüber

hinaus finden die Kostenstrukturen der Schwerpunkt- und Maximalversorger und

insbesondere der Universitätsmedizin im DRG-Fallpauschalensystem nur im

unzureichenden Umfang Berücksichtigung. Die von den Ampel-Koalitionspartnern

angekündigte Reform muss zeitnah unter Hinzuziehung der Vertreter der

Leistungserbringer konkretisiert und anschließend ohne weitere Verzögerungen

in die Tat umgesetzt werden.

Angesichts der unwägbaren Umstände, bedingt durch die Pandemie, aber auch

durch die wirtschaftlich herausfordernde Situation, fordert die

RHÖN-KLINIKUM AG zwingend eine spürbare Entlastung der Kliniken von

bürokratischen Vorgaben und eine verbesserte finanzielle Unterstützung durch

Investitionsfördermittel der Bundesländer.

"Wir haben in Deutschland ein hervorragendes Krankenhaussystem. Damit dies

auch in Zukunft so bleibt, müssen die Länder ihrer gesetzlich

festgeschriebenen Verantwortung zur Übernahme der Investitionskosten stärker

nachkommen - im Sinne der Mitarbeitenden wie der Patientinnen und

Patienten", sagt Höftberger.

RHÖN-KLINIKUM AG leistet humanitäre Hilfe für Ukraine

"Mit großer Sorge und Betroffenheit blicken wir auf die kriegerische

Auseinandersetzung in der Ukraine und hoffen weiterhin auf ein schnelles

Ende des Krieges", so Höftberger. Um in Not geratenen Menschen in der

Ukraine zu helfen, hat die RHÖN-KLINIKUM AG sofort ihre Unterstützung bei

der Versorgung von Kriegsflüchtlingen und Verletzten aus den Krisengebieten

zugesichert. Erste ukrainische Patienten werden bereits in den Kliniken

behandelt. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Geflüchteten Unterkünfte in

leerstehenden Immobilien des Konzerns bereit und unterstützt Ärzte, Kliniken

und die Bevölkerung in der Ukraine mit Medikamenten, medizinischen

Hilfsmitteln und Sachspenden.

Ausblick 2022

Für das laufende Geschäftsjahr gehen wir von einem Umsatz in Höhe von 1,4

Mrd. Euro in einer Bandbreite von jeweils 5 Prozent nach oben

beziehungsweise unten aus. Für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und

Abschreibungen (EBITDA) rechnen wir mit einem Wert zwischen 92 Mio. Euro und

102 Mio. Euro.

Der Ausblick steht unter erheblichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem

Verlauf der COVID-19-Pandemie und unter dem Vorbehalt etwaiger

regulatorischer Eingriffe mit Auswirkungen auf die Vergütungsstruktur im

Jahr 2022.

Die RHÖNKLINIKUM AG ist einer der größten Gesundheitsdienstleister in

Deutschland. Die Kliniken bieten exzellente Medizin mit direkter Anbindung

zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. An den fünf Standorten Campus

Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und

Universitätsklinikum Marburg (UKGM) sowie der Zentralklinik Bad Berka werden

jährlich rund 846.000 Patienten behandelt. Rund 18.200 Mitarbeitende sind im

Unternehmen beschäftigt. Das innovative RHÖN-Campus-Konzept für eine

sektorenübergreifende und zukunftsweisende Gesundheitsversorgung im

ländlichen Raum, die konsequente Fortsetzung des schrittweisen digitalen

Wandels im Unternehmen sowie die strategische Partnerschaft mit Asklepios

sind wichtige Säulen der Unternehmensstrategie. Die RHÖN-KLINIKUM AG ist ein

eigenständiges Unternehmen unter dem Dach der Asklepios Kliniken GmbH & Co.

KGaA. www.rhoen-klinikum-ag.com

Geschäftsbericht 2021

www.rhoen-klinikum-ag.com/geschaeftsbericht

Kontakt:

RHÖN-KLINIKUM AG | Leiter Investor Relations und Treasury

Julian Schmitt

T. +49 9771 65-12250 | julian.schmitt@rhoen-klinikum-ag.com

RHÖN-KLINIKUM AG | Schlossplatz 1 | 97616 Bad Neustadt a. d. Saale

